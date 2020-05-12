УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6942 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
926 2

За добу на Львівщині виявили 27 нових випадків COVID-19, загалом в області 825 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 27 нових випадків COVID-19, загалом в області 825 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 травня на Львівщині підтвердили 825 випадків інфікування COVID-19, з них - 22 летальні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3423 особи, госпіталізовані — 490, на амбулаторному лікуванні — 2933 особи, виписані — 325 осіб. Зараз у лікарні перебуває 165 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Понад 50 нових випадків COVID-19 зафіксували за добу на Львівщині, ослаблення карантину в регіоні відклали на 4 дні

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 825 осіб, 22 людей померло. 158 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 190 ПЛР-тестів, з яких 27 — позитивні (з них — 18 це мешканці Львова).

Нагадаємо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16 023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Так, кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.

За добу на Львівщині виявили 27 нових випадків COVID-19, загалом в області 825 хворих, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2487)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А как в целом по Украине? Есть где нибудь сводные данные по всей стране?
показати весь коментар
12.05.2020 09:58 Відповісти
Цензору уже давно нужно сделать репортаж с "передовой" борьбы с COVID-19 в обласных центрах. Сьездили бы в Черновцы, Житомир, Франык, Днепр и тд, разузнали бы сколько длится лечение от короновируса, в каких условиях работают медики, нашли бы тех врачей которые получают обещанную зеленским 300% надбавку, ну и самое главное - во сколько десятков тысяч обходится пациэнтам лечение от COVID-19.
показати весь коментар
12.05.2020 09:59 Відповісти
 
 