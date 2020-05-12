За добу в Києві 59 нових випадків COVID-19, серед інфікованих 14 медиків і 4 дитини. Загалом 1930 хворих, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 осіб. Зокрема, серед інфікованих - 14 медиків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 59 людей. Один випадок – на жаль, летальний. За минулу добу вірус виявили в 14 медпрацівників. На сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 38 осіб померли", - сказав Кличко.

Так, серед тих, хто захворіли: 33 жінки віком від 27 до 79 років і дівчинка, якій лише три місяці. Та 22 чоловіки від 25 до 82 років, а також троє хлопчиків – 10, 11 і 12 років. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словам мера Києва, лідерами за кількістю виявлених хворих за минулу добу стали Дарницький район, де підтвердили 11 випадків, Дніпровський та Оболонський райони – по 8 випадків.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Печерський +5

- Шевченківський +5

- Солом'янський +4

- Дніпровський +8

- Святошинський +5

- Деснянський +4

- Подільський +5

- Голосіївський +4

- Оболонський +8

- Дарницький +11