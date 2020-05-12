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Новини Затримання Гримчака
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У НАБУ підтвердили, що справу проти Гримчака закрито, але тільки в частині недостовірного декларування

Ексзаступник міністра з питань ТОТ Юрій Гримчак як і раніше має статус підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАБУ.

Детективи НАБУ перевіряли вчинення іншого можливого зловживання з боку ексзаступника міністра: внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Це кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік. У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікерку НАБУ Оксану Митницьку, йдеться про справу про недостовірне декларування.

"Дійсно, було закрито кримінальне провадження проти Гримчака за ст. 366-1, тобто недостовірне декларування", - повідомила вона.

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Водночас, Митницька зазначила, що "основна справа" проти Гримчака, за якою він був затриманий у серпні 2019 року, не закрита. Досудове розслідування в ній завершено детективами в квітні, сторона захисту Гримчака знайомиться з матеріалами справи для передачі обвинувального акта до суду.

Нагадаємо, про закриття справи сьогодні вранці повідомив Юрій Гримчак.

Автор: 

НАБУ (5116) Гримчак Юрій (120)


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Топ коментарі
+7
Про Раю Богатыреву зе-"правосудие" благополучно забыло.
Уже девять месяцев прошло с тех пор, как Новинский внес за нее залог в 6 млн.
Никакой информации ни о следствии, ни о судах.
Гробовая тишина....
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12.05.2020 12:23 Відповісти
+5
і решту обвинувачень знімуть... питання часу
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12.05.2020 12:20 Відповісти
+3
По тому , как информация по Грымчаку вкидывалась в сеть можно сразу определить кто есть кто и какие цели преследует. Провокаторы-реваншисты .
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12.05.2020 12:26 Відповісти
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Бедный старый Грыма, никто его не любит, и каждый норовит пнуть
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12.05.2020 12:14 Відповісти
цапок, а тобі звідки знати?
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12.05.2020 12:25 Відповісти
А хомячки уже-было возликовали )
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12.05.2020 12:14 Відповісти
Грымчак решил всех ******* ?
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12.05.2020 12:15 Відповісти
на этот раз могут и его и очень желательно, вечно с постной рожей алкаша учил жить
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12.05.2020 12:17 Відповісти
Хаха, такая зрада обломилась, а сколько вони было в утрешней новости.))
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12.05.2020 12:16 Відповісти
Весна прийде - будемо сажати
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12.05.2020 12:17 Відповісти
і решту обвинувачень знімуть... питання часу
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12.05.2020 12:20 Відповісти
И размера откупных.
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12.05.2020 12:37 Відповісти
з підвалу від своїх братушек будеш відкуповуватись
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12.05.2020 16:58 Відповісти
Что, совсем с чувством юмора тяжело?
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12.05.2020 20:51 Відповісти
лупонь зєблюдочна, жартувати будеш, коли відчуєш чобіт у своїй ср*ці
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12.05.2020 21:33 Відповісти
А, просто тупень селючья. Тогда шмякни стакан шмурдяка и на жену залазь. Больше с тебя взять нечего.
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12.05.2020 22:49 Відповісти
ти бач, алєнь благородний намалювався а "взять" можеш у свого ємбаря
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12.05.2020 23:52 Відповісти
Колхозан, уймись. От тебя же разит за версту нестираными подштаниками.
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13.05.2020 01:29 Відповісти
подштанікі? ватоголовий, подштанікі - то ваш чисто свиноруський винахід скажи своєму ємбарю шоб виправ, бо то я так розумію від нього пре... а може від його пеніса, яким він тебе перед тим... ну ти пойняв
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13.05.2020 01:36 Відповісти
Селюче, не демонструй зайвий раз свiй рагулiзм. Двох перших слiв уже было цiлком достатньо. Ферштейн, болезный?
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13.05.2020 02:04 Відповісти
чпошка, та не плач... життя складна штука тєбя імєют, а ти нє плачь
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13.05.2020 12:17 Відповісти
Шо, апять?
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12.05.2020 12:22 Відповісти
Про Раю Богатыреву зе-"правосудие" благополучно забыло.
Уже девять месяцев прошло с тех пор, как Новинский внес за нее залог в 6 млн.
Никакой информации ни о следствии, ни о судах.
Гробовая тишина....
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12.05.2020 12:23 Відповісти
По тому , как информация по Грымчаку вкидывалась в сеть можно сразу определить кто есть кто и какие цели преследует. Провокаторы-реваншисты .
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12.05.2020 12:26 Відповісти
И главный провокатор Югик.))
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12.05.2020 12:27 Відповісти
Так долго мытарили этот ВАКС,так все надеялись и ждали этот суд думая наивно что этот суд наконец то осудит сотни негодяев-коррупционеров и вот наконец дождались. И что же мы видим перед собой? Абсолютный отстойник не способный ни на что и не посадивший ни одного коррупционера до сих пор но в поте лица отбеливает и делает "белыми и пушистыми" абсолютно всех воров,казнокрадов,коррупционеров,например этому же Грымчаку снизили сумму залога с 6 миллионов гривен(за взятку более одного миллиона долларов) до 1,5 миллиона гривен.
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12.05.2020 12:31 Відповісти
Что мы обсуждаем всякое говно?
Преступник осужден с конфискацией или нет. Нет. Ни один...
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12.05.2020 12:32 Відповісти
Более того, даже не преступник. Подозреваемый.
Как Федина и зверобой.
Как свинарчуки по тому скандалу.
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12.05.2020 12:47 Відповісти
Это говорит о том,что дело просто высосано из пальца. Чисто рекламное правосудие по Зеленскому, которое само по себе уже является преступлением против личности. Вместо того,чтобы сажать действительно закоренелых преступников и предателей суды и прокуратура занимаются "зелеными заказами",то что за это все дерьмо рано или поздно все ответят никто пока не думает, а зря.
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12.05.2020 12:41 Відповісти
дело против Гримчака закрыто, но только/ Правосудие по Коломойскому: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько вам надо?
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12.05.2020 14:01 Відповісти
Стыд и позор.
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12.05.2020 14:36 Відповісти
 
 