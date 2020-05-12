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Заступник голови ОП Костюк про підбір кадрів: "Весільний фотограф" чи "тамада" точно кращі, ніж "червоний директор" або "міцний господарник"

Заступник голови ОП Костюк про підбір кадрів:

Заступник керівника Офісу Президента України Юрій Костюк вважає, що під час підбору кадрів все-таки важливішими є моральні якості людини, яку можна навчити певним необхідним професійним навичкам.

"Дуже багато здібних людей або з країни виїхали, або вже працюють у якихось компаніях, в приватному бізнесі і фінансово-промислових групах. Непросто знайти людину, яка професійна і порядна одночасно. Чесну людину, якщо в неї є потенціал, можна навчити певним навичкам, вона доволі швидко може здобути потрібні знання. А ось порядності і чесності навчити не можна. Це або є, або ні", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Костюк вважає, що варіант Верховної Ради нинішнього скликання кращий за попередні після значного оновлення депутатського корпусу на дострокових виборах у липні 2019 року. "Зараз - немає недоторканності, є відповідальність за прогули і "кнопкодавство". А невеликі "зашквари", в які потрапляють депутати, пов'язані з смс-листуванням або необережними фразами. Зауважте, немає історій, що депутати "Слуги народу" віджали в когось бізнес або очолили якийсь корупційний потік", - пояснив він.

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На його думку, не зовсім правильно вішати на нових депутатів ярлики і кліше, як "весільний фотограф" або "тамада". "Вони не дурні, порядні люди, і це точно краще, ніж "червоний директор" або "міцний господарник", - вважає заступник керівника Офісу Президента.

Костюк зазначив, що в Україні відбувається зміна так званих політичних еліт, яка була задекларована президентом Володимиром Зеленським як одна з головних цілей. Заступник голови ОП прогнозує, що на місцевих виборах 2020 року всі побачать ще більше молоді, хоча, за його словами, молодь загалом зараз неохоче йде в політику і на державну службу.

Автор: 

кадри (314) Слуга народу (2823) Костюк Юрій (12) Офіс Президента (2035)


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Топ коментарі
+58
Аа-а-а-а-а-а-а-ааа--аа-а-а!!!!!!!!!!!!!! Приберіть цього придурка. Почніть мавп із зоопарку призначати, єнотів і т.п. У них точно моральні якості на висоті...
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12.05.2020 11:16 Відповісти
+49
Теряюсь в догадках кто лучше: енакиевский шапкокрад или криворожский клоун-наркоман
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12.05.2020 11:17 Відповісти
+46
Зеленые дилетанты временщики пришли хапать.
Это все.
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12.05.2020 11:16 Відповісти
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Каждый должен заниматься тем, чему его обучали. Хороший человек? Нет такой профессии!!! Большая беда, когда непроффесианалы начинают пытаются поучать! Именно поучать, т.к. обучать чему-то они не способны априори! Они не имеют ни багажа знаний, ни опыта, полученного упорным трудом! Вместе снимали кино? Вместе водовку распивали? Вместе кокос нюхали или герыча кололи? Вместе по девочкам ходили? Вот и продолжайте дальше делать то, что умеете. Но не лезьте туда, куда вам противопоказано! Ведь народ с вас уже не смеется - плакать начинает от осознания того ужаса, что натворили год назад!
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12.05.2020 12:31 Відповісти
Замглавы ОП Костюк о подборе кадров: "Свадебный фотограф" или "тамада" точно лучше, чем "красный директор" или "крепкий хозяйственник"

