Чубаров про інтерв'ю Поклонської Гордону: "І в журналістів має бути межа огиди"

В інтерв'ю Дмитра Гордона з Поклонською, остання, перебуваючи в абсолютній недосяжності від українського правосуддя, отримала можливість брехати і говорити дурниці на всю Україну, проти якої сама ж і скоїла військові злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"На моє глибоке переконання, інтерв'ю з військовим злочинцем журналістами країни, на території якої цей військовий злочин скоєно, (а Поклонська, безсумнівно, є особою, яка вчинила військові злочини), можливе лише в одному випадку, - коли слідство завершено і матеріали передані до суду. В такому випадку, людина, яка вчинила військовий злочин, усвідомлює, що не зможе безпардонно брехати, оскільки обмежена безліччю вже зафіксованих в матеріалах слідства доказів вчиненого нею злочину", - зазначив він.

За його словами, Поклонська, перебуваючи в абсолютній недосяжності від українського правосуддя, отримала можливість брехати і говорити дурниці на всю Україну, проти якої сама ж і скоїла військові злочини.

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"Надавати можливість військовому злочинцеві, який поки ще вдало уникає покарання за скоєні ним злочини проти України, транслювати свою брехню за допомогою українських ЗМІ або українського журналіста, це вже на межі політичного мазохізму та є демонстрацією зневаги до долі сотень людей в Криму, незаконно позбавлених волі в результаті злочинів, здійснених Поклонською. І у журналістів має бути межа огиди ...", - підсумував Чубаров.

Нагадаємо, до окупації Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на півострові.

На материковій частині України щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн.