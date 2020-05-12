Головний санлікар Ляшко про підготовку до другої хвилі COVID-19: Українці мають пройти масову вакцинацію від грипу, яка очікується вже в липні
До другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Заступник міністра пояснив, що масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху відразу двох інфекційних хвороб: грипу і коронавірусу.
"До другої хвилі ми готуємось за таким принципом. Ми хочемо виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань, які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до значного спалаху інфекційних хвороб, заповнити наші інфекційні відділення та викликати велику кількість пневмоній. Це грипоподібні захворювання та коронавірус. Для того, щоб унеможливити такі спалахи восени нам треба готуватися до масової вакцинації проти грипу цього року", - заявив Ляшко.
За його словами, вакцинацію від грипу в 2020 році очікують вже в липні.
"Вже розпочинати готуватись, розраховувати потреби, закуповувати вакцину та вакцинуватись як тільки вона з’явиться на ринку України та інших європейських країн. Вакцина проти грипу кожного року змінює штам вірусу, який входить до її складу. Тому зараз в даний конкретний період часу ми ще не можемо вакцинуватися, бо вакцини немає. Розраховуємо на липень, серпень, вересень. Як тільки з'явиться вакцина, потрібно масово вакцинуватись проти грипу", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16 023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Так, кількісь нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.
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Запишись на очередь у Ляшка 😂
ты еще скажи чип собственной конструкции
Фонд Гейтса и ВОЗ были изгнаны из Африки к югу от Сахары и Ганы после того, как их программы вакцинации привели к большему количеству смертей и физическим страданиям, чем к тем болезням, которые, по их утверждению, они могли контролировать. Их протоколы иммунотерапии использовали непроверенные, непроверенные, производные вакцин, побочные эффекты которых фактически атаковали или поставили под угрозу иммунную систему коренных африканских матерей и детей.
https://twitter.com/screpancy Семён Скрепецкий
"Билл Гейтс чипирует скрепца" Семён Скрепецкий. Живопись, масло, доска. 45х27см.
Билл Гейтс лично приехал в село Голоху"во что бы чипировать местных аборигенов.
Хорошо сказано: вакциной от гриппа сбить волну коронавируса потому, что обе болезни передаются одинаковыми путями. Давайте бициллином лечить СПИД - он как и трипак, передается через кровь.
удавливаютреформируют и два последних месяца на сухарях и водекарантине держат - по паркам радостно бегают как ни в чём не бывало, воздух грустным сиятельствам портютъ. Надо качать из них жизньвакцинировать самым большим шприцем!
см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
вакцина стоит около 300 грн.
мне на семью больше 1500 грн обошлось.
за чей счет мы "должны пройти вакцинацию"?
Эффект будет как и от вакцинации от какого-попало гриппа.
деньги с населения любой ценой - бизнес превыше всего!
хватит и ваших офигенных реформ
А кому пощастить- ще й Гайка.