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Новини Затримання Гримчака
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НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину

НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Гримчак повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Оскільки сьогодні день добрих нових, ще повідомлю на своїй сторінці, що справа, відкрита НАБУ проти мене за ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину. Відповідний звіт я опублікую тут трохи пізніше, як тільки адвокати отримають весь пакет документів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження Гримчаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це була замовна справа. Домагатимуся повного виправдання, а далі побачимо, - Гримчак

Автор: 

НАБУ (5116) Гримчак Юрій (120)


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Топ коментарі
+43
Дела против соратников Порошенко закономерно разваливаются.
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12.05.2020 09:58 Відповісти
+36
ЗЕлёные в очередной раз жидко обдрыстались
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12.05.2020 09:59 Відповісти
+35
Від початку було зрозуміло, що справу проти Гримчака було порушено лише за те, що він єдиний, хто в прямих ефірах називав блаЗЄнського у середньому роді словом "гівно". Мабуть навіть "судові" органи почали про щось здогадуватися (в сенсі слів Гримчака)
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12.05.2020 10:02 Відповісти
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Молодець! Тому і досі процвітають порохняві корупціонери... Ще до них зелена гидота додається разом з риготою! Досі жодна тварина не покарана завдяки і таким, як ти!
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12.05.2020 15:34 Відповісти
Я в прошлом году за месяц избрания Зели говорил на Цензоре,попадете в такой шторм,что Венесуэла вам покажется Сказкой....
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12.05.2020 10:18 Відповісти
Это вам еще нге дошло,что значит дефицит бюджета Украины 300 миллиардов,когда поймете,вспомните Сенатора,не злым тихим Словом....
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12.05.2020 10:22 Відповісти
Який коефіціент корисної дії від такої правоохоронної системи ? Можливо їх разом з недолугими депутатами розігнати і тоді економіка держави покращиться, ніж утримувати таких дорогих бездарів !
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12.05.2020 10:26 Відповісти
Нужно принимать закон как вы сказали о КПД и зарплату платить соответствующе плюс порог соответствия занимаемой должности!
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12.05.2020 10:33 Відповісти
О как? Я так понял Сцытник ничем кроме набивания карманов не занимается и не собирается....не зря это чучело по ночам Петюню посещало...любовь морковь, и пох что война в стране... Кароче или уважаемые послы выразят озабоченность для начала или идут лесом!
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12.05.2020 10:29 Відповісти
НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 6974
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12.05.2020 10:48 Відповісти
"Садить будем вес..." Не,разве что печень.
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12.05.2020 10:29 Відповісти
Ну шо зеленовата, где аплодисменты?
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12.05.2020 10:30 Відповісти
А можеш прокомментировать свой вопрос, а то я не знаю что тебе ответить? Вдруг ты чтото умное подразумевал, а я тебя обижу...
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12.05.2020 10:39 Відповісти
ти відгукнулося на прізвисько "зеленовата"... можеш нє атвічать
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12.05.2020 10:58 Відповісти
Так теперь шо, Петина домбасятина Чмырьчак может в суд иск подавать за недополученную прибыль?
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12.05.2020 10:36 Відповісти
Ты чмо американское фильтруй базар! Сидиш там и сиди не чирикай! Здесь с зеленоплесенью разберемся!
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12.05.2020 10:43 Відповісти
он крымчанин. а флажок амеровский потому что у него кацапская тряпка высвечивается по ip
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12.05.2020 10:44 Відповісти
Слушай, стрелочник, ты вроде еще и бывший мусор, и что я точно знаю, все наши мусора редкие идиоты, и ты из их числа...и в мусора идут лишь потому что хотца нихера не делать и вкусно кушать! Докажеш обратное, я тебе дам тряпочку умыться...
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12.05.2020 11:34 Відповісти
высрался? иди подмойся
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12.05.2020 11:39 Відповісти
Оно убогое за прокси
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12.05.2020 10:49 Відповісти
А что означают вот эти букавки, 18c49ed2, пароль чтоб не забыть?
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12.05.2020 11:37 Відповісти
