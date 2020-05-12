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Аccоціація міст звернулася до Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування під час кризи в Україні

Аccоціація міст звернулася до Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування під час кризи в Україні

У п'ятницю, 8 травня, Правління Асоціації міст України звернулося до Президента України Володимира Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування та забезпечення спільної роботи центральних органів влади та органів місцевого самоврядування в боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою.

Як повідомляє пресслужба АМУ, у зверненні йдеться, що Асоціація вважає неприпустимим протистояння центральної влади та місцевого самоврядування, передає Обозреватель.

У зв'язку з цим, висловлено пропозицію надати органам місцевого самоврядування право, у визначених законом та Урядом межах, пом’якшувати умови карантину для громадян та суб’єктів господарювання. Аргументується це тим, що органи місцевого самоврядування відповідальні перед громадами за ситуацію в муніципалітетах, а тому повинні мати змогу на місцях ухвалювати рішення, залежно від конкретної ситуації в громаді.

Також у Зверненні звернули увагу на кількість порушених кримінальних справ проти представників місцевого самоврядування, "обґрунтованість яких викликає величезні питання".

"В умовах економічної кризи та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, коли місцеве самоврядування забезпечує життєдіяльність міст, селищ та сіл, тиск правоохоронних органів і прокуратури несе пряму загрозу безпеці та життю громадян України, оскільки фактично паралізує роботу муніципалітетів з надання відповідних послуг", – зазначили в Асоціації.

При цьому в АМУ висловили переконання, що у нинішніх умовах державна влада та місцеве самоврядування мають діяти спільно з метою убезпечення громадян України від поширення коронавірусної хвороби та зниження впливу наслідків економічної кризи на добробут кожного українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шість міст України вирішили послабити карантинні обмеження раніше встановленого Кабміном терміну 11 травня.Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв жорстко відповісти на такі дії.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) самоуправління (37)


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Топ коментарі
+17
А зачем обращаться, гнать в шею этого жида умственно отсталого.
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12.05.2020 10:05 Відповісти
+16
Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 498
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12.05.2020 10:04 Відповісти
+13
Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 4186
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12.05.2020 10:08 Відповісти
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Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 498
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12.05.2020 10:04 Відповісти
И летает на шести вертолетах.Ссыкло и есть ссыкло.
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12.05.2020 10:22 Відповісти
В ютубі все є, можна подивитися.
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12.05.2020 10:23 Відповісти
Я тебе реально говорю про шесть вертолетов. это не прикол.
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12.05.2020 10:26 Відповісти
А зачем обращаться, гнать в шею этого жида умственно отсталого.
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12.05.2020 10:05 Відповісти
Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 4186
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12.05.2020 10:08 Відповісти
Він вже забув як починав та що обіцяв.
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12.05.2020 10:08 Відповісти
Пусть опубликуют видео с любой последней встречи ассоциации местного самоуправления с представителями ОП. Там стиль общения представителей зеленого ничтожества с мэрами -- 90е отдыхают. Переписку с мэром Черкасс вспомните
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12.05.2020 10:09 Відповісти
Аccоциация городов обратилась к Зеленскому относительно прекращения безосновательного давления на местное самоуправление во время кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 3979
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12.05.2020 10:11 Відповісти
Завуалированное требование разрешения грабить страну через подставные фирмы и липовые тендеры.
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12.05.2020 10:20 Відповісти
Такая глубокая мысль могла посетить только зебобика.
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12.05.2020 10:24 Відповісти
От порохоботов только подобное и можно услышать)))) Может Вы считаете, что местная власть не разворовывает бюджет через свои фирмы? Увы, но реальные факты говорят об обратном.
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12.05.2020 11:08 Відповісти
Часть уворованных местными властями денег идет на оплату вот таким, как этот Виктор Сотник, чтобы они г*вно метали на вентилятор. Выборы же скоро в местные советы, местные князьки "наротных республик" активизировались. Это типа "Руки прочь от нашего мэра!!!!!!".
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12.05.2020 12:46 Відповісти
зрадюки вангуют. интересно, какого цвета портфель?

