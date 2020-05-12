Пожежа в лікарні Санкт-Петербурга: п'ятеро лежачих хворих на COVID-19 загинули через перевантаження і займання апарату ШВЛ

У Санкт-Петербурзі сталася пожежа в лікарні, є жертви серед хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Пожежа сталася на шостому поверсі в лікарні за адресою Північний проспект, буд.1. Там проходять лікування хворі на коронавірус", - сказало джерело.

Він повідомив, що під час пожежі загинули п'ять хворих, усі вони мали діагноз COVID-19.

Площа пожежі, за даними джерела, становила 10 квадратних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже понад 232 тис. осіб

"Осередок пожежі в лікарні розташовувався в реанімації "червоної зони". Можливо, зайнявся апарат ШВЛ", - сказало джерело.

Зараз пожежа вже локалізована.

У МНС Петербурга поки підтвердили інформацію про те, що площа спалаху в лікарні Святого Георгія становила 10 квадратних метрів, горіло приміщення на шостому поверсі, і про те, що пожежу локалізували о 6:55 ранку. Сигнал про пожежу надійшов о 6:23. З лікарні вивели 150 людей.

"За попередніми даними, є загиблі, які перебували у відділенні реанімації", - сказали в пресслужбі МНС Росії.

Причиною пожежі в петербурзької лікарні Святого Георгія могло стати перевантаження апарату ШВЛ.

"Апарати ШВЛ працюють на межі. За попередніми даними, сталося перевантаження, і апарат запалав, що і стало причиною пожежі", - сказав співрозмовник агентства.

У Москві 9 травня сталася пожежа в корпусі клінічної лікарні №50 імені Спасокукоцького, в якому лікують пацієнтів з COVID-19. Загинула одна жінка. Повідомлялося, що загоряння почалося також у відділенні реанімації.