Обожаю придурков, особенно тех кому америка в щи насрала
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12.05.2020 11:28 Відповісти
Та який він "американець"? Сидить у "ВнутріМКАДді", на "Лахті", і тарабанить по методичці, як куратор наказав...
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12.05.2020 11:35 Відповісти
Тебе выше стрелочник ответил
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12.05.2020 11:46 Відповісти
МНЕ? Мой комментарий написан почти на час позже... По-моему, сейчас и в Украине, и в "Маскве" время одинаковое... (Крым не исключение - "каренные крымчане" (с рязанскими мордами), как добились, в 1994-м "масковскага времени", так и не меняли...). А "ВнутриМКАДье" и "Лахта", для меня - не "географическое понятие", так же как и "кацап" - не "национальность"... Ты можешь хоть с Луны писать, но своё нутро "кацапское" ты даже в космическом пространстве, и под риголитом, не спрячешь...
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12.05.2020 12:12 Відповісти
Луценко хотел сделать прогиб перед Зе, чтобы остаться на должности. И решил в качестве жертвы выбрать своего друга.
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12.05.2020 10:39 Відповісти
Кто бы сомневался. Коні - не винні.
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12.05.2020 10:41 Відповісти
ну ось...за що ж тоді луцик такого чесного пацана посадив...
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12.05.2020 10:43 Відповісти
ты дебил?
Поздно вечером 14 августа 2019 года в Киеве спецслужбами был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Кто в это время был генпрокурором?
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12.05.2020 10:46 Відповісти
у них мєтадічка)
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12.05.2020 10:59 Відповісти
"Поздно вечером 14 августа 2019 года в Киеве... Кто в это время был генпрокурором?"
Дві відповіді (обидві правильні):
1. "Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко..." (з тексту цієї новини)
2. "Юрій Віталійович Луценко, 14-й Генеральний прокурор України. Час на посаді: 12 травня 2016 - 29 серпня 2019" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 з Вікіпедії )
Луценко затримався на посаді Генпрокурора аж до призначення "маладой ********" нового Генпрокурора Рябошапки.
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12.05.2020 14:14 Відповісти
ты прав. я немного ошибся в датах. только про "своего генпрокурора" вазелин оманский рассказывал трампу гораздо раньше. он формально ждал только новой ВР а по факту луценко уже никем не управлял и ничего не мог сделать ну никак. мало того - генпрокуратура не имела никакого отношения к задержанию Грымчака.
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12.05.2020 14:24 Відповісти
извини...у меня вопрос: так кто дИбил? (на цензоре и в пр. сетях. если я не прав. то приношу мало-мальское извинение)
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12.05.2020 15:19 Відповісти
ты
потому что луцик его не садил
есть возражения?
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12.05.2020 18:02 Відповісти
я с дэбилами . вродь тебя. пытаюсь не спорить...живи...
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12.05.2020 18:34 Відповісти
А ха ха ха ха
пять баллов
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12.05.2020 18:39 Відповісти
и тебе здоровья крепчайшего!
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12.05.2020 23:02 Відповісти
По Гримчаку все ожидаемо.
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12.05.2020 10:44 Відповісти
Дуже гарна новина, зрозуміло було, що Гримчак постраждав за критику зеленського і підтримку Порошенко. Але він був піонером, на початку політики фокусів від команди зеленського. Тепер мільони людей критикують і постять провали команди зеленського. Тому й не пощастило Гримчаку, бо був одним із перших. Велика повага Гримчаку!!!
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12.05.2020 10:45 Відповісти
З самого початку ця справа була "класикою жанру" ... Типове включення доїльного апарату - клієнта "брали" на хабарі, потім підключали "доїльний апарат" , тобто клієнт перераховував і суму хабара і ще якусь суму, яку призначав "оператор машинного доїння" і після того, коли клієнт ділився, його відпускали ! Нічого не змінилося , при Порохі головними операторами машинного доїння були юга луценко і рюкзаков ( пам'ятаєте, як гелікоптерами звозили до Києва "страшних злодіїв , що вкрали мільярди долярів", а хто з тих "злодіїв" сидить ?), при Зе юги немає, добавився новий "оператор" , на 100% людина Зе ! Це не я сказав, це сам Зе у розмові з Трампом... Ось такі нові обличчя у старих схемах збагачення ...
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12.05.2020 10:45 Відповісти
