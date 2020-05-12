За добу на Львівщині виявили 27 нових випадків COVID-19, загалом в області 825 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 травня на Львівщині підтвердили 825 випадків інфікування COVID-19, з них - 22 летальні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3423 особи, госпіталізовані — 490, на амбулаторному лікуванні — 2933 особи, виписані — 325 осіб. Зараз у лікарні перебуває 165 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи", - сказано в повідомленні.

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Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 825 осіб, 22 людей померло. 158 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 190 ПЛР-тестів, з яких 27 — позитивні (з них — 18 це мешканці Львова).

Нагадаємо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16 023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Так, кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.