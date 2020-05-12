Національна ідея не має бути спущена зверху, а має формулюватися шляхом великого суспільного діалогу, - заступник голови ОП Костюк
Заступник керівника Офісу Президента України Юрій Костюк заявив, що у команди президента Володимира Зеленського є бачення української національної ідеї, але вона має бути сформульована українцями шляхом великого суспільного діалогу і ґрунтуватися на цінностях, які об'єднують їх.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Безумовно, ця ідея є. Але мені здається, вона не може бути спущена зверху - вона тоді не до кінця справжня. Але я думаю, що цю глобальну ідею і цей напрям ми почуємо в щорічному посланні президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні", - сказав Костюк.
На його думку, національна ідея має з'явитися в результаті великого суспільного діалогу, з довгим публічним обговоренням, в ідеалі без втручання політиків, хоча це і навряд чи можливо.
"Повинні бути знайдені і прийняті більшістю відповіді на питання:"Які якості і цінності роблять нас українцями, роблять унікальними, відрізняючи від інших народів?"- вважає Костюк.
Він зазначив, що спроби запуску такого діалогу були у виступах президента Володимира Зеленського на День Незалежності, на Новий рік, що певною мірою вдалося.
"Так, дехто все примітизував до однієї фрази"Яка різниця?", яка, до речі, в такому формулюванні навіть не звучала. Але неправильно зводити 13-хвилинне звернення до двох слів - ця тема набагато глибша", - сказав він.
Костюк вважає, що в Україні не спрацювала модель, коли фундаментом для об'єднання нації стають спільне історичне минуле, одна мова, одна релігія, одні традиції, спільні історичні герої, тому що від початку в країні дуже різноманітні регіони, зі своєю непростою і багатошаровою історією.
"Так, пошук історичної правди і прихід до спільного знаменника, безумовно, дуже важливий. Але в цей процес завжди втручається політика, всі ці речі дуже вигідно використовувати для заробляння політичних "плюсиків", для нескінченних суперечок, конфліктів, і як підсумок - не об'єднувати країну, а ще сильніше її розділяти", - підкреслив він.
Костюк вважає, що українцям може допомогти усвідомлення того, що в розмаїтті - їхня сила, а об'єднують їх цінності та майбутнє. На його думку, 21 квітня 2019 року у другому турі виборів президента громадяни України дали зрозуміти, які речі для них більш, а які менш значущі.
"Наприклад, українці дуже волелюбні. Це може стати однією з базових об'єднавчих цінностей. Але іноді ми забуваємо, що коло твоєї волі закінчується там, де починається коло свободи іншої людини. І важливий виклик, який нам треба подолати, - вміння поважати зону комфорту іншої людини, її думку і погляди. Тоді повага теж буде однією з цінностей, які можуть нас об'єднувати", - вважає він.
Костюк також навів, як приклад об'єднавчої цінності, готовність захищати свою землю. "Погодьтеся, з початком війни деякі речі, про які могли раніше сперечатися, пішли далеко на задвірки. В той момент Україна дійсно об'єдналася. З'явилася одна спільна мета незалежно від мови, якою ми говоримо, або церкви, в яку ми ходимо", - пояснив він.
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ну загинув же могутній Рим, як його називають історики - Стародавній Рим, була в них мова, нічого не лишилося, навіть мови, лише акведуки, руїни та каналізації.
загибелі української нації хочуть практично всі сусіди, до цього , де факто, додалися керівники української держави і 25 років послідовно це роблять.
я багато чого перестав розуміти...того , що відбувається.
Така сама ситуація і у інших народів. Ми просто на різних рівнях розвитку, а сприймаємо навколишній світ, як двовимірний. Тому і не розуміємо... ніби чехи поруч, а живуть не так... а насправді, вони поруч, ось тільки ми на першому поверсі, а вони на дев'ятому, німці теж поруч, але на 14му, а американці на 24-му...
От і все. таке моє бачення.
На рахунок жити, а хіба решта народу не мріє щоби їх діти жили за кордоном? От вони йдуть на вибори, обирають собі владу, із мрією, що їх діти звідси звалять?! Відсутність патріотичної більшості серед народу = відсутність патріотичної еліти. Як ви уявляєте патріотичну еліту, в країні де керують делеговані більшістю представники, за умови відсутності такої більшості? Це можливо було би, як би для прикладу ми обмежили виборче право. Для прикладу людьми із гарною освітою, або тими, хто сплачує більше податків ніж бере із держави. Ця обмежена кількість обирала Раду, а та обирала Президента. А у нас "народовладдя"! З якого такого дива, свині, яких більшість у свинарнику мають обрати жеребця? виключення становить лише цап (козел) практика показала, що це вони можуть
Дивіться , як відбувається....понищили промисловість, да- вона була не зовсім там *******, але її все ж можна було модернізувати, коли є люди - вони зроблять і модернізують, але коли вже і люди розбіглися, то вже до кучі промисловість не збереш.
