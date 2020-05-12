Первомайська дитяча поліклініка на Харківщині закривається на карантин через спалах коронавірусу серед співробітників

У м.Первомайський Харківської області з вівторка, 12 травня, дитяча поліклініка закривається на карантин, оскільки в її співробітників підтверджено COVID-19.

Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з лабораторним підтвердженням у кількох медичних працівників дитячої поліклініки інфікування COVID-19 вона закривається на карантин з (12.05.2020) для проведення робіт з дезінфекції та обстеження решти персоналу. Одночасно служба сімейних лікарів організовує прийом дітей фахівцями, у яких ПЛР-тест негативний, тобто вони здорові", - розповів Бакшеєв.

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У коментарях до посту він уточнив, що двоє медиків госпіталізовані, зокрема перша і найстарша хвора (79 років). За словами Бакшеєва, днями вона була переведена з палати інтенсивної терапії до загального відділення обласної інфекційної лікарні і лікарі дають позитивний прогноз щодо результату хвороби. Решта хворих перебувають на самоізоляції.