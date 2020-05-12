Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС
Рятувальники ДСНС провели спецобробку понад 36 тисяч об'єктів, 25 тисяч одиниць техніки та 38 тисяч кілометрів доріг з метою протидії коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Задля запобігання випадкам поширення на території країни коронавірусної інфекції Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує проводити спецобробку об’єктів соціальної сфери, транспортної інфраструктури та техніки. Так, з початку робіт проведено спецобробку вже понад 36 тис. об’єктів, більш ніж 25 тис. одиниць техніки та понад 38 тис. км доріг", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 8 травня на Хмельниччині, рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону провели дезінфекцію об’єктів життєзабезпечення міста Нетішин. За допомогою акумуляторних оприскувачів оброблено приміщення гуртожитків Нетішинського професійного ліцею, міського відділення Укрпошти, а також під'їзди багатоквартирних житлових будинків. Загалом продезінфіковано близько 2 тис. кв.м.
Своєю чергою спільно з комунальними службами рятувальники Старокостянтинова продезінфікували протягом 8-9 травня території біля магазинів, аптек, торгових центрів, поштових відділень, під'їздів житлових будинків, а також найбільш жваві вулиці міста.
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Максимум що треба було https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk02SIreHFOs00U1lt_EokMHG9UGEFg:1589267191434&q=%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY0JfT4a3pAhVkzqYKHWF_ADAQkeECKAB6BAgLECo дезінфікувати це ручки дверей, громадський транспорт, перила та інші речі до яких люди масово доторкаються фізично. А не діяти як при радіаційній небезпеці дезінфікуючи дороги, колеса, машини зовні, бо це ідіотизм.