У Чернівецькій області для хворих на COVID-19 у лікарнях залишилося 35% ліжок, - ОДА

У Чернівецькій області для хворих на коронавірус залишилося 35% місць у лікарнях.

Про це повідомляється на сайті Чернівецької ОДА.

"Вільними наразі (станом на 11 травня. - Ред.) залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

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