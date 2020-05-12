Пожежа в лікарні Санкт-Петербурга: п'ятеро лежачих хворих на COVID-19 загинули через перевантаження і займання апарату ШВЛ
У Санкт-Петербурзі сталася пожежа в лікарні, є жертви серед хворих на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".
"Пожежа сталася на шостому поверсі в лікарні за адресою Північний проспект, буд.1. Там проходять лікування хворі на коронавірус", - сказало джерело.
Він повідомив, що під час пожежі загинули п'ять хворих, усі вони мали діагноз COVID-19.
Площа пожежі, за даними джерела, становила 10 квадратних метрів.
"Осередок пожежі в лікарні розташовувався в реанімації "червоної зони". Можливо, зайнявся апарат ШВЛ", - сказало джерело.
Зараз пожежа вже локалізована.
У МНС Петербурга поки підтвердили інформацію про те, що площа спалаху в лікарні Святого Георгія становила 10 квадратних метрів, горіло приміщення на шостому поверсі, і про те, що пожежу локалізували о 6:55 ранку. Сигнал про пожежу надійшов о 6:23. З лікарні вивели 150 людей.
"За попередніми даними, є загиблі, які перебували у відділенні реанімації", - сказали в пресслужбі МНС Росії.
Причиною пожежі в петербурзької лікарні Святого Георгія могло стати перевантаження апарату ШВЛ.
"Апарати ШВЛ працюють на межі. За попередніми даними, сталося перевантаження, і апарат запалав, що і стало причиною пожежі", - сказав співрозмовник агентства.
У Москві 9 травня сталася пожежа в корпусі клінічної лікарні №50 імені Спасокукоцького, в якому лікують пацієнтів з COVID-19. Загинула одна жінка. Повідомлялося, що загоряння почалося також у відділенні реанімації.
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Как сообщили https://tass.ru/proisshestviya/8449363 ТАСС в командовании Юргинского гарнизона Минобороны РФ, погибли люди, которые могли проникнуть на военный объект незаконно. По предварительной версии, гражданские незаконно проникли на полигон и стали искать цветной металл. Взрыв произошел, когда они попытались разобрать боеприпас. - https:.rosbalt.ru
Если речь баллоне с кислородом, который те или иные му...ки СМАЗАЛИ МАСЛОМ - там "10 м2" не ограничится...
ой, та не надо. это однозначно жертвы коровавируса. при чём тут какой-то пожар?
"Фрегат Konarak был поражен ракетой с эсминца Jamaran в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек.
По данным телеканала https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/11/%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Al Jazeera , военно-морские силы Ирана периодически проводят учения в Оманском заливе, чтобы оставаться в полной готовности к любой чрезвычайной ситуации.
Телеканал отмечает, что Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя. Подбитый фрегат затонул.
не вследствие мыслимых и немыслимых нарушений - а вследствие возгорания аппарата...
******* совок - для стада обезьян это навсегда...
загибель людей - преступная халатность большого числа ответственных лиц...