НАБУ ,САБУ Шабунины , Лешенки это всё ячейки американской разведки в Украине , для сбора компромата на украинских чиновников для экономического захвата Украины и жёсткого внешнего управления Украиной .При чём содержание этой американской агентуры на деньги украинских налогоплательщиков .Откуда такой вывод ?Да всё просто - За существования этих НАБУ ,САБУ,САПУ никаких результатов по борьбе с корупцией в Украине просто нету - это пшик,ноль.При том что чиновников в Украине можно сажать тысячами . При этом США их защищает . Значит задача этих органов =Это сбор информации для формирования марионеточного правительства ,для продажи всех активов американским транснациональным Ротшильдам ,Соросам .
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12.05.2020 10:51 Відповісти
Слава КПСС!
НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 4023
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12.05.2020 12:34 Відповісти
Хочу теперь видеть отрубленные головы тех кто фабриковал это дело, как другие дела! Надеюсь при смене власти продажные журналисты всякие Бигусы сядут в тюрьму до конца дней! За клевету и подрыв обороноспособности Украины!!!
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12.05.2020 10:52 Відповісти
Что по этому поводу скажет Юггик, который уже успел отречься от своего бывшего помощника?
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12.05.2020 10:52 Відповісти
Поздравляю. Хотя и не очень люблю Грымчака, но никогда особенно не верил в выдвинутые против него обвинения. Не тот типаж. Да и вообще, 90% обвинений в каких угодно преступлениях, выдвинутых у нас всеми бывшими прокуратурами за последние 15-20 лет в той или иной мере носили характер политических преследований.
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12.05.2020 10:57 Відповісти
Михаил Афанасьич Булгаков в 1925 году словами Преображенского сказал следующее,,
Доктор Борменталь,голубчик,не читайте с утра комуняцких газет и журналов...,поберегите себя от от этих певунов....
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12.05.2020 11:03 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK
Так а пачки долларов, которые изъяли в багажнике у Грьімчака, ему хоть вернули? Или ********** их поделили с ГПУ и СБУ? Ладно, вижу этот пи....ец будет вечен..
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12.05.2020 11:03 Відповісти
То были сувенирные календарики. Наверное, в середине года их возвращать уже ни к чему. они же на этот год.
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12.05.2020 12:13 Відповісти
И СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛ БАРЫГА ПОРОШЕНКО НАБУ ЗА ЗАКРИТИЕ ДЕЛА?????????МОЖЕТ ХВАТИТ ВСЕХ ВОРЮГ ОПРАВДЫВАТЬ ВЕНЕДИКТОВА!!!!!!!!!!!!!
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12.05.2020 11:03 Відповісти
Ты на шухере стояла , когда Порох деньги платил , коза драная ?
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12.05.2020 11:58 Відповісти
НАРИД, Я ТОЖЕ НЕ ФАНАТ ЗЕ, НО ГРЫМЧАКА ЖЕ НАЧАЛ ПРЕССОВАТЬ ГЕНПРОКУРОР ЛУЦЕНКО!!!
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12.05.2020 11:03 Відповісти
бред не неси "не фанат зе". тебе напомнить когда у осла оманского появился "100 % свой прокурор" и когда начали прессовать Грымчака?
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12.05.2020 12:20 Відповісти
"Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрийhttps://censor.net/news/3142940/stydno_za_moego_byvshego_pomoschnika_grimchaka_lutsenko_foto за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".Источник: https://censor.net/n3194834"
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12.05.2020 13:17 Відповісти
Хм, вже і осінь пройшла, і весна скоро закінчиться, а "посадок" так і нема. Роттердам+ тоже, здається, вже нема, а ціна на електроенергію підвищується. "Повернули" всіх заробітчан, а роботи в них нема. Вже і війська відвели, а миру все нема. Невже самий перспективний президент в світі, його Обісцяне Височество Клоун Оманський, брехав своїм виборцям? Не може бути - він же ж так красиво шуткував про Україну - німецьку порноактрису, так гнівно поносив "баригу і мародера", так ласкаво заглядав в очі *****. А може, коли він говорив думайТЕ, він звертався не до Президента України, а до виборців?
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12.05.2020 11:06 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632
Стране нужен Грымчак-подет на выборы,как "свой",на Донбассе.Новое,в смысле, обновленное ,лицо.Кум-прокурор уже бюджет выделил.Бывший зам юрфирму под тему освобождения украинуев за рубежом ,открыл напару с невинным.Все путём
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12.05.2020 11:12 Відповісти
Ха-ха...Грымчака поймали на многомиллионной взятке и отпустили.
Следователи НАБУ неплохо на этом заработали.
Точно, Украина-страна безумия.Не зря миллионы людей с неё сбежали.
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12.05.2020 11:16 Відповісти
Давно пора сажать следователей НАБУ. Орган, сожравший миллиарды народных денег в нищей стране, утонул в коррупции. Результаты его деятельности-абсолютно нулевые.
НАБУ необходимо НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ!

