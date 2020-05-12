Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС

Рятувальники ДСНС провели спецобробку понад 36 тисяч об'єктів, 25 тисяч одиниць техніки та 38 тисяч кілометрів доріг з метою протидії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Задля запобігання випадкам поширення на території країни коронавірусної інфекції Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує проводити спецобробку об’єктів соціальної сфери, транспортної інфраструктури та техніки. Так, з початку робіт проведено спецобробку вже понад 36 тис. об’єктів, більш ніж 25 тис. одиниць техніки та понад 38 тис. км доріг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 8 травня на Хмельниччині, рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону провели дезінфекцію об’єктів життєзабезпечення міста Нетішин. За допомогою акумуляторних оприскувачів оброблено приміщення гуртожитків Нетішинського професійного ліцею, міського відділення Укрпошти, а також під'їзди багатоквартирних житлових будинків. Загалом продезінфіковано близько 2 тис. кв.м.

Своєю чергою спільно з комунальними службами рятувальники Старокостянтинова продезінфікували протягом 8-9 травня території біля магазинів, аптек, торгових центрів, поштових відділень, під'їздів житлових будинків, а також найбільш жваві вулиці міста.

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