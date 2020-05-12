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Новини Коронавірус і карантин
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Головний санлікар Ляшко про відкриття кордонів: Поки відстежуємо епідситуацію. Для орієнтиру беремо Польщу, оскільки йдемо за схожим сценарієм

Головний санлікар Ляшко про відкриття кордонів: Поки відстежуємо епідситуацію. Для орієнтиру беремо Польщу, оскільки йдемо за схожим сценарієм

Під час ухвалення рішення щодо відкриття пунктів державного кордону Україна орієнтуватиметься на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що Україна стежить за засіданнями профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення в ЄС.

"Щотижня в ЄС відбувається засідання профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення. Вони розглядають можливість відкриття авіаційного сполучення та обговорюють запуск туристичного літнього сезону. Щотижня вони це обговорюють і рішення до цього часу не ухвалено. Україна уважно слідкує за ними", - заявив Ляшко.

Лікар зазначив, що за динамікою захворювання Україна на кілька тижнів відстає від Польщі, тому саме цю країну обрали для орієнтиру.

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"Для орієнтиру ми більше беремо для себе Польшу, адже ми йдемо за схожим сценарієм. Тільки вона на два тижні попереду з епідситуацією. Вже будемо дивитись, як вони відкриватимуть (кордони. – Ред.). Розумієте, коронавірус – новий вид інфекції, тому складно робити орієнтовні прогнози. Вони доволі рідко підтверджуються", - додав він.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському Союзі ще на 30 днів - до 15 червня.

Раніше повідомлялося, що влада Латвії, Литви та Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони, попри пандемію.

Автор: 

кордон (4838) карантин (18172) авіасполучення (3085) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию - Цензор.НЕТ 4855
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12.05.2020 08:59 Відповісти
+3
Соевые идиоты, а что это в последних абзацах статьи написано? Это же совершенно прямопротивоположное, чем свыночолые ПЭСы заявляют.
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12.05.2020 09:02 Відповісти
+2
Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию - Цензор.НЕТ 7293
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12.05.2020 08:58 Відповісти
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Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию - Цензор.НЕТ 7293
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12.05.2020 08:58 Відповісти
Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию - Цензор.НЕТ 4855
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12.05.2020 08:59 Відповісти
ні.
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12.05.2020 09:22 Відповісти
лучше пусть расскажет когда можно будет по программе Зеленского выехать в Польшу клубнику пособирать
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12.05.2020 08:59 Відповісти
А почему мы не берем в пример Беларусь? Что-то там гор трупом от лоховируса нет. И люди в настройках и без денег не ходят
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12.05.2020 09:01 Відповісти
Как не странно, но СМИ Беларуси не участвовали во всеобщей лохоистерии коронобесия.
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12.05.2020 09:05 Відповісти
Соевые идиоты, а что это в последних абзацах статьи написано? Это же совершенно прямопротивоположное, чем свыночолые ПЭСы заявляют.
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12.05.2020 09:02 Відповісти
А почему мы не берем в пример Беларусь? Что-то там гор трупов от лоховируса нет. И люди в намордниках и без денег не ходят
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12.05.2020 09:02 Відповісти
Щоб розуміти реальну картину, треба мати незалежні ЗМІ і проводити багато тестів. Для прикладу у П.Кореї взагалі ідеальна картина з короновірусом - там його нема.))
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12.05.2020 09:23 Відповісти
Есть ютуб. Нет гор трупов в Беларуси. Просто нет. Лукашенко победил
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12.05.2020 09:28 Відповісти
Зеленым макакам придется и границы открыть и транспорт запустить,иначе их снесут еще раньше,чем они этого ожидают.
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12.05.2020 09:04 Відповісти
Сравнение нашей власти с макаками-обезьянами правильное. Своих мозгов нет - поэтому все время берут за пример кого-то. Только часто это похоже на кривляние примата перед зеркалом...
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12.05.2020 09:11 Відповісти
Импортировать коронавирус можно, что успешно сделали, а экспортировать жалко. Во дают.
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12.05.2020 12:04 Відповісти
 
 