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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області виявили 72 нові випадки COVID-19, померли три особи, загалом 2396 хворих, - ОДА

За добу в Чернівецькій області виявили 72 нові випадки COVID-19, померли три особи, загалом 2396 хворих, - ОДА

У Чернівецькій області протягом попередньої доби, 11 травня, зафіксовано 72 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 11 травня в Чернівецькій області ще 72 буковинців заразилися COVID-19. Таким чином, на Буковині вже зафіксовано 2396 випадків захворювання на коронавірус.

Також за минулу добу померло ще троє буковинців, госпіталізовано 22 особи.

Вільними поки залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на коронавірус.

Також читайте: Від коронавірусу помер депутат сільради в Чернівецькій області

Також Осачук зазначив, що карантин в Україні триватиме до 22 травня. Для областей з високим показником захворюваності на коронавірус Кабінет Міністрів запропонував впровадження адаптивної моделі обмежень.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в Чернівецькій області критична, обласна комісія ТЕБ та НС вирішила поки не послаблювати карантин на Буковині", - додав глава ОДА.

Нагадаємо, що 10 травня в Чернівецькій області було зафіксовано 56 нових випадків COVID-19. Померли троє осіб: чоловік 1946 р.н. з двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, гіпертонією; чоловік 1948 р.н. із двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом; чоловік 1957 р.н. з пневмонією, ішемічною хворобою серця та перенесеним інфарктом.

За добу в Чернівецькій області виявили 72 нові випадки COVID-19, померли три особи, загалом 2396 хворих, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) ОДА (1631) статистика (2251) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
І які реальні зміни та реальні реформи?
Розповідай, я весь увага.
До речі, як Бойко став заступником міністра енергетики?
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12.05.2020 07:46 Відповісти
+3
Особенно не верят заболевшие и родственники умерших.
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12.05.2020 07:52 Відповісти
+1
а сколько человек убил дурантин? а сколько ещё убьёт?
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12.05.2020 07:31 Відповісти
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В эту туфту уже никто не верит....
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12.05.2020 07:30 Відповісти
Особенно не верят заболевшие и родственники умерших.
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12.05.2020 07:52 Відповісти
а сколько человек убил дурантин? а сколько ещё убьёт?
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12.05.2020 07:31 Відповісти
Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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12.05.2020 07:34 Відповісти
а где сидят кураторы вирусобесия?
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12.05.2020 07:41 Відповісти
Кого ви називаєте ковід-дисидентами? Тих, хто не вірить ляшку? Тут, звісно, є й кацапи, їхня мета - бунти в Україні. А я, наприклад, користуюсь цифрами з Ізраілю ще до жорсткого карантину: 97% легких - вдома, 3% - важких (зазвичай похилі в лікарні), і далеко не кожний з цих 3-х % помирає. Вони не роблять ПЛР - тести і не лікують хініном тощо. Або висновками корейців щодо ПЛР-тестів.
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12.05.2020 07:52 Відповісти
Я скажу що думаю- ковід не зупинити ніякими карантинами. Просто відтягуємо неминуче.
А от стосовно похилого віку... На жаль, це не так.
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12.05.2020 07:54 Відповісти
Там так - здебільшого, звісно. Ви собі тест не робили часом?
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12.05.2020 07:57 Відповісти
І поясніть, чому закрили на місяць здорову багатодітну родину в Н. Каховці? Бо я не розумію, як таке можна робити в 21-му сторіччі в вільній, начебто, країні.
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12.05.2020 08:04 Відповісти
Проти Зеленського ведеться цілеспрямована інформаційна кампанія.

Мета створити враження повного хаосу і розвалу державних інститутів, відвернути увагу людей від реальних змін, знецінити реальні реформи, які йдуть і які б'ють по кишені і окремих особистостей і олігархічних групПослухати лише один антиукраїнський канал "Кривий", то складається враження що Україна агонізує, точно у кремлядському ТВ
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12.05.2020 07:42 Відповісти
І які реальні зміни та реальні реформи?
Розповідай, я весь увага.
До речі, як Бойко став заступником міністра енергетики?
показати весь коментар
12.05.2020 07:46 Відповісти
Создать массу зашуганого коронобыдла и вертухаев чтоб сами себя охраняли от злого духа корвид19 . И тогда делай с ними что хочешь. Ни тебе законов ни морали только одно шмыгальское табу ,низзя' Вот и вся их плеснявая реформа изначально.
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12.05.2020 08:24 Відповісти
Телевизора не смотрю, и без телевизора видно, что страна уже в конвульсиях. Только бубочка становится поперек себя толще.
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12.05.2020 08:34 Відповісти
Немного достойной правды про почивших,царство им небесное, А вот голой статистики не не надо.
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12.05.2020 08:07 Відповісти
 
 