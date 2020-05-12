Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на роботу, яка "не зовсім прийнятна" і не надто до вподоби: Вакансій достатньо
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що вакансій у країні достатньо, а люди, які втратили роботу, могли б зайнятися і роботою, яка не надто до вподоби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.
"Підтримувати будемо тих громадян, які сьогодні потребують підтримки. Якщо людина втратила роботу або ж у неї немає на сьогодні якоїсь прийнятної роботи, то вакансій достатньо, в тому числі в Мінську. І цей непростий час людина має спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну, яка не до вподоби", - заявив Лукашенко, якого цитує держагентство
При цьому Лукашенко зажадав збереження трудових колективів у поточних умовах.
"Усіляко потрібно зберегти трудові колективи. Ця моя вимога залишається непохитною", - наголосив він.
Зазначається, що у вівторок президент Білорусі проводить нараду щодо проєкту указу про соціальну підтримку окремих категорій громадян. Зокрема, йдеться про підтримку осіб, які втратили роботу в зв'язку з поширенням коронавірусу.
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Не, ну, сам-то бацька устроился на любимую работу..
Має бути золота середина - землю продавати, але не більше 500 га як у Польщі,а не так, як у нас по 10 тис. га!
Вже проходили про наповнення "закромов родіни".
Згадай 2006-2008 рік - тоді за бугор їздило дуже мало народу, бо в Києві на будівництві народ мав ті ж гроші, що і в Польщі!