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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 12 травня зафіксовано 375 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 16 023, летальних - 425, одужали 3373 особи

На ранок 12 травня зафіксовано 375 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 16 023, летальних - 425, одужали 3373 особи

В Україні за добу зафіксували 375 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 375 осіб. З них 22 дитини і 88 медпрацівників. Госпіталізовано 116 осіб", - зазначив він.

Зафіксовано 17 нових летальних випадків від COVID-19.

85 пацієнтів одужали.

За час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 16 023 особи: 1105 дітей та 3114 - медпрацівників.

Загалом одужали 3373 особи, а летальних випадків - 425.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про медреформу: Ми не зупиняємо другий етап, ми змінюємо ситуацію, щоб не втрачати лікарні та медперсонал

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 580 випадків;
Волинська область — 496 випадків;
Дніпропетровська область — 748 випадків;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 525 випадків;
Закарпатська область — 748 випадків;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1133 випадки;
Кіровоградська область — 425 випадків;
м. Київ — 1930 випадків;
Київська область — 1023 випадки;
Львівська область — 825 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 653 випадки;
Полтавська область — 248 випадків;
Рівненська область — 1028 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1021 випадок;
Харківська область — 623 випадки;
Херсонська область — 162 випадки;
Хмельницька область — 182 випадки;
Чернівецька область — 2396 випадків;
Черкаська область — 343 випадки;
Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 40 289 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - Шмигаль

На ранок 12 травня зафіксовано 375 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 16 023, летальних - 425, одужали 3373 особи 01
На ранок 12 травня зафіксовано 375 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 16 023, летальних - 425, одужали 3373 особи 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
За критику Лукашенко в сетях арестовано сотни людей. Лукашенко оказался прав?
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12.05.2020 09:13 Відповісти
+5
Подгон цифр под выход с карантина. В Беларуси так и нет гор трупов и нет миллионов безработных. Лукашенко оказался прав
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12.05.2020 09:10 Відповісти
+5
В Белоруси никто никогда не узнает, сколько там трупов.
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12.05.2020 09:27 Відповісти
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Подгон цифр под выход с карантина. В Беларуси так и нет гор трупов и нет миллионов безработных. Лукашенко оказался прав
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12.05.2020 09:10 Відповісти
За критику Лукашенко в сетях арестовано сотни людей. Лукашенко оказался прав?
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12.05.2020 09:13 Відповісти
По карентину да. Трупов нет, экономика не разорена.
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12.05.2020 09:24 Відповісти
Так Беларусь маленькая страна, не знал?
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12.05.2020 09:18 Відповісти
А Нидерланды и Бельгия маленькие страны?
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12.05.2020 09:20 Відповісти
А судьи кто?
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12.05.2020 09:48 Відповісти
А Швеция?
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12.05.2020 09:30 Відповісти
В Швеции 26 тыс. заболело а умерло 3225 чел. В 30 раз больше чем в Белорусии!!!
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12.05.2020 09:45 Відповісти
В Белоруссии нет статистики умерших. За вчера заболело 933 чел
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12.05.2020 09:48 Відповісти
у них есть статистика, статистика Хитрозачёсанного - 135 человек
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12.05.2020 09:51 Відповісти
А типа в украине есть статистика)) В украине делают намного меньше тестов чем в РБ в пересчете на 10 тыс населения(РБ в 4,5 раза населения меньше)-поэтому в украине более хорошие показатели. Если совсем перестать делать тесты в украине-то больных на бумаге не останется вовсе!
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12.05.2020 14:51 Відповісти
В украине делают намного меньше тестов