Он точно нормальный? Его проверяли при приеме на работу?
Это аналогично если не устраивает стоматолог в поликлинике, обращаться к соседу грузчику!!!
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12.05.2020 12:36 Відповісти
Тамада лучше красного директора? Ну тогда ясно с кем себя отождествляет этот тип. Интересно знает ли он народную мудрость "Простота хуже воровства"?
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12.05.2020 12:51 Відповісти
тамада і весільний фотограф і будуть голосувати за червоного директора та крєпкого хазяйствєнніка.
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12.05.2020 12:57 Відповісти
Я не поклонник Партии Регионов и их чиновников. Конечно тырили. Но после Колесникова остались развязки и аэропорты, после застрелившегося Кирпы - шикарный вокзал... Нужно жить по общечеловеческому принципу " и себе и людям". По своему жизненному опыту многократно убеждался, что те, кто больше всех орет о своей борьбе с коррупцией и за народное благо на поверку оказывались или подлецами или городскими сумасшедшими. За редкими исключениями.
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12.05.2020 12:58 Відповісти
Главный кадровик Украины: Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.
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12.05.2020 13:08 Відповісти
Естественно нет игромких историй что "слуги" отжали бизнес - что может отжать свадебный фотограф? Только кусок торта на свадьбе. Не тот масштаб у этих деятелей.
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12.05.2020 13:16 Відповісти
А Малюська каже,що йому подобаються зеки-пожиттєвики...Ніде він не зустрічав більш інтелектуальних,освідчених і добрих людей як там у камерах...Так що,як бачимо,не всі у владі надають перевагу фотографам і масовикам затєйнікам...
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12.05.2020 13:19 Відповісти
И это весь выбор? Сразу видно ,подбор по развитию зедебилов.А других нет?
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12.05.2020 13:22 Відповісти
А продажа масок радуцким в период пандемии ,это не история.А взятки за голосование ,это не истории?А не декларирование ворвских доходов бененой шайкой в слуге урода,то же не история?
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12.05.2020 13:27 Відповісти
Может, и лучше. Но сейчас на должности назначаются именно крепкие хозяйственники из Партии Регионов.
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12.05.2020 14:08 Відповісти
Эй Костюк!! Придурок!! не выставляй себя посмешищем даже среди кухарок и фотографов!!!
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12.05.2020 14:22 Відповісти
Кожна кухарка може керувати країною? Той припіжджений не знає історії?
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12.05.2020 14:26 Відповісти
Канєчна лутше ! Прастиє пацани і дєвахі із народа ! Сваі в доску ! (Та і вчаться добре,-щомісячна зарплата в конвертиках слугам урода зросла з 7 до 10 зелених косарєй).
Заступник голови ОП Костюк про підбір кадрів: "Весільний фотограф" чи "тамада" точно кращі, ніж "червоний директор" або "міцний господарник" - Цензор.НЕТ 74
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12.05.2020 14:29 Відповісти
Собрал Зеля Шмыгаль и Мендель,
Сделали Украине гембель,
Но получат скоро "пендель"
И отправятся на "дембель".
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12.05.2020 14:54 Відповісти
Чем лучше? Только тем, что им можно манипулировать, так как он имеет в голове абсолютный ноль! Есть хорошая пословица: "дурак - хуже предателя"! Сейчас она подтверждена на практике!!!
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12.05.2020 15:12 Відповісти
При Иосифе Виссарионовиче Сталине ни один депутат Верховного совета СССР тоже не отжал ни у кого бизнес и не возглавил ни один коррупционный поток. Он всего лишь как баран не задумываясь делал то что ему велят. И депутаты СН делают только то что им велят. Ни на что иное они не способны.
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12.05.2020 15:53 Відповісти
Освіта: закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України за спеціальністю «Правознавство».

З такою освітою, мабуть, важко осягнути висоту вимог до кадрів. Але на фоні фотографів та тамад - норм.
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12.05.2020 16:16 Відповісти
Кстати, выпускница кулинарного ПТУ Лукаш закончила ту же академию в Киеве с Окружной да еще и ЗАОЧНО!!!
Уровень виден - такой же.
Это частный платный ВУЗ.
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12.05.2020 21:45 Відповісти
Він взагалі ідіот. Червоні директори розбиралися у виробництві і користувалися повагою колективу. А ці ідіоти, яких вони поставили, ні в чому не розбираються. Своїми дурними рішеннями вони нищать країну.
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12.05.2020 18:02 Відповісти
Заступник голови ОП Костюк про підбір кадрів: "Весільний фотограф" чи "тамада" точно кращі, ніж "червоний директор" або "міцний господарник" - Цензор.НЕТ 3573
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12.05.2020 22:52 Відповісти
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