Аccоціація міст звернулася до Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування під час кризи в Україні - Цензор.НЕТ 5790
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12.05.2020 10:22 Відповісти
Вот из-за таких всяких правлений ассоциаций городов и возникают наротные республики. Сначала требуют права, которые выше права Правительства Украины, Верховной рады, Президента, а потом местные князьки выводят свой нарот на "Ре-фе-рен-дум! Ре-фе-рен-дум! Ре-фе-рен-дум!" На Донбассе уже седьмой год "правление ассоциаций наротных городов ОРДЛО".
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12.05.2020 10:28 Відповісти
Что ты ахинею несешь ? Нас просто достало что Киев выгребает из городов все подчистую. При Порошенко ,несмотря на войну , люди реально увидели как за три года сделано в разы больше чем за 30.
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12.05.2020 10:35 Відповісти
"Киев выгребает из городов все подчистую" - это уже было в Донецке и Луганске: и крики "киев выгребает из городов все подчистую!!!", и "мы кормим киев!!!", и "нас достало, что порошенко выгребает из городов донбасса все подчистую!!!!", и "путин, введи войска!!!!", и "ре-фе-рен-дум! ре-фе-рен-дум! ре-фе-рен-дум!".
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12.05.2020 11:07 Відповісти
Я тебе не про лугандосию говорю , а про Украину. Начиная с юльки у нас наступила сплошная разруха. Когда ездил в Киев и Донецк офигивал как там с жиру бесятся. А нас натурально грабили и ИМЕННО МЫ ОСТАНОВИЛИ ОРДЫ КАЗЛАМОРДЫХ.
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12.05.2020 11:14 Відповісти
А ты еще имеешь наглость нас попрекать за то что мы недовольны грабежами. Зетварь официально возобновил грабеж. Все как в паРаше , -богатющая мацква и нищая страна.
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12.05.2020 11:17 Відповісти
"Я тебе не про лугандосию говорю..." - ты говоришь словами лугандосии, повторяешь их, и тут же их отрицаешь и оправдываешься. У тебя все с головой нормально?
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12.05.2020 11:29 Відповісти
А ты говоришь словами зетвари. Ваш членограй болт положил и на закон и на конституцию. Где деньги ,согласно закона о децентрализации и почему нашими деньгами теперь нас и милуют зедепутаты, если мы будем им кланяться. Про твою голову я не спрашиваю , так как в ней шмаркля зеленая.
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12.05.2020 11:38 Відповісти
"Где деньги ,согласно закона о децентрализации и почему нашими деньгами теперь..." - ах-ха-ха-ха! Смешной ты! Где деньги, спрашивай у местных властей, требуй у них письменной отчетности, ты же эту местную власть выбирал. Что ни день, то новость "местный чиновник взял взятку...местный чиновник украл из местного бюджета...". Твой местный чиновник украл деньги из местного бюджета и часть этих денег дал тебе, чтобы ты в соцсетях cpaл и гoвнo на вентилятор бросал.
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12.05.2020 12:38 Відповісти
Запитай у віслюка. Гроші місцевої влади на рахунках у держказначействі заблокувала клоунська влада.
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12.05.2020 13:11 Відповісти
Очередной фейк, очередной бездоказательный выcep от мокшанца под украинским прокси.
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12.05.2020 14:18 Відповісти
Зеб, а диктатура центральной власти видна в Беларуси и паРаше...
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12.05.2020 10:38 Відповісти
В Украине на сегодня нет диктатуры центральной власти. Если такое присутствует, то покажи решение Верховного суда Украины, в котором есть слова "диктатура верховной власти Украины". Кому непонятно: началась пропаганда и политическая возня местных князьков "наротных республик" к выборам в местные советы. Я живу в городе Сумы. Местные власти обеспечивают по мере своих возможностей уборку и вывоз мусора (ТБО), уборку улиц, обеспечение водоснабжения, ремонт коммунального имущества, текущий ремонт дорог и пр. И центральная власть в этом местным властям ни коим образом не препятствует. Субъекты предпринимательской деятельности к органам местного самоуправления не относятся, им не подчиняются, а органам местного самоуправления запрещается вмешиваться в их деятельность.
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12.05.2020 11:26 Відповісти
Т.е. тот, кто распоряжается средствами в центре и может не выделить на места деньги, не является властью?
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12.05.2020 11:36 Відповісти
"может не выделить на места деньги" - это бабское базарное ляляляляля, флуд, ничего конкретного. Где твое доказательство, ссылка на решение Верховного суда Украины, что в Украине "диктатура центральной власти"? ВКЛючи мозги!
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12.05.2020 12:27 Відповісти
Брешеш как шмаркля ! """"" Местные власти обеспечивают по мере своих возможностей уборку и вывоз мусора (ТБО), уборку улиц, обеспечение водоснабжения, ремонт коммунального имущества, текущий ремонт дорог и пр."""""" А ЗЕТВАРИ ТОЛЬКО НАШИ ДЕНЬГИ ВОРУЮТ. В регионы поступает только 40% от положенных законом.
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12.05.2020 11:42 Відповісти
"В регионы поступает только 40% от положенных законом" - приведи ссылку на решение Верховного суда Украины, в котором зафиксировано "В регионы поступает только 40% от положенных законом".
"ТОЛЬКО НАШИ ДЕНЬГИ ВОРУЮТ" - это лозунг с плакатов лугадосов.
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12.05.2020 12:30 Відповісти
Когда читаешь таких ********* как ты - таки да, хочется голосовать за сепаратизм. Янелох уничтожает Украину - а тебе, всё "божья роса". Ну-ну...
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12.05.2020 19:12 Відповісти
Порошенко сдал Дебальцево, согласился на помилование и амнистию террористов ОРДЛО, получал от них денежные средства за водоснабжение, а тебе все "божья роса".
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12.05.2020 19:23 Відповісти
Есть такие странные штуки как законы и децентрализации, местном самоуправлении и конституция Украины.
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12.05.2020 10:41 Відповісти
Вимоги відповідають Реформі про децентралізацію. Читайте закони.
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12.05.2020 10:43 Відповісти
А членограю законы не указ. Сейчас беспредел как в 90-е. Зетвари зробылы це разом.
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12.05.2020 11:10 Відповісти
найдите 10 отличий
Аccоціація міст звернулася до Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування під час кризи в Україні - Цензор.НЕТ 2814
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12.05.2020 10:32 Відповісти
С подобными ассоциациями и до федерализации недалеко.
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12.05.2020 10:55 Відповісти
А ты что людей за рабов держиш ? Лично мне нафиг нужна "родина" которая меня рассматривает как дойную корову. Правительство мы НАНЯЛИ работать для людей а не грабить нас.
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12.05.2020 11:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fG59qQxVMJA
В этом видео Герберт Кикль, который возглавлял МВД 2017-2019, разоблачает всю систему, на которой построена шумиха, вокруг заражения 2020 в Австрии, ну и по сути по всему миру. Он напрямую выражает свое недовольство самому канцлеру Австрии.
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12.05.2020 11:02 Відповісти
 
 