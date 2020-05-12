На ранок 12 травня зафіксовано 375 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 16 023, летальних - 425, одужали 3373 особи

В Україні за добу зафіксували 375 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 375 осіб. З них 22 дитини і 88 медпрацівників. Госпіталізовано 116 осіб", - зазначив він.

Зафіксовано 17 нових летальних випадків від COVID-19.

85 пацієнтів одужали.

За час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 16 023 особи: 1105 дітей та 3114 - медпрацівників.

Загалом одужали 3373 особи, а летальних випадків - 425.

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За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 580 випадків;

Волинська область — 496 випадків;

Дніпропетровська область — 748 випадків;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 525 випадків;

Закарпатська область — 748 випадків;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1133 випадки;

Кіровоградська область — 425 випадків;

м. Київ — 1930 випадків;

Київська область — 1023 випадки;

Львівська область — 825 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 653 випадки;

Полтавська область — 248 випадків;

Рівненська область — 1028 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1021 випадок;

Харківська область — 623 випадки;

Херсонська область — 162 випадки;

Хмельницька область — 182 випадки;

Чернівецька область — 2396 випадків;

Черкаська область — 343 випадки;

Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 40 289 повідомлень про підозру на COVID-19.

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