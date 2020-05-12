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Новини
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Штормове попередження оголошено в Києві та області. Рівень небезпеки - жовтий, - "Укргідрометцентр"

Штормове попередження оголошено в Києві та області. Рівень небезпеки - жовтий, -

У Києві та Київській області 12 травня значно погіршиться погода, оголошено штормове попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укргідрометцентру" у Facebook.

Так, на Київщині 12 травня вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер з поривами 15-20 м/с.

Температура вночі 12-15°, вдень близько 20°, у другій половині дня різке зниження температури.

"Штормове попередження по Києву та області. 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться в повідомленні.

Читайте: В Україні очікуються заморозки і шквальний вітер

 Штормове попередження оголошено в Києві та області. Рівень небезпеки - жовтий, - Укргідрометцентр 01

Автор: 

Гідрометцентр (159) Київ (19796) Київська область (4134) погода (791)


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Топ коментарі
+7
Litve teper za oknom sneg,srazu nepoveril
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12.05.2020 07:37 Відповісти
+4
Кошмар
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12.05.2020 07:49 Відповісти
+3
ну хоть лес потухнет.
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12.05.2020 07:37 Відповісти
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Litve teper za oknom sneg,srazu nepoveril
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12.05.2020 07:37 Відповісти
Кошмар
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12.05.2020 07:49 Відповісти
мабуть останній...
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12.05.2020 08:01 Відповісти
Хм.. Точно. Якщо по карті дивитися, то і у Польщі, Латвії та частині Білорусі йде сніг.
https://www.windy.com/uk/-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8---%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/overlays?snowAccu,54.451,24.170,6
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12.05.2020 08:35 Відповісти
https://www.windy.com/uk/-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8---%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/overlays?rain,54.921,31.333,6
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12.05.2020 08:36 Відповісти
У нас в пятницу шел. Тоже не поверила сначала.
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12.05.2020 08:53 Відповісти
ну хоть лес потухнет.
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12.05.2020 07:37 Відповісти
Всем в подвал,надеть Маски,сапоги и калоши.Ждать команды,захотите посрать,выходи на площадь,ветром снесет дерьмо...в экологически чистое поле с пшеницей,будет хороший урожай...
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12.05.2020 07:41 Відповісти
а Харкову не сильно вітри загрожують по гепини пси "зелене місто")) багато зелених дерев попиляло, замість сухостоя...
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12.05.2020 08:04 Відповісти
Ну это точно Зевс. Или Билл Гейтс? Или Илон Маск?
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12.05.2020 08:10 Відповісти
Колись вітер був цілком нормальним явищем в Києві. А зараз вітром, дощем, сонцем і свіже повітрям лякають людей)))
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12.05.2020 08:13 Відповісти
 
 