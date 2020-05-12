Генерал ФСБ уродженець України Мінаєв відправив друга вбивати українців, а тепер мститься за його ліквідацію

Начальник департаменту контррозвідки ФСБ Росії, генерал-лейтенант Дмитро Мінаєв здійснює в Україні особисту помсту за знищеного українською військовою розвідкою друга Юрія Черкашина, якого він сам і відправив убивати українців. При цьому сам Мінаєв народився в УРСР.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Петра Шуклінова, передає Цензор.НЕТ.

"На початку 2017 року російські спецслужби - головним чином, військова розвідка Росії та перша служба ФСБ - почали за командою Володимира Путіна інфільтрувати групи вбивць на територію України. Українці почали їх у відповідь знищувати", - зазначає автор матеріалу.

Одним з таких "мисливців" на агентів російських спецслужб був полковник СБУ Олександр Хараберюш.

"Під його керівництвом були затримані майже дві сотні російський агентів (в тому числі група "Магнуст", які влаштували бійню зі штурмом відділення міліції в Маріуполі). Хараберюш викрив і організував затримання кількох зрадників всередині СБУ. І постійно зривав спецоперації росіян.

Перша служба ФСБ визначила Хараберюша як пріоритетну ціль і дала вказівку Центру спецоперацій у Донецьку організувати вбивство українського полковника. Там для цього найняли кількох осіб, включно з Юлією Прасоловою - мешканці Донецька заплатили $15 000.

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Ще однією грозою ФСБівців став командир 10-го окремого загону спецпризначення ГУР Міноборони України, генерал-полковник Максим Шаповал.

"Шаповал планував і брав участь у рейдах у глибокий тил російських військ. Збирав справжні докази присутності саме регулярної російської армії та її спецтехніки. Збирав дані про роботу російської артилерії - і рятував життя, попереджаючи заздалегідь українські позиції. Ще Шаповал збирав полонених росіян - наповнював обмінний фонд і наводив реальні докази розв'язання Росією війни проти України. і це лише мала частина того, що встиг Шаповал, знищуючи ворогів України", - зазначає Шуклінов.

Він додає, що про один з ключових епізодів роботи Шаповала розповів журналіст Юрій Бутусов: 7 червня 2017 року за керівництвом Шаповала на території окупованого РФ Донбасу було ліквідовано полковника "Вимпелу" ФСБ Юрія Черкашина.

"Мені вдалося з'ясувати, що Черкашин - не просто підлеглий генерала ФСБ Мінаєва, теж "вимпелівця". Саме Мінаєв відправив Черкашина воювати в Донецьк проти України. І Черкашин не просто полковник "Вимпелу" ФСБ. Черкашин найближчий друг сім'ї Мінаєва. І дачний сусід. Обидва ветерани війни проти Чечні.

У 2015 році 17-річний син Мінаєва Єгор навіть писав "навчально-дослідну роботу" на тему війни в Чечні. А героєм публікації обрав ... друга свого батька - Юрія Черкашина. Як "додаткове джерело" для публікації хлопчик вказав свого батька - генерал-майора ФСБ, "спеціаліста по Кавказу", де обидва разом служили.

Шаповал став головною ціллю Мінаєва. Усі сили були кинуті на особисту помсту. Хоча поміркуйте самі: ти сам відправляєш друга на смерть в Україну, а потім мстишся українцям за те, що вони захищають свою землю.

Але через 20 днів машину Шаповала підірвали в Києві. Бомбу заклав Олег Шутов, найманець ФСБ із центру спецоперацій у Донецьку. Шутов зняв квартиру в будинку, де жив убитий ним офіцер, а також орендував паркомісце поруч з автомобілем Шаповала. Після вбивства втік до Донецька", - пише журналіст.

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Майор Кирило Буданов - ще одна легендарна особистість у середовищі української військової розвідки, який до цього дня виконує завдання з виявлення і знищення російських агентів.

"4 квітня 2019 року в Києві група диверсантів із Росії спробувала вбити Буданова. Але вибухівка вибухнула під час закладки - керівник групи диверсантів, російський громадянин Олексій Комаричев зазнав важких поранень.

