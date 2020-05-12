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Новини Коронавірус і карантин
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Головний санлікар Ляшко про підготовку до другої хвилі COVID-19: Українці мають пройти масову вакцинацію від грипу, яка очікується вже в липні

Головний санлікар Ляшко про підготовку до другої хвилі COVID-19: Українці мають пройти масову вакцинацію від грипу, яка очікується вже в липні

До другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Заступник міністра пояснив, що масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху відразу двох інфекційних хвороб: грипу і коронавірусу.

"До другої хвилі ми готуємось за таким принципом. Ми хочемо виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань, які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до значного спалаху інфекційних хвороб, заповнити наші інфекційні відділення та викликати велику кількість пневмоній. Це грипоподібні захворювання та коронавірус. Для того, щоб унеможливити такі спалахи восени нам треба готуватися до масової вакцинації проти грипу цього року", - заявив Ляшко.

За його словами, вакцинацію від грипу в 2020 році очікують вже в липні.

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"Вже розпочинати готуватись, розраховувати потреби, закуповувати вакцину та вакцинуватись як тільки вона з’явиться на ринку України та інших європейських країн. Вакцина проти грипу кожного року змінює штам вірусу, який входить до її складу. Тому зараз в даний конкретний період часу ми ще не можемо вакцинуватися, бо вакцини немає. Розраховуємо на липень, серпень, вересень. Як тільки з'явиться вакцина, потрібно масово вакцинуватись проти грипу", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16 023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Так, кількісь нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.

Автор: 

вакцина (4419) грип (309) карантин (18172) МОЗ (5407) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
теперь понятно зачем все это было
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12.05.2020 09:34 Відповісти
+15
Так в Италии как раз перед вспышкой массово вакцинировали против гриппа. К чему бы это?
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12.05.2020 09:39 Відповісти
+10
У нас в Украине на руководящие должности ставят только тогда, когда человек умеет врать не моргнув глазом. Кто сделает прививки всем гражданам страны ? Какие прививки? Вы уроды! Вы будете искать причину ещё 10 лет и не найдёте. Пандемия была в Украине в январе, когда вы только маски начали в Китай продавать. Всё прошло в этой стране как "воспаление лёгких". А сейчас будете сами себя расхваливать как "малой смертностью" победили пандемию.
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12.05.2020 09:38 Відповісти
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теперь понятно зачем все это было
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12.05.2020 09:34 Відповісти
Ага, все лучшее для несчастных жертв кнута и пряника
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12.05.2020 09:40 Відповісти
Так в Италии больше всего умирали инфицированные ковид - 19 , провакцинированные от гриппа. Ляшко, хочешь успеть увеличить смертность , когда накатит вторая волна эпидемии?
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12.05.2020 09:53 Відповісти
Тебя ещё Бил Гейтс не чипировал ?
Запишись на очередь у Ляшка 😂
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12.05.2020 10:38 Відповісти
Кому бабки нести?
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12.05.2020 09:37 Відповісти
У нас в Украине на руководящие должности ставят только тогда, когда человек умеет врать не моргнув глазом. Кто сделает прививки всем гражданам страны ? Какие прививки? Вы уроды! Вы будете искать причину ещё 10 лет и не найдёте. Пандемия была в Украине в январе, когда вы только маски начали в Китай продавать. Всё прошло в этой стране как "воспаление лёгких". А сейчас будете сами себя расхваливать как "малой смертностью" победили пандемию.
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12.05.2020 09:38 Відповісти
Так в Италии как раз перед вспышкой массово вакцинировали против гриппа. К чему бы это?
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12.05.2020 09:39 Відповісти
а от свинки не надо? ЛШК-ПНХ!!!
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12.05.2020 09:41 Відповісти
Привить его первого в язык,а потом и прибить заодно...
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12.05.2020 09:43 Відповісти
И чипизацию,чтоб им удобно было следить и контролировать.
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12.05.2020 09:45 Відповісти
у зеленых неумех?чипизация? это фантастика...
ты еще скажи чип собственной конструкции
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12.05.2020 09:50 Відповісти
ГМО - человек - гораздо проще, может и сдохнуть раньше пенсии.
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12.05.2020 09:51 Відповісти
А хуху не хохо?
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12.05.2020 09:46 Відповісти
Читаю "Украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа, которая ожидается уже в июле" и не могу понять из этой фразы - то ли "массовая вакцинация" ожидается, то ли "грипп" ожидается (правда это слово не согласуется с прилагательным "которая" - но то такЭ), то ли просто "вакцинация" ожидается что будет массовой. Чертегознает где и чему он учился. Или цензорские каррэпИндЭнты так написали?
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12.05.2020 09:48 Відповісти
Ляшко, мы тебе ничего не должны.
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12.05.2020 09:52 Відповісти
И записать это в конституцию.
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12.05.2020 09:54 Відповісти
З вас,вашого оточення і почнемо.
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12.05.2020 09:54 Відповісти
А может, заодно, и от триппера?
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12.05.2020 09:57 Відповісти
Где можно проверить эту инфу?

