Заступник голови ОП Костюк про підбір кадрів: "Весільний фотограф" чи "тамада" точно кращі, ніж "червоний директор" або "міцний господарник"

Заступник керівника Офісу Президента України Юрій Костюк вважає, що під час підбору кадрів все-таки важливішими є моральні якості людини, яку можна навчити певним необхідним професійним навичкам.

"Дуже багато здібних людей або з країни виїхали, або вже працюють у якихось компаніях, в приватному бізнесі і фінансово-промислових групах. Непросто знайти людину, яка професійна і порядна одночасно. Чесну людину, якщо в неї є потенціал, можна навчити певним навичкам, вона доволі швидко може здобути потрібні знання. А ось порядності і чесності навчити не можна. Це або є, або ні", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Костюк вважає, що варіант Верховної Ради нинішнього скликання кращий за попередні після значного оновлення депутатського корпусу на дострокових виборах у липні 2019 року. "Зараз - немає недоторканності, є відповідальність за прогули і "кнопкодавство". А невеликі "зашквари", в які потрапляють депутати, пов'язані з смс-листуванням або необережними фразами. Зауважте, немає історій, що депутати "Слуги народу" віджали в когось бізнес або очолили якийсь корупційний потік", - пояснив він.

Також читайте: В Україні кадрова криза, і не тільки в структурі державної влади, - "слуга народу" Корнієнко про компетентність держслужбовців

На його думку, не зовсім правильно вішати на нових депутатів ярлики і кліше, як "весільний фотограф" або "тамада". "Вони не дурні, порядні люди, і це точно краще, ніж "червоний директор" або "міцний господарник", - вважає заступник керівника Офісу Президента.

Костюк зазначив, що в Україні відбувається зміна так званих політичних еліт, яка була задекларована президентом Володимиром Зеленським як одна з головних цілей. Заступник голови ОП прогнозує, що на місцевих виборах 2020 року всі побачать ще більше молоді, хоча, за його словами, молодь загалом зараз неохоче йде в політику і на державну службу.