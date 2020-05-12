Кількість активних хворих на COVID-19 за минулу добу знизилася в двох областях, в інших - зросла, - РНБО
За минулу добу лише в одній області України кількість видужалих від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість захворілих і кількість хворих у такий спосіб там зросла.
При цьому, згідно з даними, розміщеними на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у вівторок, найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області, Києві, Рівненській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Загалом за минулу добу:
у Вінницькій області підтверджено 27 нових випадків захворювання на COVID-19, нових летальних випадків, як і випадків одужання, за добу в області не зафіксовано (з початку пандемії - 580 хворих, 6 померлих і 309 видужалих), наразі в області хворіють 265 осіб (за добу на 27 більше);
у Волинській області - 14 нових випадків захворювання, нових летальних випадків, як і випадків одужання, за добу в області не зафіксовано (за весь час - 496 захворіли, 11 померли і 119 одужали), нині хворіють 366 людей (за добу на 14 більше);
у Дніпропетровській області - 17 нових випадків захворювання, 1 померлий (з початку пандемії 748 захворіли, 7 померли і 75 одужали), наразі хворіють 666 осіб (на 16 більше за добу);
у Донецькій області, як і напередодні, нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу немає (з початку пандемії - 100 хворих, 3 померлих і 20 видужалих), нині хворіють 77 осіб;
у Житомирській області - 2 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті (525 захворіли, 12 померли і 54 одужали з початку пандемії), наразі хворіють 459 осіб (за добу на 1 більше);
у Закарпатській області - 18 нових випадків захворювання, 1 - смерті й 2 одужання (за весь час 748 хворих, 18 померлих і 101 видужалий), нині хворіють 629 осіб (за добу на 15 більше);
у Запорізькій області - 2 нові випадки захворювання та 1 - смерті (всього 331 хворий, 8 померлих і 125 видужалих), наразі хворіють 198 осіб (за добу на 1 більше);
в Івано-Франківській області за минулу добу підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 - летальний і 5 - одужання (1 133 хворих, 62 померлих і 294 видужалих із початку пандемії), нині хворіють 777 осіб (на 1 більше за добу);
у Києві - 59 нових випадків захворювання, 1 - смерті (загалом 1 930 випадків захворювання, 38 - смерті й 138 - одужання з початку пандемії), наразі в столиці хворіють 1 754 особи (за добу на 58 більше);
у Київській області - 23 нові випадки захворювання, 2 - смерті й 5 - одужання (з початку пандемії 1 023 захворіли, 22 померли і 173 одужали), нині хворіють 828 людей (за добу на 16 більше);
у Кіровоградській області - 5 нових випадків захворювання й 1 - одужання (за весь час 425 захворіли, 20 померли і 243 одужали), наразі хворіють 162 особи (на 4 більше за добу);
у Луганській області, як і напередодні, нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу немає (з початку пандемії 42 захворіли і 14 одужали, померлих не було), нині хворіють 28 осіб;
у Львівській області - 27 нових випадків захворювання, 2 - смерті й 1 - одужання (за весь час - 825, 22 і 158 відповідно), наразі хворіють 645 осіб (на 24 більше за день);
у Миколаївській області - 2 нові випадки захворювання, померлих і видужали не було (за весь час 225 хворих, 5 померлих і 49 видужалих), нині хворіє 171 особа (за добу на 2 більше);
в Одеській області - 7 нових випадків захворювання, 1 - летальний і 4 - одужання (за весь час 653 захворіли, 6 померли і 39 одужали), нині хворіють 608 осіб (на 2 більше, ніж днем раніше);
у Полтавській області - 1 новий випадок захворювання і 4 - одужання (248 хворих, 8 померлих і 112 видужалих за весь час), хворіють 128 осіб (за добу на 3 менше);
у Рівненській області за добу підтверджено 50 нових випадків захворювання на COVID-19 і 1 летальний випадок (за весь час із початку пандемії - 1 028 хворих, 22 померлих і 149 видужалих), наразі хворіють 857 осіб (на 49 більше за добу);
у Сумській області - 3 нові випадки захворювання, нових випадків смерті та одужання за добу немає (за весь час 157 захворіли, 4 померли і 74 одужали), нині хворіють 79 осіб;
у Тернопільській області - 3 нові випадки захворювання, 2 - смерті й 25 - одужання (за весь час - 1 021, 20 і 362 відповідно), нині хворіють 639 осіб (за добу на 24 менше);
у Харківській області - 28 нових випадків захворювання і 7 - одужання (за весь час - 623, 19 і 80 відповідно), нині хворіють 524 людини (за добу на 21 більше);
у Херсонській області - 1 новий випадок захворювання, померлих і видужалих не було (з початку пандемії 162 хворих, 2 померлих і 80 видужалих), наразі хворіють 80 осіб;
у Хмельницькій області - 4 нові випадки захворювання, померлих і видужалих не було (за весь час 182 хворих, 7 померлих і 53 видужалих), нині хворіють 122 людини (на 4 більше за добу);
у Черкаській області - 1 новий випадок захворювання, померлих і видужалих не було (з початку пандемії - 343, 13 і 147 відповідно), наразі хворіють 183 людини (на 1 більше за добу);
у Чернівецькій області за минулу добу 72 нові випадки захворювання на COVID-19, 3 випадки смерті й 31 випадок одужання (2 396 хворих, 84 померлих і 390 видужалих за весь час), наразі в області хворіють 1 922 особи (на 38 більше, ніж днем раніше);
у Чернігівській області - 2 нових хворих, померлих і видужалих не було (з початку пандемії - 79 хворих, 6 померлих і 15 видужалих), нині хворіють 58 осіб (за добу на 2 більше).
