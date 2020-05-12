ВООЗ попередила про новий спалах COVID-19 після пом'якшення карантину: "Деякі країни налаштовані на їзду наосліп протягом наступних місяців"
Всесвітня організації охорони здоров'я передбачає черговий спалах коронавірусної інфекції після послаблення карантину деякими країнами, що не підготувалися до запобігання новій хвилі заражень.
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Попередження надійшло в той час, як Франція і Бельгія вийшли з обмежень, що тривали протягом кількох тижнів, а Нідерланди 11 травня дозволили дітям повернулися до школи, тоді як Британія окреслила плани відновити роботу економіки.
В організації попереджають, що без постійного тестування і відстеження контактів тих, хто захворів, країни, які виходять із карантину, можуть зіткнутися з потужною новою хвилею інфікувань.
"Я дуже занепокоєний тим, що деякі країни налаштовані на їзду наосліп протягом наступних кількох місяців", – заявив директор міжнародної організації з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.
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Прав был Трамп. Они не соответствуют сегодняшним вызовам. Нужно их разогнать и создать другую организацию, более адекватную
Трамп-то, возможно, и извинился, но, что ему стоит потом забрать свои извинения , все мы прекрасно понимаем- ничего. Вы можете уверенно утверждать, что вирус не лабораторный? И такое совпадение-совпадение о месторасположения рынка вблизи 'завода вирусов' вас не смущает? Это ж чистой воды ружьё, висевшее на стене в начале пьесы. Не забывайте, какие деньги стоят на кону, в случае подтверждения уже не косвенной, о которой можно разве что поговорить, а прямой вины Китая в невольном распространении искусственно созданного вируса. Поэтому и есть весь этот марлезонский балет ,среди которого звучал единственный голос разума, от человека, имеющего имидж безумного и экспансивного. А именно- ВОЗ не справилась со своими задачами, вирус , возможно, искусственный.
Экономят на здоровье людей- БО ПСИХОЛОГИЯ ГУЛАГА ЕЩЁ НЕ ВЫВЕТРИЛАСЬ ИЗ ГОЛОВ ВЛАСТИ
Нада меньше кушать...😷😪
Надо закрывать полностью и изолировать локации, где выявлены случаи коронавируса! А там, где нету коронавируса, то там полностью снять карантин!
в турбо-режиме!