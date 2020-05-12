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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 травня у світі зареєстрували 4 177 584 (4 102 955 вчора) випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 286 330 (282 719 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 80 682, осіб, які захворіли, - 1 347 881.

Іспанія повідомляє про 227 436 випадків COVID-19, 26 744 особи померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий спалах COVID-19 в Китаї: за добу - 17 випадків захворювання

В Італії зафіксовано 219 814 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 30 739 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 32 141 особа, у Франції - 26 646, у Німеччині - 7661, в Ірані - 6685, в Туреччині - 3841, в Бельгії - 8707, в Нідерландах - 5475, Канаді - 5115.

У РФ кількість заражених досягла 221 344 осіб, з яких 2009 померли, в Білорусі - 23 906, померли - 135; в Польщі - 16 326, померли - 811; в Молдові - 4995, померли - 175; в Угорщині - 3284, померли - 421; в Румунії - 15 588, померли - 982; у Словаччині - 1457, померли - 26.

Нагадаємо, в Україні на ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб.

Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
в мордоре, судя по всему, большинство смертей от коронавируса записывают в другую графу, судя по данным ближайших соседей по турнирной таблице. Вряд ли у них медицина на порядок лучше, чем в Испании или Италии.
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12.05.2020 08:52 Відповісти
+1
******* что победобесием, что коронабесием...
Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис - Цензор.НЕТ 6542
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12.05.2020 08:36 Відповісти
+1
Нет там уже никакого 'гуманитарного тренда'. Было бы иначе, путлера бы уничтожили ещё в 14 году.
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12.05.2020 08:45 Відповісти
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Численность населения 333 773 893
Умерло в этом году 994 264
Умерло сегодня 2 657
Испания .....
Италия ....

......
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12.05.2020 08:31 Відповісти
Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис - Цензор.НЕТ 4347
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12.05.2020 08:35 Відповісти
******* что победобесием, что коронабесием...
Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис - Цензор.НЕТ 6542
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12.05.2020 08:36 Відповісти
судя по статистике количество умерших в мире продолжает нарастать....
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12.05.2020 08:38 Відповісти
https://www.worldometers.info/ru/
прикиньте, сколько умерших в мире со дня появления человека на планете. и с каждой секундой их число продолжает нарастать. может это от того, что и количество людей на планете продолжает нарастать? чем больше рождается, тем больше мрёт.
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12.05.2020 08:48 Відповісти
Начинается другая политика: "заболеют - так заболеют, помрут - так помрут, но основная масса выживет!", да это цинично и расходится с "гуманитарным трендом западных ценностей", но трудно спорить с логикой и здравым смыслом, которые просто "вопят" (что хочешь или не хочешь), но по другому не получится, это реалии от которых никуда не денешься и придется смирится!
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12.05.2020 08:40 Відповісти
Нет там уже никакого 'гуманитарного тренда'. Было бы иначе, путлера бы уничтожили ещё в 14 году.
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12.05.2020 08:45 Відповісти
ну, по крайней мере в пропагандистских целях его никто не отменял, другое дело что за "заботой о человеке и его правах" кроется коварная политика узурпации власти путем манипулирования и наглой лжи "голосами" безответственного и фактически недееспособного большинства НАСЕЛЕНИЯ, у которых по-хорошему и не должно быть никаких ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ (избирать или быть избранным)!
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12.05.2020 08:55 Відповісти
Декларация "прав голых обезьян" - не что иное как лицемерная и наглая уловка оставаться у власти (меняются лица политиков - лицедеев политического фарса, а власть всегда у одной и той же по сути группы УЗУРПАТОРОВ) прикрываясь якобы высокими ценностями "равноправия" (химеры и утопии, которой на самом деле не существует в природе), права и обязанности всегда идут в одной связке (как две стороны одной и той же монеты): ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРАВ - ТЕМ БОЛЬШЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, поэтому то большинство, которое по факту своей недееспособности просто не способно нести весь пакет (ношу обязанностей) ГРАЖДАНИНА (а не ПОДДАННОГО или того хуже РАБА) не должно иметь и весь спектр прав, у каждого должен быть свой индивидуальный набор ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ и это динамический набор, который должен постоянно корректироваться на протяжении всей жизни от рождения и до смерти!
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12.05.2020 09:13 Відповісти
в мордоре, судя по всему, большинство смертей от коронавируса записывают в другую графу, судя по данным ближайших соседей по турнирной таблице. Вряд ли у них медицина на порядок лучше, чем в Испании или Италии.
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12.05.2020 08:52 Відповісти
по турнирной таблице нарасеяния сегодня должна выйти на третье место. а там глядишь - догоним и перегоним Омеригу!
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12.05.2020 09:03 Відповісти
А у нас получается медицина вдвое лучше, чем в Польше.
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12.05.2020 10:51 Відповісти
 
 