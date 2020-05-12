На Київщині за добу 2 летальні випадки від COVID-19, зафіксовано 23 нові випадки інфікування, - ОДА

Серед захворілих на коронавірус в Київській області 93 дітей і 160 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 12 травня 2020 року офіційно підтверджено 1023 випадки захворювання на коронавірус, з них у 93 дитини та 160 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 23 нові випадки.", - йдеться в повідомленні.

З них на стаціонарному лікуванні - 188 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 835 осіб. Одужали 173 людини, серед них 16 дітей.

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За час пандемії померло - 22 людини. За добу зафіксовано два летальні випадки.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3200 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 35 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 5282 контактними особами.