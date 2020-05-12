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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області для хворих на COVID-19 у лікарнях залишилося 35% ліжок, - ОДА

У Чернівецькій області для хворих на COVID-19 у лікарнях залишилося 35% ліжок, - ОДА

У Чернівецькій області для хворих на коронавірус залишилося 35% місць у лікарнях.

Про це повідомляється на сайті Чернівецької ОДА.

"Вільними наразі (станом на 11 травня. - Ред.) залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Чернівецькій області виявили 72 нові випадки COVID-19, померли три особи, загалом 2396 хворих, - ОДА

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Давайте карантин до конца года. Нужно победить лоховирус. За ценой не постоим. Все в подвалы и погреба! Выход раз в 2 недели в ломбард и опять в погреб
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12.05.2020 11:51 Відповісти
+1
Ну так, через всю країну, поки довезуть, то...
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12.05.2020 11:52 Відповісти
+1
а может дело не в коронавирусе, а паническом страхе перед массовыми протестами?
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12.05.2020 12:32 Відповісти
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а по стране 90%, если верить шмыге. в чём проблема? перевезти в случае чего никак?
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12.05.2020 11:50 Відповісти
а может дело не в коронавирусе, а паническом страхе перед массовыми протестами?
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12.05.2020 12:32 Відповісти
В Луганській області пустують. Перевезіть.
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12.05.2020 11:50 Відповісти
Ну так, через всю країну, поки довезуть, то...
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12.05.2020 11:52 Відповісти
Давайте карантин до конца года. Нужно победить лоховирус. За ценой не постоим. Все в подвалы и погреба! Выход раз в 2 недели в ломбард и опять в погреб
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12.05.2020 11:51 Відповісти
можна ще в музей і бібліотеку
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12.05.2020 11:53 Відповісти
А коридоры ? И потом Ляшко будет ролики записывать и ужасы наводить , чтобы все от гриппа прививались.
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12.05.2020 11:59 Відповісти
Западная Украина навезла ценностей, скоро коек не будет хватать.
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12.05.2020 12:00 Відповісти
а как же сообщения правительства что число больных с каждым днем увеличивается?
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12.05.2020 12:30 Відповісти
Врут они все - мест почти нет...Сам тут живу - под вирус отдали 4 больницы ( или их части),при всем этом гораздо больше половины больных лечатся дома так как в больничку берут только в тяжелых случаях и по направлению врача...Разве по районам осталось - но там в некоторых инфекционных отделениях воды нет не говоря об остальном
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12.05.2020 12:45 Відповісти
да есть тут места,глава ода забронировал,ога да)
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12.05.2020 13:55 Відповісти
 
 