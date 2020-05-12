Коронавірус збільшив масштаб проблем, які від початку дісталися Зеленському, але ми продовжуємо будувати нову країну, - заступник голови ОП Костюк
Епідемія коронавірусу серйозно змінила життя країни і збільшила масштаб проблем, які дісталися Володимиру Зеленському з початку його президентства, але команда глави держави продовжуватиме будівництво нової України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Справді, цей майже рік розділився на дві частини. Змінилося все повністю. Ти живеш у певному ритмі, щось плануєш, триває робота - в Офісі Президента, парламенті, в міністерствах, намічені завдання та терміни. І в якусь мить усе це перевертається з ніг на голову. Зокрема, щодо того ж фінансування. Тут важливо вчергове наголосити - низка речей не скорочуються повністю. Стабілізаційний фонд - це тимчасова історія на період коронавірусу", - сказав він.
Костюк зазначив, що президент Зеленський і його команда прийшла до влади з 20 травня 2019 року не в умовній Швеції або Данії, а отримали певну систему, не ідеальну, корумповану, яка активно чинить опір будь-яким змінам, а з настанням "часу коронавірусу" масштаб цих проблем і завдань просто збільшився.
Водночас заступник керівника ОП зазначив, що низка проєктів зі зміни України тривають, попри пандемію, як, наприклад, "Велике будівництво".
"Так, у якісь плани, процеси коронавірус вніс свої корективи, щось призупинив. Але будувати нову країну, в усіх сенсах цього слова, ми продовжуємо", - сказав Костюк.
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Все, чого торкнули слуги урода перетворилось в тлін. І І це лише за один рік !!
Пока вы рукожопы не дорвались до руля!!
С остальными "проблемами" справились не менее успешно.