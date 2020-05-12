Главу Нацполіції Клименка не цікавить, хто і чому подарував дружині слідчого Шевцова майже 600 кв. м в центрі Києва, - адвокат Найєм

Глава Нацполіції Ігор Клименко нічого не знає про перевірку скандальної нерухомості сім'ї заступника начальника відділу Головного слідчого управління НПУ Євгена Шевцова.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

Матеріал подаємо в авторській редакції.

"Нещодавно було засідання Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. На ньому був керівник Нацполіції Ігор Клименко, в якого запитують про його підлеглого Євгена Шевцова, заступника начальника відділу Головного слідчого управління НПУ. Пан Клименко має жалюгідний вигляд та намагається уникнути незручної теми. Перевірка щодо нерухомості родини Шевцових нібито призначена. Але Клименку нічого не відомо про її результати. "Мабуть, за карантину я десь щось упустив", - виправдовується головний поліціант країни", - розповів Найєм.

"Це дивно. Керівника Нацполіції не цікавить, хто і чому подарував дружині його слідчого майже 600 квадратних метрів у центрі столиці, які є речовим доказом у справі про "чорних реєстраторів". Це після цілої низки гучних журналістських розслідувань та офіційного звернення понад півсотні нардепів! Єдине, що зробив очільник Нацполіції, – поговорив із безпосереднім керівником Шевцова. І обіцяє, що той більше нічого не писатиме в соцмережах і публічно не ображатиме народних депутатів! Хіба це не прекрасно? Шевцов "більше не буде"! Добре, що хоч в кут не поставили", - зазначив адвокат.

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"Особисто я хочу спитати Клименка: а що ще обіцяв Шевцов? Він випадково не обіцяв, що більше не використовуватиме свою посаду для цькування журналістів?

Бо минулого тижня виповнився рік, як цей "герой" організував репресії проти професора журналістики, доктора філологічних наук Валерія Феліксовича Іванова. Професор "провинився" перед Шевцовим лише тим, що його син мав відношення до журналістських розслідувань про родину поліціанта.

Рятуючись від переслідувань, син із родиною виїхав з України. І професора вирішили фактично взяти у заручники. Рік тому у помешканні Іванова провели обшук. Після чого слідчі Головного слідчого управління НПУ ще й наклали арешт на рахунки професора та його дружини.

Справедливості заради варто зазначити, що на цькування професора витрачались не лише державні, але й власні ресурси. Влаштувала мітинги тітушок під навчальними закладами, розповсюджувала "чорнуху" в Інтернеті", - розповів Найєм.

" І ось минув рік. У підсумку ми маємо наступне:

Суд визнав, що арешт рахунків нічим не обґрунтований. Професор Інституту журналістики просто був позбавлений можливості користуватись власними грошима, тому всі арешти були зняті. Тобто - фактично це було зроблено з метою тиску на професора Іванова. Вилучене під час обшуку майно суд повернув професорові. Сам факт вилучення також не мав ніякого обґрунтування. Обшук та зібрані докази ніяким чином не використовувались у кримінальному проваджені, у межах якого відбувся обшук. Тобто - мета обшуку була не зібрати докази, а налякати відомого професора. Наразі вже є понад сім кримінальних проваджень, зареєстрованих за нашими заявами. У межах цих досудових розслідувань ми отримали додаткові підтвердження того, що слідчі діяли не з метою розслідувати певну справу, а за вказівкою тиснути на професора Іванова", - деталізував адвокат.

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"Отже, всі намагання зробити з професора злочинця завершились фіаско. Замість того, щоби боротися з реальними злочинами, Головне слідче управління працювало як приватна служба безпеки! Витрачено сотні годин слідчих, які писали клопотання до суду з метою отримати ухвалу про обшук, ухвалу про накладення арешту тощо. Чи не бажає Клименко про це поговорити з очільником Шевцова? Те, що відбувається у Нацполіції навколо Шевцова - це просто сюр. Кличко, попри всі свої таланти, має мужність звільнити свого заступника наступного ж дня після інциденту з поліцейськими! Миттєво за некоректну поведінку зі звичайним поліцейським впливова людина вилітає з посади. Кличку, на відміну від Клименка, карантин на завадив розібратись та прийняти рішення! У нашому випадку поліцейський свідомо і зухвало погрожує та ображає народного депутата. Принижує і як народного обранця, і як жінку. Ображає за те, що депутат, виконуючи свої службові обов’язки, намагається ініціювати розслідування корупційного злочину. І цей поліцейський не відсторонений і не звільнений. І керівник Нацполіції навіть не вимагає від нього дати пояснення щодо скандальної нерухомості!"- акцентував Найєм.

"Аналізуючи ці події, я можу сказати, що ми недооцінюємо роль і справжнє місце родини Шевцових у правоохоронній системі. Саме родини, адже очевидно, що подружжя, яке володіє мережею фінансових структур, діє спільно. У Шевцова дуже незначна посада – мінус три рівні від посади Клименко. Але не Шевцов боїться реакції Клименка, а… навпаки! Можливо, це пов’язано з масштабними тіньовими фінансовими схемами, які зав’язані на родину "героя" – адже об’єми родинної фінкомпанії за минулий рік зросли у рази? Може, є інші причини. Я не знаю. Але зрозуміло, що розслідування діяльності родини Шевцових - це ключ до таємниць не лише системи МВС, але й керівництва податкової міліції та деяких інших силових та державних фінансових структур. Ми продовжуємо займатись цією справою, як адвокати Валерія Іванова. Нашу діяльність підтримують західні фонди та міжнародна журналістська спільнота, і ми будемо вести боротьбу поки не відбудеться звільнення Шевцова з НПУ", - резюмував адвокат.

Як повідомлялося, 2 березня студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківських кредитів Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і опинилося у власності сім'ї Шевцових.







