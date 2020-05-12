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Новини Коронавірус і карантин
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Усіх мешканців китайського міста Ухань протестують на коронавірус упродовж 10 днів

Усіх мешканців китайського міста Ухань протестують на коронавірус упродовж 10 днів

Тестування всіх мешканців Уханя розпорядилася провести міська влада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило у вівторок китайське видання Pengpai.

Воно повідомляє, що тестування з використанням нуклеїнових кислот має бути проведено протягом 10 днів, про що влада попередила всі місцеві органи управління.

Цей захід викликаний тим, що в неділю в Ухані, який вважається епіцентром поширення коронавірусу COVID-19, було виявлено п'ять нових випадків активного протікання спричиненої коронавірусом пневмонії, про що повідомив провінційний Комітет охорони здоров'я.

Напередодні був зафіксований перший із 3 квітня випадок захворювання в місті, хворий перебуває у важкому стані.

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Таким чином, кількість заражених в активній формі в Ухані станом на ранок вівторка становить шестеро людей, всі госпіталізовані.

Крім того, на 11 осіб збільшилася кількість виявлених безсимптомних носіїв коронавірусу, 615 з них перебувають під наглядом медиків.

Китайські вірусологи попереджали про небезпеку, яку становлять безсимптомні заражені, оскільки вони можуть стати джерелом нового сплеску спричиненої коронавірусом пневмонії.

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Автор: 

карантин (18172) Китай (4742) тестування (457) Ухань (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Всех жителей китайского города Ухань протестируют на коронавирус в течение 10 дней - Цензор.НЕТ 296
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12.05.2020 08:41 Відповісти
******** єлда? В нас такої немає... Але якщо на картинці парашка, то я був би радий такому пейзажу в них)))
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12.05.2020 09:24 Відповісти
Опять китайские пугалки с бессимптомными носителями.
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12.05.2020 09:14 Відповісти
я підозрую що китайці ,як що накинуться можуть переловити всіх горобців ,як 50 років по тому і побудувати домену піч у кожному селі, але протестувати в день 1,1 млн городян ,а потім переробити швидко ці данні, це не клінику-барак за 10 днів на 1 000 чоловік побудувати, я не расист ,але нація яка їсть хробаків, плазунів тарганів, коржанів у 21 столітті, кожного року видає світуновий вірус грипу,- не здатна вилікуватися від інфекції.
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12.05.2020 09:58 Відповісти
За 10 дней протестировать 40 000 000 китайцев, вот это темпы. В Украине такое может только приснится, а Степанов с Ляшком токо щеки надувают.
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12.05.2020 12:31 Відповісти
Откуда в Ухане взялось 40 миллионов жителей ? Тогда бы город спокойно занял 1 место в мире, легко перегнав Пекин , Шанхай , Сеул , Токио.
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12.05.2020 13:37 Відповісти
 
 