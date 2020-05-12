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Новини
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Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС

Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС

Рятувальники ДСНС провели спецобробку понад 36 тисяч об'єктів, 25 тисяч одиниць техніки та 38 тисяч кілометрів доріг з метою протидії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Задля запобігання випадкам поширення на території країни коронавірусної інфекції Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує проводити спецобробку об’єктів соціальної сфери, транспортної інфраструктури та техніки. Так, з початку робіт проведено спецобробку вже понад 36 тис. об’єктів, більш ніж 25 тис. одиниць техніки та понад 38 тис. км доріг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 8 травня на Хмельниччині, рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону провели дезінфекцію об’єктів життєзабезпечення міста Нетішин. За допомогою акумуляторних оприскувачів оброблено приміщення гуртожитків Нетішинського професійного ліцею, міського відділення Укрпошти, а також під'їзди багатоквартирних житлових будинків. Загалом продезінфіковано близько 2 тис. кв.м.

Своєю чергою спільно з комунальними службами рятувальники Старокостянтинова продезінфікували протягом 8-9 травня території біля магазинів, аптек, торгових центрів, поштових відділень, під'їздів житлових будинків, а також найбільш жваві вулиці міста.

Також читайте: Рятувальники продовжують дезінфекцію приміщень у Києві, де виявили спалах коронавірусу, - Кличко

Автор: 

ДСНС (5193) дезінфекція (19)


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Топ коментарі
+3
Коронавирус ходит по дорогам?
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12.05.2020 10:03 Відповісти
+1
Що було нафіг не потрібно.
Максимум що треба було https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk02SIreHFOs00U1lt_EokMHG9UGEFg:1589267191434&q=%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY0JfT4a3pAhVkzqYKHWF_ADAQkeECKAB6BAgLECo дезінфікувати це ручки дверей, громадський транспорт, перила та інші речі до яких люди масово доторкаються фізично. А не діяти як при радіаційній небезпеці дезінфікуючи дороги, колеса, машини зовні, бо це ідіотизм.
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12.05.2020 10:06 Відповісти
+1
лопоухий глист публично признал, что и эта совсем не дешёвая дезинфекция тоже нужна исключительно для нагнетания страха.
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12.05.2020 10:08 Відповісти
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Коронавирус ходит по дорогам?
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12.05.2020 10:03 Відповісти
Літає, але низько-низько.
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12.05.2020 10:10 Відповісти
Вот как бросаются деньги на ветер этой недолугой властью. Зачем повышать пенсии и зарплаты людям, если можно эти средства просто распылить в воздухе и на асфальте и даже отмыть бабло себе в карман. Сам санврач Ляшко признал, что эта дезинфекция улиц - бесполезное маразматическое занятие, направленное на психологическое запугивание и устрашение людей.Это очередная клоунада зеленых клоунов, которые случайные во власти и никакой пользы от них нет, один вред.
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12.05.2020 10:34 Відповісти
Відчуття тривоги.
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12.05.2020 11:00 Відповісти
Що було нафіг не потрібно.
Максимум що треба було https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk02SIreHFOs00U1lt_EokMHG9UGEFg:1589267191434&q=%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY0JfT4a3pAhVkzqYKHWF_ADAQkeECKAB6BAgLECo дезінфікувати це ручки дверей, громадський транспорт, перила та інші речі до яких люди масово доторкаються фізично. А не діяти як при радіаційній небезпеці дезінфікуючи дороги, колеса, машини зовні, бо це ідіотизм.
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12.05.2020 10:06 Відповісти
лопоухий глист публично признал, что и эта совсем не дешёвая дезинфекция тоже нужна исключительно для нагнетания страха.
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12.05.2020 10:08 Відповісти
Общественный транспорт надо обрабатывать каждый день. Кстати при союзе это делали и без карантина.
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12.05.2020 10:09 Відповісти
Щось я не чув про таке.
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12.05.2020 10:11 Відповісти
И по чем сейчас разбрызганая днепровская вода? В долларах озвучьте,воры.
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12.05.2020 10:12 Відповісти
"Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки"
Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5497Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8443Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8524
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12.05.2020 10:29 Відповісти
Такого дерибана свет не видывал...
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12.05.2020 10:30 Відповісти
А может кто то помнит, как проводили дезактивацию на дорогах и объектах в 1986-1989 годах? Может тоже не надо было? В Ухане все эти мероприятия проводили и никто не вонял про деньги на ветер. А В Украине ,дыбилам, всё не так. Каждый сам себе командир. Потому и живёте в дерьме.
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12.05.2020 10:40 Відповісти
Ляшко тебе, дебилу, командир.
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12.05.2020 11:03 Відповісти
Залишилось тільки гімно вивезти!
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12.05.2020 11:05 Відповісти
 
 