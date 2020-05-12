НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Гримчак повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Оскільки сьогодні день добрих нових, ще повідомлю на своїй сторінці, що справа, відкрита НАБУ проти мене за ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину. Відповідний звіт я опублікую тут трохи пізніше, як тільки адвокати отримають весь пакет документів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження Гримчаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня.

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