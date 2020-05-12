Головний санлікар Ляшко про підготовку до другої хвилі COVID-19: Українці мають пройти масову вакцинацію від грипу, яка очікується вже в липні

До другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Заступник міністра пояснив, що масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху відразу двох інфекційних хвороб: грипу і коронавірусу.

"До другої хвилі ми готуємось за таким принципом. Ми хочемо виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань, які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до значного спалаху інфекційних хвороб, заповнити наші інфекційні відділення та викликати велику кількість пневмоній. Це грипоподібні захворювання та коронавірус. Для того, щоб унеможливити такі спалахи восени нам треба готуватися до масової вакцинації проти грипу цього року", - заявив Ляшко.

За його словами, вакцинацію від грипу в 2020 році очікують вже в липні.

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"Вже розпочинати готуватись, розраховувати потреби, закуповувати вакцину та вакцинуватись як тільки вона з’явиться на ринку України та інших європейських країн. Вакцина проти грипу кожного року змінює штам вірусу, який входить до її складу. Тому зараз в даний конкретний період часу ми ще не можемо вакцинуватися, бо вакцини немає. Розраховуємо на липень, серпень, вересень. Як тільки з'явиться вакцина, потрібно масово вакцинуватись проти грипу", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16 023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Так, кількісь нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.