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У Чернівецькій області для хворих на COVID-19 у лікарнях залишилося 35% ліжок, - ОДА
У Чернівецькій області для хворих на коронавірус залишилося 35% місць у лікарнях.
Про це повідомляється на сайті Чернівецької ОДА.
"Вільними наразі (станом на 11 травня. - Ред.) залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на коронавірус", - йдеться в повідомленні.
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