УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8116 відвідувачів онлайн
Новини
2 023 147

Національна ідея не має бути спущена зверху, а має формулюватися шляхом великого суспільного діалогу, - заступник голови ОП Костюк

Національна ідея не має бути спущена зверху, а має формулюватися шляхом великого суспільного діалогу, - заступник голови ОП Костюк

Заступник керівника Офісу Президента України Юрій Костюк заявив, що у команди президента Володимира Зеленського є бачення української національної ідеї, але вона має бути сформульована українцями шляхом великого суспільного діалогу і ґрунтуватися на цінностях, які об'єднують їх.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ця ідея є. Але мені здається, вона не може бути спущена зверху - вона тоді не до кінця справжня. Але я думаю, що цю глобальну ідею і цей напрям ми почуємо в щорічному посланні президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні", - сказав Костюк.

На його думку, національна ідея має з'явитися в результаті великого суспільного діалогу, з довгим публічним обговоренням, в ідеалі без втручання політиків, хоча це і навряд чи можливо.

"Повинні бути знайдені і прийняті більшістю відповіді на питання:"Які якості і цінності роблять нас українцями, роблять унікальними, відрізняючи від інших народів?"- вважає Костюк.

Читайте також: Заступник голови ОП Костюк про підбір кадрів: "Весільний фотограф" чи "тамада" точно кращі, ніж "червоний директор" або "міцний господарник"

Він зазначив, що спроби запуску такого діалогу були у виступах президента Володимира Зеленського на День Незалежності, на Новий рік, що певною мірою вдалося.

"Так, дехто все примітизував до однієї фрази"Яка різниця?", яка, до речі, в такому формулюванні навіть не звучала. Але неправильно зводити 13-хвилинне звернення до двох слів - ця тема набагато глибша", - сказав він.

Костюк вважає, що в Україні не спрацювала модель, коли фундаментом для об'єднання нації стають спільне історичне минуле, одна мова, одна релігія, одні традиції, спільні історичні герої, тому що від початку в країні дуже різноманітні регіони, зі своєю непростою і багатошаровою історією.

"Так, пошук історичної правди і прихід до спільного знаменника, безумовно, дуже важливий. Але в цей процес завжди втручається політика, всі ці речі дуже вигідно використовувати для заробляння політичних "плюсиків", для нескінченних суперечок, конфліктів, і як підсумок - не об'єднувати країну, а ще сильніше її розділяти", - підкреслив він.

Костюк вважає, що українцям може допомогти усвідомлення того, що в розмаїтті - їхня сила, а об'єднують їх цінності та майбутнє. На його думку, 21 квітня 2019 року у другому турі виборів президента громадяни України дали зрозуміти, які речі для них більш, а які менш значущі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цінності в Україні відрізняються не стільки в силу мови, скільки уздовж кордону 1939 року", - історик Грицак

"Наприклад, українці дуже волелюбні. Це може стати однією з базових об'єднавчих цінностей. Але іноді ми забуваємо, що коло твоєї волі закінчується там, де починається коло свободи іншої людини. І важливий виклик, який нам треба подолати, - вміння поважати зону комфорту іншої людини, її думку і погляди. Тоді повага теж буде однією з цінностей, які можуть нас об'єднувати", - вважає він.

Костюк також навів, як приклад об'єднавчої цінності, готовність захищати свою землю. "Погодьтеся, з початком війни деякі речі, про які могли раніше сперечатися, пішли далеко на задвірки. В той момент Україна дійсно об'єдналася. З'явилася одна спільна мета незалежно від мови, якою ми говоримо, або церкви, в яку ми ходимо", - пояснив він.

