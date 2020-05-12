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Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на роботу, яка "не зовсім прийнятна" і не надто до вподоби: Вакансій достатньо

Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на роботу, яка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що вакансій у країні достатньо, а люди, які втратили роботу, могли б зайнятися і роботою, яка не надто до вподоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Підтримувати будемо тих громадян, які сьогодні потребують підтримки. Якщо людина втратила роботу або ж у неї немає на сьогодні якоїсь прийнятної роботи, то вакансій достатньо, в тому числі в Мінську. І цей непростий час людина має спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну, яка не до вподоби", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство

При цьому Лукашенко зажадав збереження трудових колективів у поточних умовах.

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"Усіляко потрібно зберегти трудові колективи. Ця моя вимога залишається непохитною", - наголосив він.

Зазначається, що у вівторок президент Білорусі проводить нараду щодо проєкту указу про соціальну підтримку окремих категорій громадян. Зокрема, йдеться про підтримку осіб, які втратили роботу в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Автор: 

безробіття (564) Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669)


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Топ коментарі
+17
Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу

Не, ну, сам-то бацька устроился на любимую работу..
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12.05.2020 11:47 Відповісти
+13
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
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12.05.2020 11:47 Відповісти
+8
И шведы массово едут лечиться в Беларусь...
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12.05.2020 12:19 Відповісти
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Бацька рулит, молодчага )
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12.05.2020 11:47 Відповісти
Пойдёт простым колхозником, если выгонят...
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12.05.2020 14:22 Відповісти
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
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12.05.2020 11:47 Відповісти
Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу

Не, ну, сам-то бацька устроился на любимую работу..
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12.05.2020 11:47 Відповісти
Президент - тоже работа. Конечно, это не профессор в университете и не научный сотрудник в НИИ, и не токарь 6-го разряда, но это же не повод для насмешек, Кто-то должен и Президентом работать.
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12.05.2020 16:41 Відповісти
Лукашенко свой народ в намордники не одел. Землю за кредит не продал. В коронопсихоз не поверил. Браво Швеция и Беларусь! Вы всем показали, как действовать с умом
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12.05.2020 11:48 Відповісти
Теперь осталось посчитать к-во заболевших в Белоруси. Если, конечно ,считать умеешь.
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12.05.2020 11:49 Відповісти
Землю може і не продав, зате всіх в колхозах тримає... От це точно не краще!

Має бути золота середина - землю продавати, але не більше 500 га як у Польщі,а не так, як у нас по 10 тис. га!
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12.05.2020 11:52 Відповісти
В Швеции 3225 трупов, а в Белоруссии 135 при почти одинаковом количестве больных. Разница смертей - 25 раз меньше.
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12.05.2020 11:56 Відповісти
Не стоит доверять статистике Луки.
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12.05.2020 12:03 Відповісти
И шведы массово едут лечиться в Беларусь...
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12.05.2020 12:19 Відповісти
Просто у Білорусі багатьом померлим причиною записали пневмонію...
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12.05.2020 12:24 Відповісти
та не, просто брехни в 25 раз больше
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12.05.2020 16:53 Відповісти
это у шведов достижение? зараженных 26,670,умерших от ковида 3,256, случаев смерти 322 на миллион жителей.
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12.05.2020 11:59 Відповісти
Угу, рабы должны пахать там, где им прикажет хозяин. Отличная страна Беларусь, но нет, что-то жить в такой совсем не хочется.
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12.05.2020 12:46 Відповісти
Наверное, Коля Лукашенка уже нашёл такую "не совсем приемлемую" работенку и потому не принимал вместе с папашей парад в костюмчике с маршальскими погонами.
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12.05.2020 11:49 Відповісти
Нехай працюють на свою державу, а на тікають за бугор.
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12.05.2020 11:49 Відповісти
А я вважаю що повинні працювати на СЕБЕ, а не на державу...
Вже проходили про наповнення "закромов родіни".
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12.05.2020 11:51 Відповісти
Совок детектед!
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12.05.2020 12:25 Відповісти
Хай своя держава платить хоча б 60-70% від того, що вони отримують в Польщі, тоді кількість заробітчан зменшиться В РАЗИ!

Згадай 2006-2008 рік - тоді за бугор їздило дуже мало народу, бо в Києві на будівництві народ мав ті ж гроші, що і в Польщі!
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12.05.2020 12:27 Відповісти
Правильно ! Не фиг тащить на не приемлемую работу иностранцев с низким образаванием, интелектом и животными инстинктами. Он обычно остаются и тащат себе подобных . И не хотят встраиватся в общество.
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12.05.2020 11:52 Відповісти
есть же уже встроеные свои...у котрых образавание на высоте
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12.05.2020 11:55 Відповісти
каждый день, цензор постит высеры этого усатого придурка. сколько можно?! неужели новостей из других стран европы нет?
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12.05.2020 11:53 Відповісти
Совки, sir.
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12.05.2020 12:30 Відповісти
бацька шота имитирует...а ***** в трансе

Лукашенко советует безработным белорусам устроиться на "не совсем приемлемую" и нелюбимую работу: Вакансий достаточно - Цензор.НЕТ 2081
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12.05.2020 11:53 Відповісти
Работайте за жратву, ребята!
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12.05.2020 11:54 Відповісти
А що хтось повинен тебе годувати???
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12.05.2020 12:05 Відповісти
Предлагаешь концлагеря? Уважаю.
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12.05.2020 12:08 Відповісти
якщо хтось не хоче себе годувати, то так концтабір...або евтаназія щоб не мучився..
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12.05.2020 12:27 Відповісти
С евреев начнём?
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12.05.2020 12:29 Відповісти
ні з демагогів...
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12.05.2020 12:35 Відповісти
Белоруссия заняла первое место по количеству заболевших на 1 млн. населения.
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12.05.2020 12:01 Відповісти
Эту туфту будешь вешать в другом месте.
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12.05.2020 12:16 Відповісти
умеешь читать? 25 тысяч на 9 миллионов населения. И это занижено минимум в половину.Это как в Украине 100 тысяч. Ай да бацька молоде!
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12.05.2020 17:02 Відповісти
 
 