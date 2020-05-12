Тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови знайдено в одній із військових частин

В одній із військових частин ЗСУ 11 травня було виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови.

Про це повідомляє пресслужба Військової служби правопорядку ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"11.05.20 близько 16:00 на території посту виїзної варти військової частини А0139 виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням у голову. О 16:35 на місце події прибула група оперативного реагування Центрального управління ВСП та співробітники Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за фактом загибелі військовослужбовця. Слідство триває.