Автор: 

національна ідея (8) Костюк Юрій (12) Офіс Президента (2035)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Невже з Єрмаком щось сталось, що це тіло виповзло?
А по суті:
Какие качества и ценности делают нас украинцами, делают уникальными, отличая от других народов? Источник: https://censor.net/n3194864

Мова, зебілоїди, МОВА і історія. Справжня історія, а не те, що написали для нас московити за більш, ніж 300 років
показати весь коментар
12.05.2020 11:49 Відповісти
+11
Не правильно!
Для формирования нац. идеи, диалог вовсе не обязателен. Такая идея может быть сформирована народом, спонтанно, прямо на улице и тут же реализована без всяких переговоров и диалогов...Например "клоунам не место в парламенте, им место на виселице"...
показати весь коментар
12.05.2020 11:51 Відповісти
+10
сформована командою Зелі національна ідея і є поверненням до Совку!
показати весь коментар
12.05.2020 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
це правда
показати весь коментар
13.05.2020 11:20 Відповісти
ви не зрозуміли....жити зараз! і саме в своїй державі, а не блукати світами.
показати весь коментар
12.05.2020 20:01 Відповісти
Це не можливо, яка різниця хочемо ми цього чи ні?
показати весь коментар
12.05.2020 23:09 Відповісти
на жаль, це так. Ви хочете сказати, що ми, як нація, яка на стадії загибелі?
ну загинув же могутній Рим, як його називають історики - Стародавній Рим, була в них мова, нічого не лишилося, навіть мови, лише акведуки, руїни та каналізації.
загибелі української нації хочуть практично всі сусіди, до цього , де факто, додалися керівники української держави і 25 років послідовно це роблять.
я багато чого перестав розуміти...того , що відбувається.
показати весь коментар
12.05.2020 23:16 Відповісти
Ми як нація - діти з садочку. По переду школа і довге життя, а може і ні. Але це як Творець вирішить. Дитина в садочку має вирости. Ким це вже залежить від оточення і неї самої, її вдачи
показати весь коментар
13.05.2020 09:11 Відповісти
ми як нація такі самі, як чехи чи німці, нічим не гірші і не кращі. просто владу захопила злодійська система. А німців чи чехів - ні.
показати весь коментар
14.05.2020 19:03 Відповісти
Ні, ми Українці. Ми маємо рівно те, на що заслуговуємо. Будемо заслуговувати на більше, матимемо більше, на менше, повернемось як колонія в окупацію до москалів.
Така сама ситуація і у інших народів. Ми просто на різних рівнях розвитку, а сприймаємо навколишній світ, як двовимірний. Тому і не розуміємо... ніби чехи поруч, а живуть не так... а насправді, вони поруч, ось тільки ми на першому поверсі, а вони на дев'ятому, німці теж поруч, але на 14му, а американці на 24-му...
показати весь коментар
15.05.2020 11:10 Відповісти
різниця в тому, що керівництво держави, прокуратури. судів в чехів. німців, америків, не думає, як воно буде жити після закнічення каденції в іншій країні, а наші всі думають, і придивляються там хатинку, клініку для лікування і тому не розбудовують цю країну, вони дішли до влади в державі Україна, а на державу їм відверто - насрати. Відсутність національної патріотичної еліти - це і є наш крах.
От і все. таке моє бачення.
показати весь коментар
15.05.2020 12:00 Відповісти
Дарма ви думаєте, що між керівництво держав є якась відмінність. Там відмінність у їхньому страху перед реальною владою - народом, що їх обрав. Ті народи розумні, їх влада боїться. Тому займається корупцією в цивілізованих формах та прийнятних для суспільства обсягах. У нас народ тупий і влада його зневажає (а у чому вона не права, за що поважати тупих?), тому форми дикунські, а обсяги захмарні. Ось і усе.