А главу НАБУ Сытника отправить в наручниках в тюрьму.

Это беспредел какой-то! Весь мир в шоке!
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12.05.2020 11:22 Відповісти
НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра МинВОТ Гримчака из-за отсутствия состава преступления



В медицине при циррозе печени есть термин -

Терминальная стадия

обозначаете что ничем пациенту не помочь


или рак 4 я стадия - неоперабельный -

метастазы во всех госорганах
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12.05.2020 11:23 Відповісти
Тема изъятой у Гримчака взятки не раскрыта!
НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 9813
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12.05.2020 11:32 Відповісти
А что - владение деньгами является преступлением в нашей стране?
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12.05.2020 11:59 Відповісти
Это половина взятки! Или взятка уже не является преступлением?
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12.05.2020 12:09 Відповісти
а про взятку тебе кто напел?
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12.05.2020 12:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/7251279/ В то же время дела(Гримчака) о злоупотреблении влиянием, взяточничестве передадут в суд.
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12.05.2020 12:31 Відповісти
это понятно. я спрашиваю - про то что это взятка тебе кто рассказал?
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12.05.2020 14:21 Відповісти
Зачем ты делаешь вид, что упоротый и без мозгов?

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий https://censor.net/news/3142937/grimchak_i_ego_pomoschnik_trebovali_vzyatku_v_11_mln_ih_zaderjali_na_goryachem_sbu_foto за "содействие в решении вопросов". Источник: https://censor.net/n3194834
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12.05.2020 14:34 Відповісти
до суда это ниочем. будет решение суда - посмотрим. а пока - только предположение
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12.05.2020 14:41 Відповісти
Успішно виховується третє покоління українців в Україні на основній тезі:
- вкрав чуже майно - поганий хлопчик, - порушимо кримінальну справу;
- поділився краденим з силовиками - хороший хлопчик, - закриємо кримінальну справу.
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12.05.2020 11:42 Відповісти
Ну можде Гримчак і "вимагав гроші", але ж "упіймали" його з так званими "сувенірними" доларами, тож відкрити за цим ганебним для фСБ(у)шників фактом міг лише такий кретин, як генплокулол Луценко.
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12.05.2020 11:45 Відповісти
Это как??? было ж видео мать его на всю страну показано с бабками. я просто в аху. Такое возможно только в Украине...
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12.05.2020 11:49 Відповісти
это ответная услуга за голосование БПП за рынок земли и др законы очень нужные для Слуг и олигархов стоящих за всем этим
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12.05.2020 11:54 Відповісти
Бугагага........
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12.05.2020 11:56 Відповісти
"Постригли" и отпустили
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12.05.2020 12:07 Відповісти
Есть полная инфа по делу Гримчака:

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело относительно недостоверного декларирования против экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Детали: Правоохранители подтвердили, что относительно Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования.
В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве передадут в суд.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/7251279/ Источник...
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12.05.2020 12:13 Відповісти
Спортивна рибалка вона така. Спіймали, почистили, поцілували, сфоткалися і відпустили, далі, щоб розкрадав та розвалював державу.
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12.05.2020 12:15 Відповісти
Не для того те НАБУ (голова якого доречі фігурує в реєстрі корупціонерів https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ corruptinfo.nazk.gov.ua ) створювалось щоб ловити корупціонерів. НАБУ мережа зовнішнього контролю над Україною, її активами за рахунок платників податків України.
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12.05.2020 12:20 Відповісти
ВАм, баранята, рекомендую подумать над различиями в "отсутствие состава преступления" и "отсутствие события преступления"....
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12.05.2020 12:36 Відповісти
А в результате возникает вопрос - Кто будет отвечать за якобы преступление, состава которого нет?
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12.05.2020 12:44 Відповісти
Цього і слід було очікувати. зелені мразі повністю сфабрикували справу.
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12.05.2020 13:02 Відповісти
Закрило справу і компенсувало вартість кавуна,з яким Гримчак відправився за хабарем...
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12.05.2020 13:35 Відповісти
А гроші, які вилучили в Гримчака, що були сувенірні, чи як? Чи він їх заробив чесною працею. Мабуть, ці гроші забрали собі певні люди, Гримчак був не проти, справу полюбовну закрили.
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12.05.2020 17:57 Відповісти
"НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра МинВОТ Гримчака из-за отсутствия состава преступления"
Кто бы сомневался!! Да,слишком долго "выкачивали" деньгУ за отсутствие......
Оставили на хлеб с не дорогой икрой колбасой.....
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12.05.2020 21:18 Відповісти
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