НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину
Національне антикорупційне бюро закрило справу проти ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Гримчак повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Оскільки сьогодні день добрих нових, ще повідомлю на своїй сторінці, що справа, відкрита НАБУ проти мене за ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину. Відповідний звіт я опублікую тут трохи пізніше, як тільки адвокати отримають весь пакет документів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.
13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження Гримчаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня.
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Поздно вечером 14 августа 2019 года в Киеве спецслужбами был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
Кто в это время был генпрокурором?
Дві відповіді (обидві правильні):
1. "Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко..." (з тексту цієї новини)
2. "Юрій Віталійович Луценко, 14-й Генеральний прокурор України. Час на посаді: 12 травня 2016 - 29 серпня 2019" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 з Вікіпедії )
Луценко затримався на посаді Генпрокурора аж до призначення "маладой ********" нового Генпрокурора Рябошапки.
потому что луцик его не садил
есть возражения?
пять баллов
Доктор Борменталь,голубчик,не читайте с утра комуняцких газет и журналов...,поберегите себя от от этих певунов....
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K0५EGAR
@Rage4oK
Так а пачки долларов, которые изъяли в багажнике у Грьімчака, ему хоть вернули? Или ********** их поделили с ГПУ и СБУ? Ладно, вижу этот пи....ец будет вечен..
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Отец Солдата
@uspenovka19632
Стране нужен Грымчак-подет на выборы,как "свой",на Донбассе.Новое,в смысле, обновленное ,лицо.Кум-прокурор уже бюджет выделил.Бывший зам юрфирму под тему освобождения украинуев за рубежом ,открыл напару с невинным.Все путём
Следователи НАБУ неплохо на этом заработали.
Точно, Украина-страна безумия.Не зря миллионы людей с неё сбежали.
НАБУ необходимо НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ!
А главу НАБУ Сытника отправить в наручниках в тюрьму.
Это беспредел какой-то! Весь мир в шоке!
В медицине при циррозе печени есть термин -
Терминальная стадия
обозначаете что ничем пациенту не помочь
или рак 4 я стадия - неоперабельный -
метастазы во всех госорганах
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий https://censor.net/news/3142937/grimchak_i_ego_pomoschnik_trebovali_vzyatku_v_11_mln_ih_zaderjali_na_goryachem_sbu_foto за "содействие в решении вопросов". Источник: https://censor.net/n3194834
- вкрав чуже майно - поганий хлопчик, - порушимо кримінальну справу;
- поділився краденим з силовиками - хороший хлопчик, - закриємо кримінальну справу.
Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело относительно недостоверного декларирования против экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Детали: Правоохранители подтвердили, что относительно Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования.
В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве передадут в суд.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/7251279/ Источник...
Кто бы сомневался!! Да,слишком долго "выкачивали" деньгУ за отсутствие......
Оставили на хлеб с не дорогой
икройколбасой.....