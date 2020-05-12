У ЗСУ зафіксовано 5 нових випадків COVID-19, хворіють 45 осіб, - Командування Медсил

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 39 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 12 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 55 осіб та 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 274 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 39 осіб.

За минулу добу зареєстровано п'ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

В закладах охорони здоров'я перебувають дві особи: в ізоляторі медичного пункту військової частини Чернівецького гарнізону - 1 військовослужбовець, в інфекційній лікарні м.Кропивницький - 1 співробітник ЗСУ. Також три особи (Чернівецький гарнізон - 1 військовослужбовець і Рівненська область - 2 співробітники ЗСУ) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 41 особа, - Командування Медсил