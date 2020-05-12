Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на роботу, яка "не зовсім прийнятна" і не надто до вподоби: Вакансій достатньо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що вакансій у країні достатньо, а люди, які втратили роботу, могли б зайнятися і роботою, яка не надто до вподоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Підтримувати будемо тих громадян, які сьогодні потребують підтримки. Якщо людина втратила роботу або ж у неї немає на сьогодні якоїсь прийнятної роботи, то вакансій достатньо, в тому числі в Мінську. І цей непростий час людина має спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну, яка не до вподоби", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство

При цьому Лукашенко зажадав збереження трудових колективів у поточних умовах.

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"Усіляко потрібно зберегти трудові колективи. Ця моя вимога залишається непохитною", - наголосив він.

Зазначається, що у вівторок президент Білорусі проводить нараду щодо проєкту указу про соціальну підтримку окремих категорій громадян. Зокрема, йдеться про підтримку осіб, які втратили роботу в зв'язку з поширенням коронавірусу.