УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6785 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 831 45

Пожежа в лікарні Санкт-Петербурга: п'ятеро лежачих хворих на COVID-19 загинули через перевантаження і займання апарату ШВЛ

Пожежа в лікарні Санкт-Петербурга: п'ятеро лежачих хворих на COVID-19 загинули через перевантаження і займання апарату ШВЛ

У Санкт-Петербурзі сталася пожежа в лікарні, є жертви серед хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Пожежа сталася на шостому поверсі в лікарні за адресою Північний проспект, буд.1. Там проходять лікування хворі на коронавірус", - сказало джерело.

Він повідомив, що під час пожежі загинули п'ять хворих, усі вони мали діагноз COVID-19.

Площа пожежі, за даними джерела, становила 10 квадратних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вийшла на друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже понад 232 тис. осіб

"Осередок пожежі в лікарні розташовувався в реанімації "червоної зони". Можливо, зайнявся апарат ШВЛ", - сказало джерело.

Зараз пожежа вже локалізована.

У МНС Петербурга поки підтвердили інформацію про те, що площа спалаху в лікарні Святого Георгія становила 10 квадратних метрів, горіло приміщення на шостому поверсі, і про те, що пожежу локалізували о 6:55 ранку. Сигнал про пожежу надійшов о 6:23. З лікарні вивели 150 людей.

"За попередніми даними, є загиблі, які перебували у відділенні реанімації", - сказали в пресслужбі МНС Росії.

Причиною пожежі в петербурзької лікарні Святого Георгія могло стати перевантаження апарату ШВЛ.

"Апарати ШВЛ працюють на межі. За попередніми даними, сталося перевантаження, і апарат запалав, що і стало причиною пожежі", - сказав співрозмовник агентства.

У Москві 9 травня сталася пожежа в корпусі клінічної лікарні №50 імені Спасокукоцького, в якому лікують пацієнтів з COVID-19. Загинула одна жінка. Повідомлялося, що загоряння почалося також у відділенні реанімації.

Автор: 

