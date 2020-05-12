Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу знизилася в двох областях, в інших - зросла, - РНБО

За минулу добу лише в одній області України кількість видужалих від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість захворілих і кількість хворих у такий спосіб там зросла.

При цьому, згідно з даними, розміщеними на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у вівторок, найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області, Києві, Рівненській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом за минулу добу:

у Вінницькій області підтверджено 27 нових випадків захворювання на COVID-19, нових летальних випадків, як і випадків одужання, за добу в області не зафіксовано (з початку пандемії - 580 хворих, 6 померлих і 309 видужалих), наразі в області хворіють 265 осіб (за добу на 27 більше);

у Волинській області - 14 нових випадків захворювання, нових летальних випадків, як і випадків одужання, за добу в області не зафіксовано (за весь час - 496 захворіли, 11 померли і 119 одужали), нині хворіють 366 людей (за добу на 14 більше);

у Дніпропетровській області - 17 нових випадків захворювання, 1 померлий (з початку пандемії 748 захворіли, 7 померли і 75 одужали), наразі хворіють 666 осіб (на 16 більше за добу);

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у Донецькій області, як і напередодні, нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу немає (з початку пандемії - 100 хворих, 3 померлих і 20 видужалих), нині хворіють 77 осіб;

у Житомирській області - 2 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті (525 захворіли, 12 померли і 54 одужали з початку пандемії), наразі хворіють 459 осіб (за добу на 1 більше);

у Закарпатській області - 18 нових випадків захворювання, 1 - смерті й 2 одужання (за весь час 748 хворих, 18 померлих і 101 видужалий), нині хворіють 629 осіб (за добу на 15 більше);

у Запорізькій області - 2 нові випадки захворювання та 1 - смерті (всього 331 хворий, 8 померлих і 125 видужалих), наразі хворіють 198 осіб (за добу на 1 більше);

в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - летальний і 5 - одужання (1 133 хворих, 62 померлих і 294 видужалих із початку пандемії), нині хворіють 777 осіб (на 1 більше за добу);

у Києві - 59 нових випадків захворювання, 1 - смерті (загалом 1 930 випадків захворювання, 38 - смерті й 138 - одужання з початку пандемії), наразі в столиці хворіють 1 754 особи (за добу на 58 більше);

у Київській області - 23 нові випадки захворювання, 2 - смерті й 5 - одужання (з початку пандемії 1 023 захворіли, 22 померли і 173 одужали), нині хворіють 828 людей (за добу на 16 більше);

у Кіровоградській області - 5 нових випадків захворювання й 1 - одужання (за весь час 425 захворіли, 20 померли і 243 одужали), наразі хворіють 162 особи (на 4 більше за добу);

у Луганській області, як і напередодні, нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу немає (з початку пандемії 42 захворіли і 14 одужали, померлих не було), нині хворіють 28 осіб;

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у Львівській області - 27 нових випадків захворювання, 2 - смерті й 1 - одужання (за весь час - 825, 22 і 158 відповідно), наразі хворіють 645 осіб (на 24 більше за день);

у Миколаївській області - 2 нові випадки захворювання, померлих і видужали не було (за весь час 225 хворих, 5 померлих і 49 видужалих), нині хворіє 171 особа (за добу на 2 більше);

в Одеській області - 7 нових випадків захворювання, 1 - летальний і 4 - одужання (за весь час 653 захворіли, 6 померли і 39 одужали), нині хворіють 608 осіб (на 2 більше, ніж днем раніше);

у Полтавській області - 1 новий випадок захворювання і 4 - одужання (248 хворих, 8 померлих і 112 видужалих за весь час), хворіють 128 осіб (за добу на 3 менше);

у Рівненській області за добу підтверджено 50 нових випадків захворювання на COVID-19 і 1 летальний випадок (за весь час із початку пандемії - 1 028 хворих, 22 померлих і 149 видужалих), наразі хворіють 857 осіб (на 49 більше за добу);

у Сумській області - 3 нові випадки захворювання, нових випадків смерті та одужання за добу немає (за весь час 157 захворіли, 4 померли і 74 одужали), нині хворіють 79 осіб;

у Тернопільській області - 3 нові випадки захворювання, 2 - смерті й 25 - одужання (за весь час - 1 021, 20 і 362 відповідно), нині хворіють 639 осіб (за добу на 24 менше);

у Харківській області - 28 нових випадків захворювання і 7 - одужання (за весь час - 623, 19 і 80 відповідно), нині хворіють 524 людини (за добу на 21 більше);

у Херсонській області - 1 новий випадок захворювання, померлих і видужалих не було (з початку пандемії 162 хворих, 2 померлих і 80 видужалих), наразі хворіють 80 осіб;

у Хмельницькій області - 4 нові випадки захворювання, померлих і видужалих не було (за весь час 182 хворих, 7 померлих і 53 видужалих), нині хворіють 122 людини (на 4 більше за добу);

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у Черкаській області - 1 новий випадок захворювання, померлих і видужалих не було (з початку пандемії - 343, 13 і 147 відповідно), наразі хворіють 183 людини (на 1 більше за добу);

у Чернівецькій області за минулу добу 72 нові випадки захворювання на COVID-19, 3 випадки смерті й 31 випадок одужання (2 396 хворих, 84 померлих і 390 видужалих за весь час), наразі в області хворіють 1 922 особи (на 38 більше, ніж днем раніше);

у Чернігівській області - 2 нових хворих, померлих і видужалих не було (з початку пандемії - 79 хворих, 6 померлих і 15 видужалих), нині хворіють 58 осіб (за добу на 2 більше).

Як повідомлялося, в Україні другий день знижується добовий приріст зараження COVID-19: на ранок вівторка, 12 квітня, за даними Міністерства охорони здоров'я, кількість інфікованих зросла на 375 випадків (попередній день - 416), 85 осіб одужали, а 17 раніше хворих померли, загалом кількість інфікованих на 12 травня становить 16 023 людини.