На рахунок жити, а хіба решта народу не мріє щоби їх діти жили за кордоном? От вони йдуть на вибори, обирають собі владу, із мрією, що їх діти звідси звалять?! Відсутність патріотичної більшості серед народу = відсутність патріотичної еліти. Як ви уявляєте патріотичну еліту, в країні де керують делеговані більшістю представники, за умови відсутності такої більшості? Це можливо було би, як би для прикладу ми обмежили виборче право. Для прикладу людьми із гарною освітою, або тими, хто сплачує більше податків ніж бере із держави. Ця обмежена кількість обирала Раду, а та обирала Президента. А у нас "народовладдя"! З якого такого дива, свині, яких більшість у свинарнику мають обрати жеребця? виключення становить лише цап (козел) практика показала, що це вони можуть
показати весь коментар
15.05.2020 12:33 Відповісти
ну тоді ця країна приречена.
показати весь коментар
15.05.2020 18:37 Відповісти
Ні, країна ні. Декілька поколінь, включно із нами - так. Але не слід власне життя ототожнювати із долею країни. Це різні речі.
показати весь коментар
16.05.2020 14:08 Відповісти
воно то так, якби ми десь були на острові, але й на острові Пасхи зникла цивілізація. А у нас поруч Росія, яка не дозволить нам так жити, як оце ми живемо.
показати весь коментар
16.05.2020 16:12 Відповісти
Звісно, але вона була проти фінів, поляків, прибалтів і усі вони живуть так,як вважали за поьрібне. Але ж усі вони колись були ісконно рускімі землями? Рецепт простий,зто пеикстає бути "руським" той виривається із обіймів імперії зла, а вже потім приходить рівень диття. Саме тому нація первинна, а економіка вторинна. А у нас чого бажають? Зробіть нам тут польщу і тоді ми почнемо ставати... ким вони тоді почнуть ставати? Москальня по 40 років на Брайтоні прожила (особисто таких знаю) і як були довкола усі піндосами, а зуйло найкращий в світі цар, так нічого не змінилось.
показати весь коментар
17.05.2020 18:21 Відповісти
філософське...навіяло....Якщо покоління приречені, то як же виживе наша країна?
Дивіться , як відбувається....понищили промисловість, да- вона була не зовсім там *******, але її все ж можна було модернізувати, коли є люди - вони зроблять і модернізують, але коли вже і люди розбіглися, то вже до кучі промисловість не збереш.
Ну зараз промисловість стала менша але трохи перекредитувалися за рахунок вирізання лісів та зорали поля без обмежень та без їх відпочинку. Це дасть можливість ще протриматися років 4-5, потім врожаї почнуть різко падати і чим країна буде триматися через 5 років?
От і тут питання долі країни. Кого зараз цікавить доля країни через 5 років, може уряд чи чинного Президента чи вищі інші державні органи? це навіть і не смішно шукати відповідь на це питання.
показати весь коментар
16.05.2020 20:53 Відповісти
Країна виживе із іншими, насиупними поколіннями. Які можливо стануть розумнішими за теперешні. Проаналізуйте що йде з телеекрану. Увесь цей дебільний квартал, а тепер просте запитання, як існуючі покоління не можуть бути тупими? Ось ви згадали промисловість. А є інформація, що собою являє промисловість ******** Польщі, для прикладу? Країнана наших очах, з руїни перетворилась майже на один з стовпів "ЄС"... що вони зберегли з часів соціалізму? Чи те що їх зараз годує це модернізовані старі потужності? Чи це з нуля створені? Ось вам для прикладу це відомо? Або румуни... А це ж сусіди, із ким як не з ними порівнювати? Але це, нікому не цікаво. Зранку до вечора на усіх каналах "Квартал"... в Неті, якісь псевдоспеціалісти, ідіоти аля Рабінович та Шуфріч. Про популістів я взагалі мову не веду, це дно!
показати весь коментар
17.05.2020 17:52 Відповісти
знаєте...не знаю чи ви читали...Солженіцин в Архіпелаг ГУЛАГ описує таку ситуацію, коли молода дівчина пішла в НКВД та заявила, що вона соціал-демократка, її засудили та відправили до табору, де ще були живі старі соціал-демократи. ЇЇ мета була зрозуміти те вчення, бо ні літератури, ні носії його вже не було - більшовики все витравили. А так можна було повчитися у старих соціал-демократів.
