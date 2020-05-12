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СБУ почала боротьбу з онлайн-казино і відрапортувала про закриття 59 сайтів

СБУ почала боротьбу з онлайн-казино і відрапортувала про закриття 59 сайтів

Завдяки втручанню СБУ заблоковано 59 заборонених інтернет-платформ для азартних онлайн-ігор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за матеріалами слідчих Служби безпеки України отримано рішення суду про блокування провідними вітчизняними інтернет-провайдерами доступу до заборонених законодавством азартних ігор у віртуальній мережі.

Зараз уже закрито доступ до 59 відповідних інтернет-платформ, зокрема до 20 найпопулярніших серед українських азартних гравців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші". ВIДЕО

"Службою безпеки України вживатимуться всі необхідні заходи, спрямовані на неухильне дотримання законодавства України про заборону грального бізнесу і притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться в повідомленні відомства.

Автор: 

гральний бізнес (296) інтернет (2035) СБУ (13066) азартні ігри (296)


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Топ коментарі
+5
О, молодцы ребята.
У меня в селе бабка самогонкой торгует, надо шоб СБУ и за неё тоже взялось.
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12.05.2020 11:58 Відповісти
+4
СБУ как всегда нос держит по ветру!! Нахера та безопасность если бабло мимо плывёт.
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12.05.2020 12:00 Відповісти
+2
Во мрази на деньги налогоплательщиков ещё б улицы пошли подметать.
Гребут где угодно что угодно - только не выполнение своих обязанностей.

Безопасность государства от он-лайн игр страдает?
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12.05.2020 12:54 Відповісти
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Поле -чудес по пятницам теперь что непокажут ?
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12.05.2020 11:58 Відповісти
О, молодцы ребята.
У меня в селе бабка самогонкой торгует, надо шоб СБУ и за неё тоже взялось.
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12.05.2020 11:58 Відповісти
СБУ как всегда нос держит по ветру!! Нахера та безопасность если бабло мимо плывёт.
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12.05.2020 12:00 Відповісти
Зря говорят, что СБУ - волки позорные. Не волки, а санитары леса: им попадаются разве что больные и слабые.
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12.05.2020 12:54 Відповісти
Фигасе! В СБУ гугл провели?!
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12.05.2020 12:50 Відповісти
Во мрази на деньги налогоплательщиков ещё б улицы пошли подметать.
Гребут где угодно что угодно - только не выполнение своих обязанностей.

Безопасность государства от он-лайн игр страдает?
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12.05.2020 12:54 Відповісти
https://parimatch.com/
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12.05.2020 13:22 Відповісти
Я думал что СБУ должно шпионов и террористов ловить но точно не с покером бороться и дураком он лайн
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12.05.2020 15:43 Відповісти
Может СБУ-шникам скоро и продвижение понадобиться
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25.05.2020 14:16 Відповісти
фу ниеогда не понимал когда сливают инфу о людях,а в казино через https://joker-win.tv/ бонусы казино джокер вин и сам иногда удачно играю но тут понимать надо и выбирать легальный заработок
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09.07.2021 12:35 Відповісти
Да в целом правильно, что блокируют. Работать должны только качественные площадки. Я вот скачал себе казино Вавада на телефон https://kupomir.ru/skachat-na-telefon/ kupomir.ru/skachat-na-telefon/ и не могу нарадоваться. Уже несколько месяцев я просыпаюсь, играю 5 минут с телефона и иду заниматься своими делами с хорошим настроением
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03.02.2022 16:28 Відповісти
 
 