карантин (18172) москва (1266) пожежа (4367) росія (66502) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Пожежа на 10 кв м, 5 кацапів нафіг, вони там штабелями лежать?
показати весь коментар
12.05.2020 11:27 Відповісти
+11
Жги, Господи, казламордию!
показати весь коментар
12.05.2020 11:16 Відповісти
+8
Вести из-за поребрика: При взрыве на военном полигоне в Кузбассе погибли двое гражданских
Как сообщили https://tass.ru/proisshestviya/8449363 ТАСС в командовании Юргинского гарнизона Минобороны РФ, погибли люди, которые могли проникнуть на военный объект незаконно. По предварительной версии, гражданские незаконно проникли на полигон и стали искать цветной металл. Взрыв произошел, когда они попытались разобрать боеприпас. - https:.rosbalt.ru
показати весь коментар
12.05.2020 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жги, Господи, казламордию!
показати весь коментар
12.05.2020 11:16 Відповісти
Вести из-за поребрика: При взрыве на военном полигоне в Кузбассе погибли двое гражданских
Как сообщили https://tass.ru/proisshestviya/8449363 ТАСС в командовании Юргинского гарнизона Минобороны РФ, погибли люди, которые могли проникнуть на военный объект незаконно. По предварительной версии, гражданские незаконно проникли на полигон и стали искать цветной металл. Взрыв произошел, когда они попытались разобрать боеприпас. - https:.rosbalt.ru
показати весь коментар
12.05.2020 11:27 Відповісти
какие сознательные гражданские, я всегда говорил что живой сруцке - лучший разминер, и надо побольше их в донбабве и луганду завезти для разминирования
показати весь коментар
12.05.2020 11:30 Відповісти
Кислород+масло= пожар
показати весь коментар
12.05.2020 11:17 Відповісти
Вибух.
показати весь коментар
12.05.2020 11:24 Відповісти
Там не пожар будет, там шестого этажа не будет)))
показати весь коментар
12.05.2020 11:31 Відповісти
+
Если речь баллоне с кислородом, который те или иные му...ки СМАЗАЛИ МАСЛОМ - там "10 м2" не ограничится...
показати весь коментар
12.05.2020 11:55 Відповісти
Зато, как вещал мне тут один уважаемый комментатор, российский глубоководный аппарат опустился на дно Марианской впадины и установил там глубоководный иконостас!
показати весь коментар
12.05.2020 11:18 Відповісти
Вони і там газогін втопили?
показати весь коментар
12.05.2020 11:28 Відповісти
И заодно нашел там и поднял на поверхность две древнекацапские амфоры и пустую бутытылку из-под водки "Хутинка".
показати весь коментар
12.05.2020 11:29 Відповісти
они в очередной раз пытались пробить очередное дно )
показати весь коментар
12.05.2020 11:31 Відповісти
Да хоть камни с неба у кацарылых, нам какое до того дело.
показати весь коментар
12.05.2020 11:19 Відповісти
а поржать?
показати весь коментар
12.05.2020 11:56 Відповісти
"погибли из-за перегрузки и возгорания аппарата ИВЛ"
ой, та не надо. это однозначно жертвы коровавируса. при чём тут какой-то пожар?
показати весь коментар
12.05.2020 11:22 Відповісти
Ну если на один ИВЛ грузить по пять больных,то чему удивляться.
показати весь коментар
12.05.2020 12:07 Відповісти
перегаром в ИВЛ дышали???))
показати весь коментар
12.05.2020 11:23 Відповісти
явно по горячему ивл перегружали, а надо было по холодному )
показати весь коментар
12.05.2020 11:23 Відповісти
боярє вирішили просто жечь заразних холопів. свиноматки ісчьо нарожают😁
показати весь коментар
12.05.2020 11:24 Відповісти
територія їб@нутих
показати весь коментар
12.05.2020 11:25 Відповісти
Пожежа на 10 кв м, 5 кацапів нафіг, вони там штабелями лежать?
показати весь коментар
12.05.2020 11:27 Відповісти
традиционнодедовский вид размещения больных - братская могила )
показати весь коментар
12.05.2020 11:30 Відповісти
Ты бы видел видео, как бомбило ватницу попавшую в инфекционку, когда ее оторвали от зомбоящика)
показати весь коментар
12.05.2020 11:36 Відповісти
Да,странно как-то,может процедурная и пять аппаратов ?
показати весь коментар
12.05.2020 11:47 Відповісти
Нічого ви не розумієте, це такий новий метод лікуваня!
показати весь коментар
12.05.2020 11:51 Відповісти
Это говорит , что мест не хватает , и в одноместной палате по 5 человек , ну и типа для статистики показать , что с таким колличеством зараженных так мало умерших , но что то пошло не так .
показати весь коментар
12.05.2020 12:53 Відповісти
еще пятерых вылечили...на 10-ти кв. метрах по два на каждого...ппц.
показати весь коментар
12.05.2020 11:33 Відповісти
Гм. Если мне не изменяет память, мокши эту хрень-ИВЛ в США в виде гумпомощи продали? Ню-ню, Трампарарампушка, готовься к пожарам и у себя...
показати весь коментар
12.05.2020 11:34 Відповісти
Он их назад отдал, в американскую розетку 110в они не пихаются)
показати весь коментар
12.05.2020 11:37 Відповісти
По ходу кацапы американские впихнули в 220 в......
показати весь коментар
12.05.2020 11:44 Відповісти
Во время учений в Оманском заливе иранские военные по ошибке открыли огонь по одному из своих кораблей. Об этом в своем Twitter сообщило иранское агентство https://twitter.com/aaa_iran/status/1259611635989217285 ААА.
"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.
По данным телеканала https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/11/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Al Jazeera , военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском заливе, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.
Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул.
показати весь коментар
12.05.2020 11:39 Відповісти
А кто производитель этих ИВЛ : "Автоваз" или "Роскосмос" ?
показати весь коментар
12.05.2020 11:39 Відповісти
це були апарати спільного виробництва
показати весь коментар
12.05.2020 11:52 Відповісти
Для кацапів підходить , тільки один апарат, крематорій.
показати весь коментар
12.05.2020 12:19 Відповісти
насколько я понимаю, причина смерти - не коронавирус... у нас модно прыгать с балкона, а в РФ - сжигать заживо. нет. не братские все-таки народы.
показати весь коментар
12.05.2020 11:44 Відповісти
"...через перевантаження і займання апарату..."
Пожежа в лікарні Санкт-Петербурга: п'ятеро лежачих хворих на COVID-19 загинули через перевантаження і займання апарату ШВЛ - Цензор.НЕТ 662 не вследствие мыслимых и немыслимых нарушений - а вследствие возгорания аппарата...

******* совок - для стада обезьян это навсегда...
показати весь коментар
12.05.2020 11:46 Відповісти
уточнюсь - причина возгорания - займання апарату...
загибель людей - преступная халатность большого числа ответственных лиц...
показати весь коментар
12.05.2020 13:52 Відповісти
Зато в статистику по умершим от ковид не попадут. Раися же впереди планеты всей по уровню медецины!
показати весь коментар
12.05.2020 11:47 Відповісти
Радикальный подход к дезинфекции.
показати весь коментар
12.05.2020 12:01 Відповісти
По моему их там лечат страхом, что бы как чумы боялись врачей и реанимаций. А иначе сгоришь как Прометей.
показати весь коментар
12.05.2020 12:08 Відповісти
Добре , роли російські фашисти несуть втрати
показати весь коментар
12.05.2020 12:09 Відповісти
Корона -тварь на нашей стороне .
показати весь коментар
12.05.2020 12:54 Відповісти
Пуйло эти аппараты в США послал и взял за помощь 600тыс$
показати весь коментар
12.05.2020 14:43 Відповісти
"Да пёс с ними!" (с)
показати весь коментар
12.05.2020 14:49 Відповісти
Больше таких хороших новостей..
показати весь коментар
12.05.2020 19:25 Відповісти
 
 