Так от. На жаль, нові покоління української молоді та взагалі покоління не матимуть змоги стати тими носіями, які створять , як ви кажете - новий народ. Просто нинішнє покоління, яке власне ще пам'ятає тих старих українських дідів, які були носіями того українства, яке можна десь прочитати у віршах Шевченка оголошено совками чи ще чимось образливим і не зможе передати все те новим поколінням. Якщо йде розрив поколінь народ приречений на довге блукання. В Росії ситуації ще гірша, там все те взагалі знищено.
То ж справжні цінності підміняються субкультурою, класична музика підміняється грою членом на піаніно. І нічо! - публіка наче ніяковіє, але сміється і ніхто із залу не виходить в знак протесту. Яка буде культура у такого народу? - ніякої. Це шлях в нікуди. І , та це смішно, що вони передадуть своїм дітям? цікавість до творів Моцарта чи Ференца Ліста чи взагалі цікавість, а чи є ******* українські композитори такого рівня? виявляється -є! От і все. І такі наші перспективи. Трохи сумбурно, але ви зрозумієте.
показати весь коментар
20.05.2020 19:17 Відповісти
От ми плачимося, що радянську промисловість знищіли, а чи придатна вона була до модернізації? Заводи кинуті.... а що то за заводи? Корпуси? Та зараз ******** корпус заводу монтують за півроку. За Совка, якщо і було щось варте, то це були імпортні лінії. 90% тої промисловості потрібно було "модернізувати" шляхом повної перебудови. Звісно що збереглись ті галузі, що працюють по технологія вже сотні років. Шахти, металурги, примітивна хімія. Я не шкодую за те "що втрачено" і не заздрю тим, хто на цбому заробив "олігархи". З цим народом, це було неминучим. Але якщо народ різко не почне розумнішати... він майбутнього не матиме... сприймайте це як процес еволюції. Кольорова рибка виживе в коралах, а карась має бути відтінку води, у якій плаває. Або українці через неможу стають європейцями і економіка тут другорядна, або вони мають припинити спротив і йти до орди, погляди якої здебільшого зараз сповідують.
показати весь коментар
17.05.2020 18:04 Відповісти
що значить економіка другорядна? люди хочуть жити, дати дітям освіту, вдягнути, дати нормальне харчування та лікування при потребі. А зради чого тоді національна держава? щоби дати цьому народу - нормальне життя! Інакше все втрачає сенс.
В історії так ніколи не було і не буде, що нехай мене б'ють пани та підпанки, але це ж свої пани, вони ж у вишиванках!
показати весь коментар
20.05.2020 20:32 Відповісти
По его мнению, национальная идея должна появиться в результате большого общественного диалога, с долгим публичным обсуждением, в идеале без вмешательства политиков, хотя это и вряд ли невозможно.- если политики и власть ,не есть носителями и примером воплощения национальной политики государства,тогда они есть "слугами " соседнего- вражеского государства окупанта ,навязывающего свою идею"рускага мира",,,такие политики хуже врагов
показати весь коментар
12.05.2020 11:59 Відповісти
Не має у нього ніякої особистої думки з цього питання. Ну хоча би тому, що його освіта це не дозволяє, а по друге, національна ідея не може стати результатом перемовин та домовленостей. Ідея вона або є, або її не має. Її можно поширити і вона може перемогти, а ось домовитись про неї - не можливо. Одне те, як вони формують своє бачення процесу (домовитись по середині) говорить що вони дилетанти. У них це виглядає десь так: у Львові поклали квіти до пам'ятника Бандері, а тим часом у Одесі до пам'ятника Сталіну, а потім зібрались разом, за одним столом,і кожен на власній мові, почав співати власні пісні, там інтернаціонал, а там "під Львівським замком", а чому ні? Мовляв на столі ж є що випити та чим закусити? Ну а для єднання, тупий серіальчик від 95го Кварталу... щоби ніхто не ображався на суржику...