Як повідомлялося, в Україні другий день знижується добовий приріст зараження COVID-19: на ранок вівторка, 12 квітня, за даними Міністерства охорони здоров'я, кількість інфікованих зросла на 375 випадків (попередній день - 416), 85 осіб одужали, а 17 раніше хворих померли, загалом кількість інфікованих на 12 травня становить 16 023 людини.
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В мире сейчас разрабатывается около 120 вариантов вакцины от Covid-19 и ожидается, что она будет найдена в ближайшие 18 месяцев. Но не все эксперты так оптимистичны.
«Мы никогда не изобретали вакцину в течение года или 18 месяцев. Это не значит, что это невозможно, но это будет героизм», - говорит декан Национальной школы тропической медицины в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне доктор Питер Хотез.
Ученые напоминают, что в мире есть вирусы, от которых до сих пор нет вакцин. Например, ВИЧ. Вакцину от него ищут уже почти 40 лет, за это время умерло 32 млн человек, но результата пока нет. В основном потому, что вирус очень быстро мутирует в организме - как будто человек заражен сразу тысячей разных штаммов. С коронавирусом, к счастью, такого пока не наблюдается.
Также нет вакцины от лихорадки денге - ею болеют около 400 тысяч человек в год. В 2017 году крупномасштабные усилия по поиску вакцины были прекращены.
Ученые проводят аналогию между коронавирусом и корью: пока не изобрели вакцину от последней, ею болели 2-3 млн людей в год. Предполагают, что так будет и с Covid-19.
Романе, у нас вже парочка парочка, що не вірила в цю придумку пішла на кладовище. А не туди, куди ти всіх посилаєш....
Бо слишком много непонятных цифр в нике.
Новые сообщения об очагах коронавируса в Витебской, Минской и Могилевской областях, которые мы получили сегодня от наших читателей.
Витебская область, Оршанский район
"Оршанский район, агрогородок Устье. У учительницы поставлен диагноз пневмония, она приезжает работать из Орши", - пишет читатель.
Витебск
"Из средней школы №17 Витебска вчера были отправлены на самоизоляцию более десяти педагогов. Ученица 10 класса с короной ходила на уроки. Температуру на входе в школу ей никто не измерял", - сообщает житель Витебска.
Витебская область, Полоцкий район
"Новополоцк, Гимназия №2. Коронавирус у учителя химии и учащейся 9-го класса", - пишет житель города.
"В Новополоцке у сына знакомого из первого класса школы №7 положительный тест. Ккласс на карантине, школа работает", - сообщает подписчик.
Минская область, Солигорский район
"Короновирус обнаружен в Погостской средней школе и в детском саду, который расположен в этом же здании. Многие на самоизоляции. Инфекция также распространяется на всех предприятиях города Солигорска", - пишет читатель.
"Забирали людей в Солигорске на улице Железнодорожной, 30", - сообщает житель города.
Минская область, Логойск
"Логойский роддом отдан под прием пациентов с Covid-19.За день - 60 человек с подтвержденным диагнозом привезли, уже все заполнено", - сообщает санитарка, работающая в роддоме.
Минская область, Смолевиский район
"Жодино, гимназия №1. Учителя заболевают, есть подтвержденные, кто-то в больнице, кому-то отказывают в больничном, в снимках, в тестах. Мы все - бесконечные контакты. Школа работает. Мы раньше удивлялись, а теперь молимся и просто ждём отпуск. Ещё впереди экзамены. Дети уходили на карантин даже при эпидемиях гриппа", - пишет учительница.
Могилев
"Завод "Могилёвтрансмаш" на улице Крупской, 232. В отделе внешней комплектации у одного из работников подтверждён Covid-19. весь отдел отправлен домой, возможно на длительную самоизоляцию", - сообщает работник завода.
Могилевская область, Горки
"Ещё три случая в Горецком РАЙПО. Тесты не делают контактам. Помимо тех, о ком вы уже писали, ещё шесть человек за время инфекции похоронили из больницы. Забирали из больницы в мешках и сразу хоронили", - пишет читатель.
для розгон теми "зражайся ,Україно і здохни!"
Еще минуту назад было про одну область.
але ще рано говорити...