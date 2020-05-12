Інформація про публікацію особистих даних користувачів застосунку "Дія" - фейк, СБУ проводить слідчі дії, - Мінцифри
Служба безпеки України вже проводить слідчі дії стосовно зловмисників, що поширюють таку інформацію в інтернеті.
Про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства цифровий трансформації України, передає Цензор.НЕТ.
"Днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм каналів, що розповсюджують персональні дані громадян. Вчора активно почали розповсюджуватися фейки, що ця інформація пов’язана з роботою застосунку Дія. Ці чутки безпідставні і ось чому:
- Дія не має власної бази даних і не накопичує таку інформацію. Мобільний застосунок лише відображає інформацію з реєстрів.
- В Україні 9,5 млн водійських посвідчень, 6,5 млн з яких відображаються в Дії. В мережі з’явилася інформація про дані 26 млн посвідчень водія", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, поряд із "даними 26 млн посвідчень", зловмисники у боті раніше поширювали інші бази, які не вперше були доступні в даркнеті. Наприклад, паролі від особистих сторінок Вконтакті, LinkedIn тощо.
"Зловживання використанням персональних даних громадян недопустиме! Служба Безпеки України вже проводить слідчі дії стосовно зловмисників, що поширюють таку інформацію в інтернеті", - підкреслили в міністерстві.
Раніше користувачі соцмереж повідомляли про те, що один з телеграм-ботів публікує особисті дані українців.
Зокрема керівник громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц на сторінці в мережі Facebook повідомив, що при пошуку в вищезгаданому телеграм-боті йому показало не тільки його паспортні дані, але і пароль, і дані з біометричних паспортів (включаючи фото).
"І вишенька на торті - водійське посвідчення, про яке я навіть не здогадувався. Навіть в "Дії" його не показує, а у хлопців в базі - є", - додав Фльонц.
У телеграм-боті можна придбати ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН. 10 запитів можна придбати за $ 50, 50 - за $ 100, а 200 - за $ 200.
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Для тех , кто пользуется приложением Дія