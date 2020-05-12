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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ попередила про новий спалах COVID-19 після пом'якшення карантину: "Деякі країни налаштовані на їзду наосліп протягом наступних місяців"

ВООЗ попередила про новий спалах COVID-19 після пом'якшення карантину:

Всесвітня організації охорони здоров'я передбачає черговий спалах коронавірусної інфекції після послаблення карантину деякими країнами, що не підготувалися до запобігання новій хвилі заражень.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Попередження надійшло в той час, як Франція і Бельгія вийшли з обмежень, що тривали протягом кількох тижнів, а Нідерланди 11 травня дозволили дітям повернулися до школи, тоді як Британія окреслила плани відновити роботу економіки.

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В організації попереджають, що без постійного тестування і відстеження контактів тих, хто захворів, країни, які виходять із карантину, можуть зіткнутися з потужною новою хвилею інфікувань.

"Я дуже занепокоєний тим, що деякі країни налаштовані на їзду наосліп протягом наступних кількох місяців", – заявив директор міжнародної організації з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

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ВООЗ (773) карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
ВОЗ это шарашкина конторка,взяточники ещё те,вороватые чиновники
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12.05.2020 08:33 Відповісти
+6
Когда реально нужно было авторитетное мнение ВОЗ о ситуации в Китае в начале всемирного абзаца, они всеми силами пытались нивелировать серьезность этой проблемы. Сейчас же, когда и без ВОЗ все понятно, и между молотом и наковальней, между грядущим тотальным падением экономики и пандемией, которая прошла уже пик, большинство стран принимают ответственное решение про послабление карантина, как меньшее зло- возникают обеспокаивания от ВОЗ.
Прав был Трамп. Они не соответствуют сегодняшним вызовам. Нужно их разогнать и создать другую организацию, более адекватную
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12.05.2020 08:33 Відповісти
+5
ВОЗ, скотина, твоя задача уморить нас голодом на карантине? Обеспечьте питание населения, когда оно из за карантина лишено возможности зарабатывать.
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12.05.2020 08:30 Відповісти
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ВОЗ, скотина, твоя задача уморить нас голодом на карантине? Обеспечьте питание населения, когда оно из за карантина лишено возможности зарабатывать.
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12.05.2020 08:30 Відповісти
ВОЗ это шарашкина конторка,взяточники ещё те,вороватые чиновники
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12.05.2020 08:33 Відповісти
С умным видом отрабатывают заказ... так же, как например, СеБеУ, НА#БУ, аФакВД, наЛОХовая: себеушники, на#бушники, мусорята, наЛОХовики берут в разработку "объект" (все, кто с деньгами, находится в сфере их патриотического внимания и вынимания), для чего сначала используется целая армия сексотов, подсасывающих из ведомственного бюджета (с кроиловом в карман кураторам); создаются провоцирующие, компрометирующие ситуации, либо накапывается "материал" (для чего подключают прослушку, слежку и т.д.), потом формируют "дело", которое предлагают купить. Если "клиент" упорствует, начинается "официальная разработка" с тасканием на допросы и судебным вымогательством... В период карантина особенно усилилась практика "отступных": когда захотят в магазин (на предприятие) - исключительно, чтобы шугануть и "вразумить"; если "клиент" оплатил месячный взнос в правильный карман, то нарушение не находят (во-первых, перед проверкой идёт предупреждающий звонок, во-вторых, нарушения - "не ищут")... просто пизнесь - ничего личного.
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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12.05.2020 09:41 Відповісти
Когда реально нужно было авторитетное мнение ВОЗ о ситуации в Китае в начале всемирного абзаца, они всеми силами пытались нивелировать серьезность этой проблемы. Сейчас же, когда и без ВОЗ все понятно, и между молотом и наковальней, между грядущим тотальным падением экономики и пандемией, которая прошла уже пик, большинство стран принимают ответственное решение про послабление карантина, как меньшее зло- возникают обеспокаивания от ВОЗ.
Прав был Трамп. Они не соответствуют сегодняшним вызовам. Нужно их разогнать и создать другую организацию, более адекватную
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12.05.2020 08:33 Відповісти
Вот удивляюсь, откуда Вы взяли опору рассуждений "о нивелировании серьезности проблемы" в начале эпидемии со стороны ВОЗ? Они вовремя все делали. А оцениваемый сейчас срок с середины января до февраля как некая "задержка" никак не обьяснялась "нивелированием" или "успокаиванием". Было серьезное недоверие к информации (статистике) коммунистичекого режима. Кстати, потом полностью подтвердившееся из-за явно сочиненной статистики. Под желаемую. Для того, чтобы самим скупить подешевевшие акции китайских предприятий (сделали почти на 10 млрд долл.). Вы холть на сайт ВОЗ заходили? Или "языками необучены"? А Трамп в этом смысле вообще "ни о чем". Он урезает финансирование организации из-за коррупционной составляющей программ для Африки. Не столь давно это же было с его стороны и для ООН. Там на отдельных территориях до 60% продовольствия - забесплатно от ООН. Как и лекарства для более 60% стран Африки (б.ч. исключая Магриб). Чувствуется, что Вы - скорее всего - депутит от ЗЕнедокоманды. Поясню свое впечатление: заключение-суждение-уверенность есть, а знаний-фактов-возможностей нет. Уж извините за критику
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12.05.2020 10:12 Відповісти
Вот вы и прочитайте the independent, где ещё в середине апреля была прекрасная статья о том, что Трамп приостанавливает финансирование ВОЗ. И причина была названа та, о которой я и написала, а не из-за того, что Трамп сильно переживает о голодающих в Африке.
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12.05.2020 13:16 Відповісти
Статья не о приостановке, а об угрозе это сделать. А сама угроза базировалась на упомянутой уже мной остановке финансирования ООН. По причине разворовываемых денег для Африки и т.д. Это не действие, а характерный для Трампа популистический выпад, прикрывающий собственные просчеты. Он простоянно так делает и его избирателям это нравится. Типа как "свой парень". Читайте внимательнее, в статье от 15 апреля это все есть. Даже то, что он понятия не имеет, что ВОЗ от него в такой степени, как ООН, не зависит (ВОЗ свободно может обойтись без денег США). Он впятеро ошибся в сумме. Это тоже характерно для Трампа, который не лезет "в детали". До того от него была достаточно корявая попытка обвинить Китай в изобретении вируса. Пришлось извиняться. И потому надо было отрабатывать свой имидж. Вывод: Вы зря интерпритировали факты именно так, как Вы это сделали.
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12.05.2020 21:47 Відповісти
Имидж трампа пусть волнует трампа. Но после соответствующей встряски ВОЗ теперь постоянно вылезает со своими обеспокаиваниями, чем очень сильно напоминает ещё одну практически идентичную по своей импотентности организацию.

