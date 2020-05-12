УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6887 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 910 111

Коронавірус збільшив масштаб проблем, які від початку дісталися Зеленському, але ми продовжуємо будувати нову країну, - заступник голови ОП Костюк

Коронавірус збільшив масштаб проблем, які від початку дісталися Зеленському, але ми продовжуємо будувати нову країну, - заступник голови ОП Костюк

Епідемія коронавірусу серйозно змінила життя країни і збільшила масштаб проблем, які дісталися Володимиру Зеленському з початку його президентства, але команда глави держави продовжуватиме будівництво нової України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Справді, цей майже рік розділився на дві частини. Змінилося все повністю. Ти живеш у певному ритмі, щось плануєш, триває робота - в Офісі Президента, парламенті, в міністерствах, намічені завдання та терміни. І в якусь мить усе це перевертається з ніг на голову. Зокрема, щодо того ж фінансування. Тут важливо вчергове наголосити - низка речей не скорочуються повністю. Стабілізаційний фонд - це тимчасова історія на період коронавірусу", - сказав він.

Костюк зазначив, що президент Зеленський і його команда прийшла до влади з 20 травня 2019 року не в умовній Швеції або Данії, а отримали певну систему, не ідеальну, корумповану, яка активно чинить опір будь-яким змінам, а з настанням "часу коронавірусу" масштаб цих проблем і завдань просто збільшився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

Водночас заступник керівника ОП зазначив, що низка проєктів зі зміни України тривають, попри пандемію, як, наприклад, "Велике будівництво".

"Так, у якісь плани, процеси коронавірус вніс свої корективи, щось призупинив. Але будувати нову країну, в усіх сенсах цього слова, ми продовжуємо", - сказав Костюк.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) карантин (18172) Костюк Юрій (12) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
В України найбільша проблема, то сам Зеленський
показати весь коментар
12.05.2020 10:40 Відповісти
+40
а ще більша - його виборці
показати весь коментар
12.05.2020 10:41 Відповісти
+30
О *** ди как заговорими Масштабные проблемы? Вот когда вас погонят тогда у вас и будут масштабные проблемы!
показати весь коментар
12.05.2020 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
реформи це децентралізація, хоч хай яка, а реформа поліції, відсіч окупанту - реформа та відновлення ЗСУ.. А що шмарклі нареформували? Ну назвіть бодай одну започатковану зміну? Ні !! Тільки нищити вміють. Децентралізацію ухайдохали, всі грошові потоки повернули у центр, армію держать в чистому полі під відкритим небом, навіть гроші скоротили на армію в країні, в якій йде війна.
Все, чого торкнули слуги урода перетворилось в тлін. І І це лише за один рік !!
показати весь коментар
12.05.2020 11:21 Відповісти
Режим "папиредники" включён.
показати весь коментар
12.05.2020 11:28 Відповісти
главна проблема которая досталась зеленскому - это бестолочь зеленский, который неспособен управлять страной.
показати весь коментар
12.05.2020 11:41 Відповісти
Не было особых проблем!
Пока вы рукожопы не дорвались до руля!!
показати весь коментар
12.05.2020 11:41 Відповісти
Ото загнул , долго ждали, как вирускоронку ПРиплетут к ПРоблемам ЗЕкороны - офигенная формулирововчка . А ничего что ЗЕкорона год сжирала запасы после Порошенко и ПРИвела Украину к вирускороне без штанов
показати весь коментар
12.05.2020 12:06 Відповісти
Страшно подумать чтобы они сделали с Данией или Швецией.
показати весь коментар
12.05.2020 13:02 Відповісти
Що б ти галушкою подавився! Дебіл, без честі, сорому і без мозку.
показати весь коментар
12.05.2020 13:20 Відповісти
Як це страшно стало звучати - "ми продолжаєм строіть новую страну!"...Чи доживемо ми,коли вони її вже "построять"?..І якщо доживемо чи буде у нас місце в тій странє?..
показати весь коментар
12.05.2020 13:33 Відповісти
Самая большая проблема из всех, как за полгода просрать 130 млрд грн. Но они мужественно с ней справились и даже перевыполнили план почти в полтора раза, проев дыру в бюджете.
С остальными "проблемами" справились не менее успешно.
показати весь коментар
12.05.2020 13:42 Відповісти
хорошо. верно.
показати весь коментар
12.05.2020 17:51 Відповісти
Ви країну не будуєте, а знищуєте. Горіти вам в пеклі.
показати весь коментар
12.05.2020 17:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 