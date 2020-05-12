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Інформація про публікацію особистих даних користувачів застосунку "Дія" - фейк, СБУ проводить слідчі дії, - Мінцифри

Інформація про публікацію особистих даних користувачів застосунку

Служба безпеки України вже проводить слідчі дії стосовно зловмисників, що поширюють таку інформацію в інтернеті.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства цифровий трансформації України, передає Цензор.НЕТ.

"Днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм каналів, що розповсюджують персональні дані громадян. Вчора активно почали розповсюджуватися фейки, що ця інформація пов’язана з роботою застосунку Дія. Ці чутки безпідставні і ось чому:

  • Дія не має власної бази даних і не накопичує таку інформацію. Мобільний застосунок лише відображає інформацію з реєстрів.
  • В Україні 9,5 млн водійських посвідчень, 6,5 млн з яких відображаються в Дії. В мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, поряд із "даними 26 млн посвідчень", зловмисники у боті раніше поширювали інші бази, які не вперше були доступні в даркнеті. Наприклад, паролі від особистих сторінок Вконтакті, LinkedIn тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронні студентські квитки доступні в застосунку "Дія", - глава Мінцифри Федоров

"Зловживання використанням персональних даних громадян недопустиме! Служба Безпеки України вже проводить слідчі дії стосовно зловмисників, що поширюють таку інформацію в інтернеті", - підкреслили в міністерстві.

Раніше користувачі соцмереж повідомляли про те, що один з телеграм-ботів публікує особисті дані українців.

Зокрема керівник громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц на сторінці в мережі Facebook повідомив, що при пошуку в вищезгаданому телеграм-боті йому показало не тільки його паспортні дані, але і пароль,  і дані з біометричних паспортів (включаючи фото).

"І вишенька на торті - водійське посвідчення, про яке я навіть не здогадувався. Навіть в "Дії" його не показує, а у хлопців в базі - є", - додав Фльонц.

У телеграм-боті можна придбати ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН. 10 запитів можна придбати за $ 50, 50 - за $ 100, а 200 - за $ 200.

Інформація про публікацію особистих даних користувачів застосунку Дія - фейк, СБУ проводить слідчі дії, - Мінцифри 01
Інформація про публікацію особистих даних користувачів застосунку Дія - фейк, СБУ проводить слідчі дії, - Мінцифри 02
Інформація про публікацію особистих даних користувачів застосунку Дія - фейк, СБУ проводить слідчі дії, - Мінцифри 03

Автор: 

СБУ (13066) Мінцифри (1217) Дія (1152)


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Топ коментарі
+12
Все данные в приложении "Дия" проходят через сервера "амазона". Просто команда которая распилила бюджет на этом приложении работала до этого на "амазон" и они использовали куски кода из старых разработок особо не заморачиваясь. кому интересно - смотрите "вотч дог" на ютуб канале "прямого" на эту тему. прозреете
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12.05.2020 10:49 Відповісти
+7
Где еще зеленая плесень не обосралась?
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12.05.2020 10:51 Відповісти
+6
Це надо бути повним зебілом щоб реєструватися в цьому дірявому гівні дія
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12.05.2020 10:56 Відповісти
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Все данные в приложении "Дия" проходят через сервера "амазона". Просто команда которая распилила бюджет на этом приложении работала до этого на "амазон" и они использовали куски кода из старых разработок особо не заморачиваясь. кому интересно - смотрите "вотч дог" на ютуб канале "прямого" на эту тему. прозреете
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12.05.2020 10:49 Відповісти
- "Дія" не имеет собственной базы данных и не накапливает такую информацию. Мобильное приложение только отображает информацию из реестров; - Дия имеет описания протоколов доступа к различнім реестрам. Начинающий програмист запросто взламивает нутро етой програми, програму писали местная контора ЕПАМ которая славится низкокачественнім менеджментом
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12.05.2020 10:53 Відповісти
а теперь по личным данным
Информация о публикации личных данных пользователей приложения "Дія" - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры - Цензор.НЕТ 7947
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12.05.2020 10:49 Відповісти
фейк - не фейк..., но очень удобно...
налетай не скупись - покупай живопись...!

https://twitter.com/bamr69 bamr

https://twitter.com/bamr69 @bamr69


Для тех , кто пользуется приложением Дія

Информация о публикации личных данных пользователей приложения "Дія" - фейк, СБУ проводит следственные действия, - Минцифры - Цензор.НЕТ 7891
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12.05.2020 10:51 Відповісти
Учитывая, что все реестры сводятся в одном приложении, которое не соответствует международным сертификатам безопасности.
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12.05.2020 10:59 Відповісти
Где еще зеленая плесень не обосралась?
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12.05.2020 10:51 Відповісти
Це надо бути повним зебілом щоб реєструватися в цьому дірявому гівні дія
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12.05.2020 10:56 Відповісти
Я это всегда говорил.Только разве ж до оргазмирующей зеленой плесени доходит?
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12.05.2020 12:04 Відповісти
фишка в том, что даже регистрироваться не обязательно, чтобы ваши данные были слиты.
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13.05.2020 14:27 Відповісти
Вы уже вычислили, по каким виртуальным адресам прячется Федоров? Материализуйте его наконец в правильном адресном пространстве - в Кабмине. А то сложно говорить про фейки, когда и сам министр является иллюзорной голограммой из ниоткуда.
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12.05.2020 11:07 Відповісти
Федоров, оказывается, в Таиланде. И статус министра ему помогает не терять дип. иммунитет. В контексте проходящих в США процессов, это может быть полезно. Даже без "может". Ну и напоследок: "Програмне забезпечення для команди Зеленського безкоштовно розробила «незалежна» ІТ-компанія з білоруським корінням та головним офісом у Москві.....".
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12.05.2020 12:08 Відповісти
А правда, что программу клепала российско-белорусская фирма?
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12.05.2020 11:40 Відповісти
Я как раз на днях писал,что сольют как всегда всю инфу оттуда.С меня смеялись.Ну,ну...смешно теперь?
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12.05.2020 12:00 Відповісти
Оттуда это откуда? Доступ к госреестру легче получить дав взятку 100 грн. сисадмину паспортного стола в каком-то захолустье. А продвинутому хакеру вообще ничего не стоит покопаться в том реестре без чьей либо помощи. Почему все начали истеричить с этой Дией непонятно.
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12.05.2020 12:23 Відповісти
Вполне предсказуемый результат.
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12.05.2020 12:16 Відповісти
СБУ проводит следственные действия, нам говорят что это фейк. Логично особенно если в роспуске этого фейка принимают участие те же кто и расследует.
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12.05.2020 12:32 Відповісти
пЭдроБоты на цензоре распускали этот фейк.
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12.05.2020 12:46 Відповісти
 
 