Головний санлікар Ляшко про відкриття кордонів: Поки відстежуємо епідситуацію. Для орієнтиру беремо Польщу, оскільки йдемо за схожим сценарієм

Під час ухвалення рішення щодо відкриття пунктів державного кордону Україна орієнтуватиметься на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що Україна стежить за засіданнями профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення в ЄС.

"Щотижня в ЄС відбувається засідання профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і за транспортне сполучення. Вони розглядають можливість відкриття авіаційного сполучення та обговорюють запуск туристичного літнього сезону. Щотижня вони це обговорюють і рішення до цього часу не ухвалено. Україна уважно слідкує за ними", - заявив Ляшко.

Лікар зазначив, що за динамікою захворювання Україна на кілька тижнів відстає від Польщі, тому саме цю країну обрали для орієнтиру.

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"Для орієнтиру ми більше беремо для себе Польшу, адже ми йдемо за схожим сценарієм. Тільки вона на два тижні попереду з епідситуацією. Вже будемо дивитись, як вони відкриватимуть (кордони. – Ред.). Розумієте, коронавірус – новий вид інфекції, тому складно робити орієнтовні прогнози. Вони доволі рідко підтверджуються", - додав він.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському Союзі ще на 30 днів - до 15 червня.

Раніше повідомлялося, що влада Латвії, Литви та Естонії домовилися з 15 травня відкрити внутрішні кордони, попри пандемію.