Ну зараз промисловість стала менша але трохи перекредитувалися за рахунок вирізання лісів та зорали поля без обмежень та без їх відпочинку. Це дасть можливість ще протриматися років 4-5, потім врожаї почнуть різко падати і чим країна буде триматися через 5 років?
От і тут питання долі країни. Кого зараз цікавить доля країни через 5 років, може уряд чи чинного Президента чи вищі інші державні органи? це навіть і не смішно шукати відповідь на це питання.
Так от. На жаль, нові покоління української молоді та взагалі покоління не матимуть змоги стати тими носіями, які створять , як ви кажете - новий народ. Просто нинішнє покоління, яке власне ще пам'ятає тих старих українських дідів, які були носіями того українства, яке можна десь прочитати у віршах Шевченка оголошено совками чи ще чимось образливим і не зможе передати все те новим поколінням. Якщо йде розрив поколінь народ приречений на довге блукання. В Росії ситуації ще гірша, там все те взагалі знищено.
То ж справжні цінності підміняються субкультурою, класична музика підміняється грою членом на піаніно. І нічо! - публіка наче ніяковіє, але сміється і ніхто із залу не виходить в знак протесту. Яка буде культура у такого народу? - ніякої. Це шлях в нікуди. І , та це смішно, що вони передадуть своїм дітям? цікавість до творів Моцарта чи Ференца Ліста чи взагалі цікавість, а чи є ******* українські композитори такого рівня? виявляється -є! От і все. І такі наші перспективи. Трохи сумбурно, але ви зрозумієте.
В історії так ніколи не було і не буде, що нехай мене б'ють пани та підпанки, але це ж свої пани, вони ж у вишиванках!
Ви хіба не розумієте, що для Зеленського - ніхто тисячами український народ не нищив?
Він раб прокацапської ідеології, яка зводиться в цілому до: "Україну створив Ленін", це один народ, але певну його частку (звісно дефективну) понівечили "поляки", але їх мало і то їх вводить в оману неонацістська ідеологія. Якщо людина не розуміє, що причина розвалу СРСР, причина ******** війни із РФ це небажання значної кількості українців сповідувати його ідеологію, його (Зеленського) цінності, то наслідком тиску на цю частину населення стане розпад України, а не її єднання. Хоча особисто я не розумію, як він збирається тиснути? Через свій тупий 95й Квартал? А хто його дивиться? Ті що розділяють його ментальність? Так їх не потрібно переконувати, вони і так за СіСіСєР 2, а ось переконувати потрібно тих, у кого приступ блювання починається при випадковому перемиканні каналів, де Зеля виступає, чи його "Квартал"...
Національну ідею має виробити УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ! Саме інтелігенція, а не циркачі з шоу-бізнесу типу Сивухи!
Національну ідею мають виробити такі люди, як художник Іван Марчук, якого британці внесли в перелік 100 геніїв **********. Такі, як письменники Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан. Як Брюховецький, який відновив Могилянку. Як журналісти Рахманін та Яневський. Як вчені Юхновський, Пономарів, Грицак та Сергійчук. Як режисер Сейтаблаєв, який Кіборги зняв. Як актори Роговцева, Хостікоєв чи Бенюк.
Донбас мають представляти такі люди, як поет Голобородько (справжній Голобородько, не видуманий кварталом!) - ЄДИНИЙ лауреат Національної премії ім. Шевченка з Донбасу. До речі, він ледве втік від сєпарів, які його на підвал кинути хотіли - так там "*******" інтелігенцію. Зараз в Ірпені живе... Чи як директор Донецького оперного Солов'яненко молодший, який виїхав у 2014 до Києва і зараз вже очолює Національну оперу.
Національні ідеї відрізняються одна від другої лише територією, а часто також і мовою.
Нихрена не платить налогов, разогнать всех чиновников, чтоб бесплатная медицина и пенсии как в Европе.
уже нет Франции, нет той Германии, Италии
даже США уже совсем не та страна, какой была несколько десятилетий назад
еще Польска не згинела, но это пока-что
параллельно цифровые технологии запустили процесс оглупления и примитивизации сознания людей, особенно это заметно по школьникам
даже некое обособление Восточной Европы ("Междуморье") не решит проблему кардинально
следовательно, создание Всемирного правительства всё ближе, а это раз и навсегда устранит "национальные" государства и границы с повестки дня
что же остаётся, нам в том числе?
федерализация с широкой автономией историческо-этнических территорий? - типа Шотландии, Каталонии, Баварии, Басконии, Крыма, Закарпатья...
или вообще пространство, состоящее из городов и провинциальных общин вне зависимости от этнических корней?
как бы там ни было, предстоящие геополитические события и особенно геокатаклизмы ( с 2025 года) дадут ответы на многие вопросы
и мне кажется, что Украина с некой так и не сформировавшейся национальной идеей проезжает эту станцию без остановки - транзитом в будущее