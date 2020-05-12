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Тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови знайдено в одній із військових частин

Тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови знайдено в одній із військових частин

В одній із військових частин ЗСУ 11 травня було виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови.

Про це повідомляє пресслужба Військової служби правопорядку ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"11.05.20 близько 16:00 на території посту виїзної варти військової частини А0139 виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням у голову. О 16:35 на місце події прибула група оперативного реагування Центрального управління ВСП та співробітники Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за фактом загибелі військовослужбовця. Слідство триває.

Тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови знайдено в одній із військових частин 01

Автор: 

смерть (6789) ЗСУ (7723)


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Топ коментарі
+3
Хоч правильно написали - "знайдено тіло з вогнепальним пораненням...". А то раніше "бігали попереду паровоза..." і вже називали і причини, і винних...
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12.05.2020 11:41 Відповісти
+3
Он в фашистов рабссейских стрелять не может, он с ними одиннарот.
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12.05.2020 12:05 Відповісти
+2
Мало того, что злой и кролик, так ещё и идиот
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12.05.2020 11:42 Відповісти
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бухло до добра не доводит)
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12.05.2020 11:32 Відповісти
Не обязательно бухло. Может быть и самоубийство. Тоже ужасно.
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12.05.2020 11:35 Відповісти
Ему лишь бы высрать что-то.
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12.05.2020 11:37 Відповісти
Мало того, что злой и кролик, так ещё и идиот
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12.05.2020 11:42 Відповісти
как раз-таки наоборот. только наивные идиоты до сих пор носят розовые очки. мне рассказывали военнослужащие, чем они занимаются в частях и особенно! на полигонах)
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12.05.2020 11:51 Відповісти
А ты не слушай рассказы, подпиши кантракт и все увидишь сам
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12.05.2020 12:00 Відповісти
Он в фашистов рабссейских стрелять не может, он с ними одиннарот.
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12.05.2020 12:05 Відповісти
Охрана Генерального штаба. Караул.
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12.05.2020 11:34 Відповісти
Хоч правильно написали - "знайдено тіло з вогнепальним пораненням...". А то раніше "бігали попереду паровоза..." і вже називали і причини, і винних...
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12.05.2020 11:41 Відповісти
Что это за бред?
Что это за караул такой? Где они тело нашли, при разводе часовых?
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12.05.2020 12:21 Відповісти
 
 