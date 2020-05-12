Завтра відбудуться автомітинги інвесторів "Укрбуду" у зв'язку з блокуванням початку будівництва ЖК

Ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" повідомляє, що 13 травня 2020 року відбудеться автомобільний мітинг інвесторів 22 ЖК "Укрбуд" у зв'язку з блокуванням чиновниками ДАБІ, Міноборони і КМДА відновлення будівництва ЖК.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Минуло вже 5 місяців, як Володимир Зеленський особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" будуть добудовані компанією "Київміськбуд", але будівництво досі не відновлено через блокування процесу з боку чиновників, які ігнорують рішення Президента", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інвестори ЖК "Укрбуд" створили електронну петицію на сайті Президента України і записали відеозвернення до Зеленського.

З огляду на карантинні обмеження в Україні, інвестори планують провести масштабний автомобільний мітинг у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд"

13 травня 2020 року інвестори вирушать колоною автомобілів від РК "Чарівне місто" (ст. м. Червоний Хутір) о 10:30 до Київської міської державної адміністрації (Хрещатик, 36), де проведуть автомобільний мітинг о 12:30 з вимогою звільнення від сплати пайової участі для ЖК "Укрбуд".

Далі автоколона поїде до Міністерства оборони України (Повітрофлотський проспект, 6) та о 14 годині 30 хвилин проведе автомобільний мітинг біля будівлі Міністерства з вимогою якнайшвидшого підписання договорів з "Київміськбудом" на існуючих умовах та усунення штучних бюрократичних перешкод, що заважають відновленню будівництва ЖК.

Очікувана кількість автомобілів-учасників - 500 автомобілів.

Нагадаємо, раніше інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд".

Також читайте: ДБР підозрює "Укрбуд" у виведенні 180 млн грн, інвестованих вкладниками в житло