Київ став у заторах у перший робочий день після пом'якшення карантину. КАРТА
У Києві вранці 12 травня спостерігаються затори на дорогах - місцями ускладнено проїзд через велике скупчення автотранспорту.
Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, затори можна побачити на в'їздах у місто з боку Броварів, Бучі та Софіївської Борщагівки.
Ранок у Києві почався із заторів/Google Maps
Традиційно складно проїхати в центр Києва з лівобережних районів: перевантажені всі мости через Дніпро. Найбільш складна ситуація на Північному та Південному мостах, а також на Мосту Патона. Перевантажені зараз проспекти Бажана, Броварський, Соборності та бульвар Перова. На правому березі затори спостерігаються на проспектах Перемоги, Палладіна, Лобановського, вулицях Теліги, Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе та багатьох інших.
Будь ласка, зачекайте...
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простая логика, хотя, какая там логика, походу ребята дальнейшие шаги просчитывать не могут.
"...люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", - заявил Ляшко.
https://strana.ua/news/266664-pochemu-v-ukraine-ohranichili-rabotu-obshchestvennoho-transporta-na-karantine.html
Эрогенные места... (с)
знаете когда турки в австрии и германии открывают лавки?
в 6 утра.
а пробка начинается уже в 5.
Скучили люди за звичайним життям! Тепер навіть поїздка на роботу вже свято )))