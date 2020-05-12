Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 травня у світі зареєстрували 4 177 584 (4 102 955 вчора) випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 286 330 (282 719 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 80 682, осіб, які захворіли, - 1 347 881.

Іспанія повідомляє про 227 436 випадків COVID-19, 26 744 особи померли.

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В Італії зафіксовано 219 814 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 30 739 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 32 141 особа, у Франції - 26 646, у Німеччині - 7661, в Ірані - 6685, в Туреччині - 3841, в Бельгії - 8707, в Нідерландах - 5475, Канаді - 5115.

У РФ кількість заражених досягла 221 344 осіб, з яких 2009 померли, в Білорусі - 23 906, померли - 135; в Польщі - 16 326, померли - 811; в Молдові - 4995, померли - 175; в Угорщині - 3284, померли - 421; в Румунії - 15 588, померли - 982; у Словаччині - 1457, померли - 26.

Нагадаємо, в Україні на ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб.