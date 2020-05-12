ВООЗ попередила про новий спалах COVID-19 після пом'якшення карантину: "Деякі країни налаштовані на їзду наосліп протягом наступних місяців"

Всесвітня організації охорони здоров'я передбачає черговий спалах коронавірусної інфекції після послаблення карантину деякими країнами, що не підготувалися до запобігання новій хвилі заражень.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Попередження надійшло в той час, як Франція і Бельгія вийшли з обмежень, що тривали протягом кількох тижнів, а Нідерланди 11 травня дозволили дітям повернулися до школи, тоді як Британія окреслила плани відновити роботу економіки.

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В організації попереджають, що без постійного тестування і відстеження контактів тих, хто захворів, країни, які виходять із карантину, можуть зіткнутися з потужною новою хвилею інфікувань.

"Я дуже занепокоєний тим, що деякі країни налаштовані на їзду наосліп протягом наступних кількох місяців", – заявив директор міжнародної організації з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.