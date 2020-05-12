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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Кримського, - штаб ОС

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Кримського, - штаб ОС

Сьогодні, 12 травня збройні формування Російської Федерації вчергове відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Кримське із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надано належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи операції Об'єднаних сил, застосовуючи наявні вогневі засоби, дали російським загарбникам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено двох найманців РФ, - штаб

"Такі злочинні дії окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Кримського, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29596) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Кримського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9096
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12.05.2020 09:45 Відповісти
Найшвидшого одужання.
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12.05.2020 10:27 Відповісти
Одужання, нашому вояку
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12.05.2020 11:00 Відповісти
 
 