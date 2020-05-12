Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже понад 232 тис. осіб

За останню добу в РФ виявлено ще 10 899 хворих на нову коронавірусну інфекцію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Загальна кількість інфікованих по країні досягла 232 243. За цим показником країна вийшла на друге місце у світі за весь період пандемії, обігнавши Велику Британію (понад 224 тис.) та Іспанію (понад 227 тис.). Попереду тільки США із показником у 1,347 млн ​​хворих.

Нові епізоди COVID-19 зафіксовано у 83 регіонах Росії, найбільше в Москві - 5392. Загальна кількість випадків у столиці за весь період зросла до 121 301.

У Московській області 1063 нових хворих, у Нижньогородській області - 354, у Петербурзі - 339.

Кількість померлих від коронавірусу зросла до 2116, зокрема зафіксовано 107 смертей за добу.

Загальна кількість пацієнтів, які одужали і виписані, становить 43 512 осіб, 3711 з них - за останні 24 години.

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