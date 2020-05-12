Головний санлікар Ляшко про відкриття кордонів: Поки відстежуємо епідситуацію. Для орієнтиру беремо Польщу, оскільки йдемо за схожим сценарієм
Під час ухвалення рішення щодо відкриття пунктів державного кордону Україна орієнтуватиметься на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Ляшко зазначив, що Україна стежить за засіданнями профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення в ЄС.
"Щотижня в ЄС відбувається засідання профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення. Вони розглядають можливість відкриття авіаційного сполучення та обговорюють запуск туристичного літнього сезону. Щотижня вони це обговорюють і рішення до цього часу не ухвалено. Україна уважно слідкує за ними", - заявив Ляшко.
Лікар зазначив, що за динамікою захворювання Україна на кілька тижнів відстає від Польщі, тому саме цю країну обрали для орієнтиру.
"Для орієнтиру ми більше беремо для себе Польшу, адже ми йдемо за схожим сценарієм. Тільки вона на два тижні попереду з епідситуацією. Вже будемо дивитись, як вони відкриватимуть (кордони. – Ред.). Розумієте, коронавірус – новий вид інфекції, тому складно робити орієнтовні прогнози. Вони доволі рідко підтверджуються", - додав він.
Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському Союзі ще на 30 днів - до 15 червня.
Раніше повідомлялося, що влада Латвії, Литви та Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони, попри пандемію.
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