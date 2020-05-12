Усіх мешканців китайського міста Ухань протестують на коронавірус упродовж 10 днів
Тестування всіх мешканців Уханя розпорядилася провести міська влада.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило у вівторок китайське видання Pengpai.
Воно повідомляє, що тестування з використанням нуклеїнових кислот має бути проведено протягом 10 днів, про що влада попередила всі місцеві органи управління.
Цей захід викликаний тим, що в неділю в Ухані, який вважається епіцентром поширення коронавірусу COVID-19, було виявлено п'ять нових випадків активного протікання спричиненої коронавірусом пневмонії, про що повідомив провінційний Комітет охорони здоров'я.
Напередодні був зафіксований перший із 3 квітня випадок захворювання в місті, хворий перебуває у важкому стані.
Таким чином, кількість заражених в активній формі в Ухані станом на ранок вівторка становить шестеро людей, всі госпіталізовані.
Крім того, на 11 осіб збільшилася кількість виявлених безсимптомних носіїв коронавірусу, 615 з них перебувають під наглядом медиків.
Китайські вірусологи попереджали про небезпеку, яку становлять безсимптомні заражені, оскільки вони можуть стати джерелом нового сплеску спричиненої коронавірусом пневмонії.
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