показати весь коментар
12.05.2020 12:05 Відповісти
ну я вам так скажу...на першому етапі становлення національної ідеї нам треба було би спочатку перестати сваритися за історичні постаті. Хоча би просто нормально цивілізовано говорити, а не братися за ножі. Тільки так стане зрозумілим, що Сталін, це просто мало- освічений грузин, як і всім грузинам - яким дуже тісно в їх маленькій Грузії, то вони прагнуть влади в Росії, Україні і тд. і вони будуть тисячами безжально вбивати інший народ, бо він для них чужий. Так само був і Джугашвілі
показати весь коментар
12.05.2020 12:32 Відповісти
Джугашвілі не грузин, він осетин. Хоча це ролі не змінює. То нехай перестануть сваритись. Хто проти? Нехай вивчать українську історію, а не вигадану кацапами казочку про триєднання слав'янських народів. От тільки щоби українську історію вивчити, потрібно мову для початку, якою ця історія написана опанувати...
Ви хіба не розумієте, що для Зеленського - ніхто тисячами український народ не нищив?
показати весь коментар
12.05.2020 12:42 Відповісти
я? все добре розумію.
показати весь коментар
12.05.2020 12:57 Відповісти
Світ Зеленського та "його Україна" доволі обмежені. Вони обмежені Південно-Східними регіонами, існуючими там пост.совковим менталітетом та цінностями. Для того щоби піднімати питання національної ідеї (дивно,як вона може існувати без нації?) слід було би пізнати решту України, але йому це не дано. По перше не має бажання, по друге надзавищені амбіції і гонор.
Він раб прокацапської ідеології, яка зводиться в цілому до: "Україну створив Ленін", це один народ, але певну його частку (звісно дефективну) понівечили "поляки", але їх мало і то їх вводить в оману неонацістська ідеологія. Якщо людина не розуміє, що причина розвалу СРСР, причина ******** війни із РФ це небажання значної кількості українців сповідувати його ідеологію, його (Зеленського) цінності, то наслідком тиску на цю частину населення стане розпад України, а не її єднання. Хоча особисто я не розумію, як він збирається тиснути? Через свій тупий 95й Квартал? А хто його дивиться? Ті що розділяють його ментальність? Так їх не потрібно переконувати, вони і так за СіСіСєР 2, а ось переконувати потрібно тих, у кого приступ блювання починається при випадковому перемиканні каналів, де Зеля виступає, чи його "Квартал"...
показати весь коментар
12.05.2020 12:00 Відповісти
Охренеть - команда, сформированная из людей "неукраинских" национальностей "имеет видение украинской национальной идеи"!!!... Это всё равно, если-бы "ломехуза" определяла "национальную идею муравейника", или кукушка - "национальную идею" тех птиц, которым она свои яйца подкладывает...
показати весь коментар
12.05.2020 12:04 Відповісти
Чим із Кремля наказали займатись, тим вони і займаються. Має бути створена така "національність і ідея" яка не буде питати - нах.ра нам воду до Криму відновлювати і т.п...
показати весь коментар
12.05.2020 12:06 Відповісти
Она и не была пущена сверху, идиот, она давно сформировалась и жила, а такие как вы, фашисты, ее ломаете и выворачиваете наизнанку.
показати весь коментар
12.05.2020 12:07 Відповісти
Так, національна ідея не має спускатися згори, АЛЕ вона і не має формуватися широким загалом.
Національну ідею має виробити УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ! Саме інтелігенція, а не циркачі з шоу-бізнесу типу Сивухи!
Національну ідею мають виробити такі люди, як художник Іван Марчук, якого британці внесли в перелік 100 геніїв **********. Такі, як письменники Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан. Як Брюховецький, який відновив Могилянку. Як журналісти Рахманін та Яневський. Як вчені Юхновський, Пономарів, Грицак та Сергійчук. Як режисер Сейтаблаєв, який Кіборги зняв. Як актори Роговцева, Хостікоєв чи Бенюк.

