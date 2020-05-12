Штормове попередження оголошено в Києві та області. Рівень небезпеки - жовтий, - "Укргідрометцентр"

У Києві та Київській області 12 травня значно погіршиться погода, оголошено штормове попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укргідрометцентру" у Facebook.

Так, на Київщині 12 травня вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер з поривами 15-20 м/с.

Температура вночі 12-15°, вдень близько 20°, у другій половині дня різке зниження температури.



"Штормове попередження по Києву та області. 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться в повідомленні.

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