У НАБУ підтвердили, що справу проти Гримчака закрито, але тільки в частині недостовірного декларування

Ексзаступник міністра з питань ТОТ Юрій Гримчак як і раніше має статус підозрюваного в шахрайстві і підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАБУ.

Детективи НАБУ перевіряли вчинення іншого можливого зловживання з боку ексзаступника міністра: внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Це кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік. У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікерку НАБУ Оксану Митницьку, йдеться про справу про недостовірне декларування.

"Дійсно, було закрито кримінальне провадження проти Гримчака за ст. 366-1, тобто недостовірне декларування", - повідомила вона.

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Водночас, Митницька зазначила, що "основна справа" проти Гримчака, за якою він був затриманий у серпні 2019 року, не закрита. Досудове розслідування в ній завершено детективами в квітні, сторона захисту Гримчака знайомиться з матеріалами справи для передачі обвинувального акта до суду.

Нагадаємо, про закриття справи сьогодні вранці повідомив Юрій Гримчак.