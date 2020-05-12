Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже понад 232 тис. осіб
За останню добу в РФ виявлено ще 10 899 хворих на нову коронавірусну інфекцію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Загальна кількість інфікованих по країні досягла 232 243. За цим показником країна вийшла на друге місце у світі за весь період пандемії, обігнавши Велику Британію (понад 224 тис.) та Іспанію (понад 227 тис.). Попереду тільки США із показником у 1,347 млн хворих.
Нові епізоди COVID-19 зафіксовано у 83 регіонах Росії, найбільше в Москві - 5392. Загальна кількість випадків у столиці за весь період зросла до 121 301.
У Московській області 1063 нових хворих, у Нижньогородській області - 354, у Петербурзі - 339.
Кількість померлих від коронавірусу зросла до 2116, зокрема зафіксовано 107 смертей за добу.
Загальна кількість пацієнтів, які одужали і виписані, становить 43 512 осіб, 3711 з них - за останні 24 години.
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оккупационные власти севастополя и правительство ленинградской области эрэфии заявили, что пока не будут использовать полученные с УПЗ (уральский приборостроительный завод) аппараты искусственной вентиляции легких. Ранее было заявлено, что такие приборы могли стать причиной пожаров в больницах.
"до тех пор, пока не будет завершено расследование причин пожаров в больницах масквы и **********." Об этом заявило врио губернатора севаса михась развожаев.
«Пока мы не получим официальной информации о том, что с этими аппаратами произошло, мы не будем их эксплуатировать», - сказало оно.
Подробнее на рассеянской рэбэке:
https://www.rbc.ru/society/12/05/2020/5***********************?from=from_main
пациент, естественно, уже обгоревший труп...
услышанный как-то разговор в масквабадском трамвае. спрашивает старушка у пассажира:
- скажите, здесь нужно выходить,чтобы в больницу 51 попасть?
- не, рано, здесь остановка у выезда из больницы. здесь морг и вывозит трупы,видите катафалки стоят? а вам нужен сперва главный вход, это следующая остановка за поворотом. ну а потом уже сюда, опосля...