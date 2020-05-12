СБУ почала боротьбу з онлайн-казино і відрапортувала про закриття 59 сайтів
Завдяки втручанню СБУ заблоковано 59 заборонених інтернет-платформ для азартних онлайн-ігор.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, за матеріалами слідчих Служби безпеки України отримано рішення суду про блокування провідними вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до заборонених законодавством азартних ігор у віртуальній мережі.
Зараз уже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, зокрема до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців.
"Службою безпеки України вживатимуться всі необхідні заходи, спрямовані на неухильне дотримання законодавства України про заборону грального бізнесу і притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться в повідомленні відомства.
Топ коментарі
+5 Zemych
показати весь коментар12.05.2020 11:58 Відповісти Посилання
+4 vujko
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+2 Svitanok
показати весь коментар12.05.2020 12:54 Відповісти Посилання
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У меня в селе бабка самогонкой торгует, надо шоб СБУ и за неё тоже взялось.
Гребут где угодно что угодно - только не выполнение своих обязанностей.
Безопасность государства от он-лайн игр страдает?
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