На ранок 12 травня зафіксовано 375 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 16 023, летальних - 425, одужали 3373 особи
В Україні за добу зафіксували 375 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 375 осіб. З них 22 дитини і 88 медпрацівників. Госпіталізовано 116 осіб", - зазначив він.
Зафіксовано 17 нових летальних випадків від COVID-19.
85 пацієнтів одужали.
За час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 16 023 особи: 1105 дітей та 3114 - медпрацівників.
Загалом одужали 3373 особи, а летальних випадків - 425.
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 580 випадків;
Волинська область — 496 випадків;
Дніпропетровська область — 748 випадків;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 525 випадків;
Закарпатська область — 748 випадків;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1133 випадки;
Кіровоградська область — 425 випадків;
м. Київ — 1930 випадків;
Київська область — 1023 випадки;
Львівська область — 825 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 653 випадки;
Полтавська область — 248 випадків;
Рівненська область — 1028 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1021 випадок;
Харківська область — 623 випадки;
Херсонська область — 162 випадки;
Хмельницька область — 182 випадки;
Чернівецька область — 2396 випадків;
Черкаська область — 343 випадки;
Чернігівська область — 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 40 289 повідомлень про підозру на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==
брехня. Меньше тестов делают в кацапии.
26.03 - 162 вечер
27.03 - 218 утро
28.03 - 310 утро, 356 вечер, новых 92
29.03 - 418 утро, 475 вечер, новых 108
30.03 - 480 утро, 548 вечер, новых 62 v - Пн
31.03 - 549 утро, 645 вечер, новых 69
01.04 - 669 утро, 794 вечер, новых 120
02.04 - 804 утро, 897 вечер, новых 135
03.04 - 942 утро, 1072 вечер, новых 138
04.04 - 1096 утро, 1225 вечер, новых 154
05.04 - 1251 утро, 1308 вечер, новых 155
06.04 - 1319 утро, новых 68 v - Пн
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266 v - Вс
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261 v - Пн
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392 v - Пн
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366 v - Вт
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
08.05 - 14195, 361 умерли, 2706 - выздоровели, новых 504
09.05 - 14710, 376 умерли, 2909 - выздоровели, новых 515
10.05 - 15232, 391 умерли, 3060 - выздоровели, новых 525
11.05 - 15648, 408 умерли, 3288 - выздоровели, новых 416
12.05 - 16023, 425 умерли, 3373 - выздоровели, новых 375 v - Вт
Где правильно?