Трамп-то, возможно, и извинился, но, что ему стоит потом забрать свои извинения , все мы прекрасно понимаем- ничего. Вы можете уверенно утверждать, что вирус не лабораторный? И такое совпадение-совпадение о месторасположения рынка вблизи 'завода вирусов' вас не смущает? Это ж чистой воды ружьё, висевшее на стене в начале пьесы. Не забывайте, какие деньги стоят на кону, в случае подтверждения уже не косвенной, о которой можно разве что поговорить, а прямой вины Китая в невольном распространении искусственно созданного вируса. Поэтому и есть весь этот марлезонский балет ,среди которого звучал единственный голос разума, от человека, имеющего имидж безумного и экспансивного. А именно- ВОЗ не справилась со своими задачами, вирус , возможно, искусственный.
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13.05.2020 07:56 Відповісти
ВОЗ предупредила о новой вспышке COVID-19 после смягчения карантина: "Некоторые страны настроены на езду вслепую в течение следующих месяцев" - Цензор.НЕТ 5429
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12.05.2020 08:34 Відповісти
Вслепую - это об отсутствия тестирования В ПОСТ СОВКОВЫХ СТРАНАХ
Экономят на здоровье людей- БО ПСИХОЛОГИЯ ГУЛАГА ЕЩЁ НЕ ВЫВЕТРИЛАСЬ ИЗ ГОЛОВ ВЛАСТИ
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12.05.2020 08:35 Відповісти
Осталось всего три трехлитровых банки $$...
Нада меньше кушать...😷😪
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12.05.2020 08:38 Відповісти
Ми вже рік всліпу їдемо, та ще й водій дурник.
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12.05.2020 08:41 Відповісти
лицо слишком скучное - денег никто не даст
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12.05.2020 08:41 Відповісти
Швеция и Беларусь в вашем дурдоме не участвуют.С вашими советами все должны жить в карантине полтора года
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12.05.2020 08:44 Відповісти
и что они добились - эпидемии!
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12.05.2020 08:53 Відповісти
надо режим ЧП вводить! Потому что мягкие меры не дали результата! Пока хоть 1 будет зараженный, то до тех пор и будет эпидемия! Надо ввести максимальный уровень ЧП на 3 недели и не будет ни одного в итоге зараженного!

​Надо закрывать полностью и изолировать локации, где выявлены случаи коронавируса! А там, где нету коронавируса, то там полностью снять карантин!
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12.05.2020 08:52 Відповісти
В твоей дурке еще не ввели ЧП?
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12.05.2020 08:57 Відповісти
Позволю и я тут прокомментировать уважаемые и авторитетные мнения специалистов о планах подавления и полного и бесповоротного искоренения вирусной инфекции. Сомневаюсь, правда, что среди авторитетов хоть один медик есть (оно и понятно - они все взяточники и просто дурачье). Ну то такэ.
ВООЗ попередила про новий спалах COVID-19 після пом'якшення карантину: "Деякі країни налаштовані на їзду наосліп протягом наступних місяців" - Цензор.НЕТ 670
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12.05.2020 10:18 Відповісти
езда вслепую наше кредо!
в турбо-режиме!
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12.05.2020 08:59 Відповісти
ВОЗ перетворився на світового жандарма, який щоб догодити своїм господарям із фармацевтичної мафії зупинив світову економіку та довів сотні мільйонів людей до зубожіння. ВОЗ треба негайно ліквідувати, інакше людство буде знищено.
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12.05.2020 16:01 Відповісти
 
 