Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Кримського, - штаб ОС

Сьогодні, 12 травня збройні формування Російської Федерації вчергове відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Кримське із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надано належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи операції Об'єднаних сил, застосовуючи наявні вогневі засоби, дали російським загарбникам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

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"Такі злочинні дії окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - додали в пресцентрі ОС.