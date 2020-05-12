За добу в Чернівецькій області виявили 72 нові випадки COVID-19, померли три особи, загалом 2396 хворих, - ОДА
У Чернівецькій області протягом попередньої доби, 11 травня, зафіксовано 72 нові випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 11 травня в Чернівецькій області ще 72 буковинців заразилися COVID-19. Таким чином, на Буковині вже зафіксовано 2396 випадків захворювання на коронавірус.
Також за минулу добу померло ще троє буковинців, госпіталізовано 22 особи.
Вільними поки залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на коронавірус.
Також Осачук зазначив, що карантин в Україні триватиме до 22 травня. Для областей з високим показником захворюваності на коронавірус Кабінет Міністрів запропонував впровадження адаптивної моделі обмежень.
"Оскільки епідеміологічна ситуація в Чернівецькій області критична, обласна комісія ТЕБ та НС вирішила поки не послаблювати карантин на Буковині", - додав глава ОДА.
Нагадаємо, що 10 травня в Чернівецькій області було зафіксовано 56 нових випадків COVID-19. Померли троє осіб: чоловік 1946 р.н. з двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, гіпертонією; чоловік 1948 р.н. із двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом; чоловік 1957 р.н. з пневмонією, ішемічною хворобою серця та перенесеним інфарктом.
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В Москві.
А от стосовно похилого віку... На жаль, це не так.
Мета створити враження повного хаосу і розвалу державних інститутів, відвернути увагу людей від реальних змін, знецінити реальні реформи, які йдуть і які б'ють по кишені і окремих особистостей і олігархічних групПослухати лише один антиукраїнський канал "Кривий", то складається враження що Україна агонізує, точно у кремлядському ТВ
Розповідай, я весь увага.
До речі, як Бойко став заступником міністра енергетики?