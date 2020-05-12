Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Кримського, - штаб ОС
Сьогодні, 12 травня збройні формування Російської Федерації вчергове відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Кримське із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу, йому надано належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи операції Об'єднаних сил, застосовуючи наявні вогневі засоби, дали російським загарбникам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.
"Такі злочинні дії окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - додали в пресцентрі ОС.
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