Фонд Гейтса и ВОЗ были изгнаны из Африки к югу от Сахары и Ганы после того, как их программы вакцинации привели к большему количеству смертей и физическим страданиям, чем к тем болезням, которые, по их утверждению, они могли контролировать. Их протоколы иммунотерапии использовали непроверенные, непроверенные, производные вакцин, побочные эффекты которых фактически атаковали или поставили под угрозу иммунную систему коренных африканских матерей и детей.
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12.05.2020 09:57 Відповісти
Ляшко, зачем тебе надо, чтобы украинцы повымерли после твоих вакцин? Билл Гейтс взятку занес? А с тебя какой спрос. Скажешь, что просто попугать хотел,чтобы у населения была підвищена тривожність, а они сами привились и передохли .
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12.05.2020 09:58 Відповісти
Гейтс ту может быть и ни при чем, своих разработчиков хватает.
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12.05.2020 10:02 Відповісти
https://twitter.com/screpancy

https://twitter.com/screpancy Семён Скрепецкий

"Билл Гейтс чипирует скрепца" Семён Скрепецкий. Живопись, масло, доска. 45х27см.
Билл Гейтс лично приехал в село Голоху"во что бы чипировать местных аборигенов.

Головний санлікар Ляшко про підготовку до другої хвилі COVID-19: Українці мають пройти масову вакцинацію від грипу, яка очікується вже в липні - Цензор.НЕТ 8378
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12.05.2020 12:13 Відповісти
Прям-таки должны? За чей счет банкет? Ну и в общем и целом: пусть Ляшко засунет себе поглубже вакцину - от гриппа я вакцинироваться не собираюсь.
Хорошо сказано: вакциной от гриппа сбить волну коронавируса потому, что обе болезни передаются одинаковыми путями. Давайте бициллином лечить СПИД - он как и трипак, передается через кровь.
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12.05.2020 10:01 Відповісти
Могу сразу огласить количество вакцинированых, всего-то 73%.
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12.05.2020 10:03 Відповісти
В какой-то мере антипрививочники, кажется, правы.
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12.05.2020 10:03 Відповісти
Ох, и живучие эти украинцы! Тридцать лет их удавливают реформируют и два последних месяца на сухарях и воде карантине держат - по паркам радостно бегают как ни в чём не бывало, воздух грустным сиятельствам портютъ. Надо качать из них жизнь вакцинировать самым большим шприцем!

см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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12.05.2020 10:05 Відповісти
Такую вот историю рассказывают итальянские противники вирусобесия... В наиболее пострадавших районах незадолго до эпидемии пожилые люди пережили 2 вакцинации. Одна из них от гриппа. Пока они был ослаблены вакцинацией пришёл ковид19, и.... т.е. всё работает с точностью до наоборот по отношению к тому, что нам сейчас пытается впарить дурной лопоухий глист.
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12.05.2020 10:05 Відповісти
МАССОВОЕ посещение больниц для вакцинации от гриппа, приведет к массовому заражению коронавирусом. Потому что больница на нынешний момент на первом месте по заражению, на втором это лифты и открывающиеся рынки. ( тем более что вакцинация от гриппа не дает гарантированной защиты) Но право каждого поступать как он считает нужным, учитывая риски.
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12.05.2020 10:08 Відповісти
по поводу вакцинации - у нас права закончились, запугают снова всех и будешь как миленький вакцинироваться
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12.05.2020 10:11 Відповісти
У нас в городе надбавку за борьбу с короновирусом получил главрач и его приближенные. И все.
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12.05.2020 10:11 Відповісти
В Бергамо була повальна смертність саме через поголовну вакцинацію літніх людей від грипу. Про це -аявили італійські лікарі. Україна переймає вахту у Бергамо? Які ж молодці… пуєві діти!!!
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12.05.2020 10:17 Відповісти
хз как поможет прививка от гриппа при коронавирусе?
вакцина стоит около 300 грн.
мне на семью больше 1500 грн обошлось.
за чей счет мы "должны пройти вакцинацию"?
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12.05.2020 10:17 Відповісти
А от какого гриппа нас хотят вакцинировать, от прошлогоднего? Или уже сгенерировали новый?
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12.05.2020 10:19 Відповісти
хер їм. а не вакцинацію! стаття 28 Конституції України!
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12.05.2020 10:35 Відповісти
Иди в жоп..со своей вакциной, не получится таким образом сократить население, этих клоунов первых уберем
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12.05.2020 10:35 Відповісти
Я бы всех пришедших вакцинировал прямо в голову для чистоты эксперимента.
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12.05.2020 10:42 Відповісти
Что бы победить коронавирус, нужно от каждого трамвая открутить 4 гайки!
Эффект будет как и от вакцинации от какого-попало гриппа.
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12.05.2020 10:56 Відповісти
вакцинировать бы этих клоунов цианитом от шизофрении ..
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12.05.2020 11:00 Відповісти
"Украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа..." - то есть хотят срубить
деньги с населения любой ценой - бизнес превыше всего!
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12.05.2020 11:04 Відповісти
Нет уж Спасибо! ну вас нахер...
хватит и ваших офигенных реформ
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12.05.2020 12:00 Відповісти
Білл Гейтс сказав що при вакцинації окрім Чіпа буде вводитися ще й Дейл.

А кому пощастить- ще й Гайка.
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12.05.2020 12:06 Відповісти
Она бесплатная, эта вакцинация? Или надо будет занести в дырявый бюджет и в карманы "реформаторам"?
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12.05.2020 12:27 Відповісти
А что уже известен от какого гриппа инфицировать ?
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12.05.2020 12:28 Відповісти
Какая разница
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12.05.2020 12:48 Відповісти
От гриппера
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12.05.2020 13:29 Відповісти
цей дебіл шлюшко чув про статтю 28 Конституції України? нехай нахрен іде зі своєю вакцинацією!
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12.05.2020 16:40 Відповісти
 
 