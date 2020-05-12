Національна ідея не має бути спущена зверху, а має формулюватися шляхом великого суспільного діалогу, - заступник голови ОП Костюк

Заступник керівника Офісу Президента України Юрій Костюк заявив, що у команди президента Володимира Зеленського є бачення української національної ідеї, але вона має бути сформульована українцями шляхом великого суспільного діалогу і ґрунтуватися на цінностях, які об'єднують їх.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ця ідея є. Але мені здається, вона не може бути спущена зверху - вона тоді не до кінця справжня. Але я думаю, що цю глобальну ідею і цей напрям ми почуємо в щорічному посланні президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні", - сказав Костюк.

На його думку, національна ідея має з'явитися в результаті великого суспільного діалогу, з довгим публічним обговоренням, в ідеалі без втручання політиків, хоча це і навряд чи можливо.

"Повинні бути знайдені і прийняті більшістю відповіді на питання:"Які якості і цінності роблять нас українцями, роблять унікальними, відрізняючи від інших народів?"- вважає Костюк.

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Він зазначив, що спроби запуску такого діалогу були у виступах президента Володимира Зеленського на День Незалежності, на Новий рік, що певною мірою вдалося.

"Так, дехто все примітизував до однієї фрази"Яка різниця?", яка, до речі, в такому формулюванні навіть не звучала. Але неправильно зводити 13-хвилинне звернення до двох слів - ця тема набагато глибша", - сказав він.

Костюк вважає, що в Україні не спрацювала модель, коли фундаментом для об'єднання нації стають спільне історичне минуле, одна мова, одна релігія, одні традиції, спільні історичні герої, тому що від початку в країні дуже різноманітні регіони, зі своєю непростою і багатошаровою історією.

"Так, пошук історичної правди і прихід до спільного знаменника, безумовно, дуже важливий. Але в цей процес завжди втручається політика, всі ці речі дуже вигідно використовувати для заробляння політичних "плюсиків", для нескінченних суперечок, конфліктів, і як підсумок - не об'єднувати країну, а ще сильніше її розділяти", - підкреслив він.

Костюк вважає, що українцям може допомогти усвідомлення того, що в розмаїтті - їхня сила, а об'єднують їх цінності та майбутнє. На його думку, 21 квітня 2019 року у другому турі виборів президента громадяни України дали зрозуміти, які речі для них більш, а які менш значущі.

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"Наприклад, українці дуже волелюбні. Це може стати однією з базових об'єднавчих цінностей. Але іноді ми забуваємо, що коло твоєї волі закінчується там, де починається коло свободи іншої людини. І важливий виклик, який нам треба подолати, - вміння поважати зону комфорту іншої людини, її думку і погляди. Тоді повага теж буде однією з цінностей, які можуть нас об'єднувати", - вважає він.

Костюк також навів, як приклад об'єднавчої цінності, готовність захищати свою землю. "Погодьтеся, з початком війни деякі речі, про які могли раніше сперечатися, пішли далеко на задвірки. В той момент Україна дійсно об'єдналася. З'явилася одна спільна мета незалежно від мови, якою ми говоримо, або церкви, в яку ми ходимо", - пояснив він.