Донбас мають представляти такі люди, як поет Голобородько (справжній Голобородько, не видуманий кварталом!) - ЄДИНИЙ лауреат Національної премії ім. Шевченка з Донбасу. До речі, він ледве втік від сєпарів, які його на підвал кинути хотіли - так там "*******" інтелігенцію. Зараз в Ірпені живе... Чи як директор Донецького оперного Солов'яненко молодший, який виїхав у 2014 до Києва і зараз вже очолює Національну оперу.
показати весь коментар
12.05.2020 12:08 Відповісти
Який на хрін діалог? Із 73% віруючих у чарівника?
показати весь коментар
12.05.2020 12:09 Відповісти
совоки мля какие же у вавы совки слуги тупые как их предко шо у бояр на Москве лысиной потешали своих хозяев если шо это за предко лысого из квартала
показати весь коментар
12.05.2020 12:10 Відповісти
" Наша національна ідея-від'******* від нас на х.у.й." Л. Подерев'янський.
показати весь коментар
12.05.2020 12:11 Відповісти
Наши друзья одобрили подготовленую нами в Москве национальную идею украинцев, осталось только, что бы Киев выполнил свою часть роботы
Национальная идея не должна быть спущена сверху, а формулироваться путем большого общественного диалога, - замглавы ОП Костюк - Цензор.НЕТ 8023
показати весь коментар
12.05.2020 12:22 Відповісти
Вы только всмотритесь в это честнейшее лицо, кто-нить верит что оно пришло в ОП ради того что бы воплощать "национальную идею"?
Национальная идея не должна быть спущена сверху, а формулироваться путем большого общественного диалога, - замглавы ОП Костюк - Цензор.НЕТ 5038
показати весь коментар
12.05.2020 12:34 Відповісти
Все верно, сначала с самого верха - из Вашингтонского обкома создаются 1000 грантоедских общественных организаций и проплачиваются 100 газет, а потом они в совершенно вольном диалоге меж собой изобретают правильную нац. идею для любой Папуа.
показати весь коментар
12.05.2020 12:39 Відповісти
Такой пустоголовой власти еще у нас не было! Подавляющее число государств мира сформированы на базе одной преобладающей нации, одного языка, одной культуры и это не спроста.Просто на основе других придуманных "ценностей" государства становились рыхлыми, аморфными и распадались. Какое имеют право зеленые подонки отказывать украинцам, украинскому народу в строительстве своего национального государства на своей Богом данной земле?
показати весь коментар
12.05.2020 12:59 Відповісти
Костюк же объяснил, что те самые "73%", проголосовав за Зеленского, тем самым ясно сказали, что украинский язык, украинская церковь и украинская армия им и нафиг не нужны. Вполне хватает с "Сватов", поэтому отныне "Сваты" - это наша национальная идея.
показати весь коментар
12.05.2020 15:58 Відповісти
ещё киббуцы - это святое
показати весь коментар
25.05.2020 10:11 Відповісти
Для національной ідеї непогано було б вивчити справжню історію. А нема кому. Та і історичні місця забудовані і бульдозерами зруйновані.
показати весь коментар
12.05.2020 14:32 Відповісти
Таки в итоге у Костюка получилась национальная идея "а какая разница?"
показати весь коментар
12.05.2020 15:55 Відповісти
Я навіть знаю якого народу буде ця ідея...
показати весь коментар
12.05.2020 16:52 Відповісти
Хорошо. Правильно.
показати весь коментар
12.05.2020 17:38 Відповісти
Національна ідея нічого не нікому не має. А ось ті, в кого вона "визріла", своє право на національне самовизначення повинні доводити. Всім іншим.
Національні ідеї відрізняються одна від другої лише територією, а часто також і мовою.
показати весь коментар
12.05.2020 19:46 Відповісти
На самом деле эта " модель" выглядит немного по другому.https://news.liga.net/politics/news/figuranty-dela-o-plenkah-ermaka-zayavili-o-popytkah-zapugivaniya---smi
показати весь коментар
12.05.2020 19:59 Відповісти
національна ідея-розвісити всіх вас по ліхтарних стовпах..А деяких-в сімейному складі..
показати весь коментар
12.05.2020 22:48 Відповісти
У нас, народа Украины, есть идея, но вам её не понять. Да и не понравиться она вам.
показати весь коментар
13.05.2020 00:13 Відповісти
Национальная идея? Элементарно!
Нихрена не платить налогов, разогнать всех чиновников, чтоб бесплатная медицина и пенсии как в Европе.
показати весь коментар
15.05.2020 12:49 Відповісти
как ни обидно будет читать это патриотам Украины, к которым и себя отношу, но человечество в целом движется в направлении интернационализации, где традиционному национализму места не будет
уже нет Франции, нет той Германии, Италии
даже США уже совсем не та страна, какой была несколько десятилетий назад
еще Польска не згинела, но это пока-что
параллельно цифровые технологии запустили процесс оглупления и примитивизации сознания людей, особенно это заметно по школьникам
даже некое обособление Восточной Европы ("Междуморье") не решит проблему кардинально
следовательно, создание Всемирного правительства всё ближе, а это раз и навсегда устранит "национальные" государства и границы с повестки дня
что же остаётся, нам в том числе?
федерализация с широкой автономией историческо-этнических территорий? - типа Шотландии, Каталонии, Баварии, Басконии, Крыма, Закарпатья...
или вообще пространство, состоящее из городов и провинциальных общин вне зависимости от этнических корней?
как бы там ни было, предстоящие геополитические события и особенно геокатаклизмы ( с 2025 года) дадут ответы на многие вопросы
и мне кажется, что Украина с некой так и не сформировавшейся национальной идеей проезжает эту станцию без остановки - транзитом в будущее
показати весь коментар
25.05.2020 09:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 