==
брехня. Меньше тестов делают в кацапии.
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12.05.2020 15:34 Відповісти
В Белоруси никто никогда не узнает, сколько там трупов.
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12.05.2020 09:27 Відповісти
а кто узнает, то на утро сам станет трупом через самоубийство
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12.05.2020 09:32 Відповісти
Откель знаешь?
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12.05.2020 12:41 Відповісти
как сказал пуаро - ищите кому это нужно, и кто это сделал.
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12.05.2020 09:13 Відповісти
Дебилы... Бл.. Надо просто перестать кашлять!
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12.05.2020 09:17 Відповісти
Сегодня про Зеленского новостей нет. Наверное потому, что у него сегодня праздник. Лаг ба-Омер - еврейский праздник. Отмечается в 33-й день Омера. Смысл названия: 33-й день по Омеру, счету дней от Песаха до Шавуота.
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12.05.2020 09:26 Відповісти
Растет...
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12.05.2020 09:27 Відповісти
Завтра будет 500 с гаком новых. Кто-то, у кого выходной в субботу, раз в неделю подвозит новую порцию вирусов.

26.03 - 162 вечер
27.03 - 218 утро
28.03 - 310 утро, 356 вечер, новых 92
29.03 - 418 утро, 475 вечер, новых 108
30.03 - 480 утро, 548 вечер, новых 62 v - Пн
31.03 - 549 утро, 645 вечер, новых 69
01.04 - 669 утро, 794 вечер, новых 120
02.04 - 804 утро, 897 вечер, новых 135
03.04 - 942 утро, 1072 вечер, новых 138
04.04 - 1096 утро, 1225 вечер, новых 154
05.04 - 1251 утро, 1308 вечер, новых 155
06.04 - 1319 утро, новых 68 v - Пн
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266 v - Вс
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261 v - Пн
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392 v - Пн
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366 v - Вт
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
08.05 - 14195, 361 умерли, 2706 - выздоровели, новых 504
09.05 - 14710, 376 умерли, 2909 - выздоровели, новых 515
10.05 - 15232, 391 умерли, 3060 - выздоровели, новых 525
11.05 - 15648, 408 умерли, 3288 - выздоровели, новых 416
12.05 - 16023, 425 умерли, 3373 - выздоровели, новых 375 v - Вт
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12.05.2020 10:36 Відповісти
При этом при всём страна 404 "сверкая блеском стали" вырывается на почётное второе место по количеству заболевших в Мире, как всегда проигрывая только штатам. Но при её динамике 10тыс. в день плюс, а в штатах плюс 3 тыс., имеет все шансы занять достойное первое место!
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12.05.2020 12:08 Відповісти
В штатах минимально +25000 заболевших и коснулось уже 90000 людей
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12.05.2020 19:58 Відповісти
Бертик, по штатам, как и по **********, есть официальная статистика. И эта самая статистика говорит, что вчера ********* прибавил 11 штук, а Штаты три. Сегодня обе прибавили почти по 11. Но, что то мне подсказывает, что в Штатах за день проводят больше тестов и немного поболее чем в *********е открыта информация о заболевших. Я не берусь утверждать, что через неделю ********* обгонит штаты по заболевшим, очень велика вероятность того, что если даже это случиться, то объективных данных Мир не увидит. Но то, что на сегодня по официальным данным ********* обогнал всех, кроме штатов - факт!
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12.05.2020 21:29 Відповісти
********, https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 статистика она одна на всех общая . Но тебе, недоразвитому одноклеточному, с интеллектом инфузории туфельки, это не дано осознать.
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13.05.2020 10:24 Відповісти
Ты многоклеточное дельмо, снова по Америке статистику открой, где ты там недоумок увидел хоть раз 3000 заражённых в штатах
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13.05.2020 18:30 Відповісти
******, на день моего поста именно в тот день было 3000 заболевших. Тебе, дегенерату, сложно осознать, что в статистике данные динамические и каждый день обновлённые. И тебе, одноклеточному, просто мозга не хватает найти статистику по конкретному дню.
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14.05.2020 10:23 Відповісти
А вот тут https://censor.net/covid вы пишите, что заболело 273 человека
Где правильно?
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12.05.2020 16:06 Відповісти
Вся эта статистика полная база, минимум надо умножать на 10, во всяком случае по Укроине
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12.05.2020 20:00 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua/ Вот тут всегда оперативная и официальная статистика. Она меняется в зависимости от предоставленных данных.
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12.05.2020 21:31 Відповісти
 
 