По гарячих слідах українська контррозвідка затримала його спільника - громадянина РФ Тимура Дзортова і ще кількох людей з мережі ФСБ, які їм допомагали в Україні.

Обидва громадянина РФ використовували для прикриття паспорти Киргизстану.

Як стверджує розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, з російських баз даних на цей час видалені всі записи, що вказують на існування "Тимура Дзортова", уродженця Інгушетії. Ні паспортних даних, ні податкового номера, ні водійських прав. Але ще у вересні 2018 року всі дані були - досить подивитися не онлайн, а оффлайн бази, скачані до цього періоду. Тобто спецслужби РФ оперативно затерли всю інформацію про свого агента. Нібито й не було ніколи такої людини", - пише Шуклінов.

Він продовжує: "Комаричева завербували за допомогою провокації. Він сам - колишній російський поліцейський з відділу з боротьби з наркотиками. З хорошими фізичними та інтелектуальними даними. Його спровокували хабарем, а потім завербували.

Каже колишній глава апарату СБУ Ігор Гуськов в інтерв'ю НВ: "Ця компрометуюча ситуація була створена штучно, щоб завербувати Комаричева і використати в подальшому як диверсанта. З 2017 року він проходив протягом майже двох років спецпідготовку".

На допиті в СБУ Дзортов розповів, що одним із завдань в Україні було встановити місцезнаходження співробітників військової розвідки України, і потім ліквідувати їх. "Завдання ставив у Москві співробітник військової розвідки Рустем. Спочатку мали вбити військового розвідника ножем - але не вийшло підійти близько. Потім Рустем поставив завдання вбити за допомогою пістолета - теж не вдалося підійти. Потім було поставлено​​ завдання підірвати", - розповів убивця.

Він повідомив, що ГУ ГШ РФ навчало групу. Спочатку - снайперської справи в Дагестані. Потім - ножового бою в Москві. Потім навчали, як працювати з коротким стволом. Комаричев проходив вибухову справу в Донецьку".

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Каже колишній глава СБУ Василь Грицак: "Організатором убивств, унаслідок яких загинули Олександр Хараберюш і Максим Шаповал, і мав бути ліквідований ще один офіцер українських спецслужб, є генерал-лейтенант ФСБ РФ Мінаєв Дмитро Вікторович, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ".

"Більше того, в дні підриву автомобілів Хараберюша і Шаповала Мінаєв особисто контролював фінальну фазу операцій, перебуваючи в центрі спецоперацій ФСБ у Донецьку.

Йому допомагали громадянин РФ Башир Куштов (ФСБ) у координації з людьми з ГУ Генштабу РФ. Військова розвідка РФ організувала технічне оснащення вбивць - залишили закладки зі зброєю та вибухівкою в Києві.

Куштов - тісно співпрацює з ФСБ багато років. Брав участь у спецопераціях ФСБ у самій Росії, а також на території Туреччини, заявляє СБУ", - додає автор матеріалу.

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Далі Шуклінов розповідає про долю терористів.

"Усі виконавці вбивства Олександра Хараберюша отримали тривалі тюремні терміни. Росія зажадала кілерів на обмін - Володимир Зеленський погодився. Прасолова, наприклад, влаштувалася в Москві.

Убивці-невдахи Кирила Буданова отримали багаторічні тюремні терміни. Росія зажадала кілерів на обмін 16 квітня, але суд щодо них закінчився тільки 20 квітня. Ймовірно, вбивць обміняють наступним траншем.

Убивці Максима Шаповала досі на свободі і продовжують воювати проти України. Але живими, за словами моїх співрозмовників, брати їх не мають наміру", - пише він.

При цьому журналіст наголошує, що українські спецслужби продовжують полювання на своїх головних ворогів - кадрових офіцерів ФСБ та особисто генерала Мінаєва, який "уже кілька разів дуже ризикував у Донецьку".

"Департамент "вимпелівця" Мінаєва продовжує організовувати вбивства на території України та Євросоюзу.

Але Україна нарощує силу. Спецслужби вчаться воювати і знищувати росіян. І місце героїв - Шаповала, Хараберюша - посіли гідні офіцери. Історія триває і пишеться навіть у ці хвилини", - резюмує автор матеріалу.