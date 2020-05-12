Київ став у заторах у перший робочий день після пом'якшення карантину. КАРТА

У Києві вранці 12 травня спостерігаються затори на дорогах - місцями ускладнено проїзд через велике скупчення автотранспорту.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, затори можна побачити на в'їздах у місто з боку Броварів, Бучі та Софіївської Борщагівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ лідирує за кількістю заражень COVID-19 за добу, найбільше - на Оболоні. Кличко заговорив про більш суворий карантин. КАРТА







Ранок у Києві почався із заторів/Google Maps

Традиційно складно проїхати в центр Києва з лівобережних районів: перевантажені всі мости через Дніпро. Найбільш складна ситуація на Північному та Південному мостах, а також на Мосту Патона. Перевантажені зараз проспекти Бажана, Броварський, Соборності та бульвар Перова. На правому березі затори спостерігаються на проспектах Перемоги, Палладіна, Лобановського, вулицях Теліги, Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе та багатьох інших.