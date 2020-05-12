УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7618 відвідувачів онлайн
Новини
8 200 22

Завтра відбудуться автомітинги інвесторів "Укрбуду" у зв'язку з блокуванням початку будівництва ЖК

Завтра відбудуться автомітинги інвесторів

Ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" повідомляє, що 13 травня 2020 року відбудеться автомобільний мітинг інвесторів 22 ЖК "Укрбуд" у зв'язку з блокуванням чиновниками ДАБІ, Міноборони і КМДА відновлення будівництва ЖК.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Минуло вже 5 місяців, як Володимир Зеленський особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" будуть добудовані компанією "Київміськбуд", але будівництво досі не відновлено через блокування процесу з боку чиновників, які ігнорують рішення Президента", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інвестори ЖК "Укрбуд" створили електронну петицію на сайті Президента України і записали відеозвернення до Зеленського.

З огляду на карантинні обмеження в Україні, інвестори планують провести масштабний автомобільний мітинг у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недобудовані об'єкти "Укрбуду" доведе до кінця "Київміськбуд"

13 травня 2020 року інвестори вирушать колоною автомобілів від РК "Чарівне місто" (ст. м. Червоний Хутір) о 10:30 до Київської міської державної адміністрації (Хрещатик, 36), де проведуть автомобільний мітинг о 12:30 з вимогою звільнення від сплати пайової участі для ЖК "Укрбуд".

Далі автоколона поїде до Міністерства оборони України (Повітрофлотський проспект, 6) та о 14 годині 30 хвилин проведе автомобільний мітинг біля будівлі Міністерства з вимогою якнайшвидшого підписання договорів з "Київміськбудом" на існуючих умовах та усунення штучних бюрократичних перешкод, що заважають відновленню будівництва ЖК.

Очікувана кількість автомобілів-учасників - 500 автомобілів.

Нагадаємо, раніше інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд".

Також читайте: ДБР підозрює "Укрбуд" у виведенні 180 млн грн, інвестованих вкладниками в житло

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Київміськбуд (91) мітинг (755) будівництво (3042) Укрбуд (141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Украинцы должны быть, по идее, протестантами.
показати весь коментар
12.05.2020 12:29 Відповісти
+3
ПреЗЕдент вам обещал, так за свои пусть и достраивает.
За какие заслуги должны строить квартиры шаровикам все остальные?
показати весь коментар
12.05.2020 12:34 Відповісти
+3
Сами виноваты. Надо было думать и проверять куда деньги вкладывали. У нас во дворе незаконная стройка Укрбуда - документов нет, все с нарушениями и подлогами. Приходили инвесторы, смотреть на будущий дом - мы, жильцы, рассказывали, что все незаконно, идут суды. Что отвечали инвесторы - "ничего заплатят кому надо и построят". Ну что теперь?! ЕшьТЕ, намазывайТЕ на хлеб. Почему за мои налоги каким-то недолугим государство должно сторить дома? Надо было страховать риски или думать куда вкладываешь.
показати весь коментар
12.05.2020 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украинцы должны быть, по идее, протестантами.
показати весь коментар
12.05.2020 12:29 Відповісти
ПреЗЕдент вам обещал, так за свои пусть и достраивает.
За какие заслуги должны строить квартиры шаровикам все остальные?
показати весь коментар
12.05.2020 12:34 Відповісти
Причина гораздо проще,у Киевгорстроя денег нет
показати весь коментар
12.05.2020 12:35 Відповісти
Люди сами лоханулись и непонятно в чем претензии к государству.
1. "Государственный" Микитась из государственного "Укрбуда" создал 100% частную контору "Укрбуд Девелопмент". Лохи относили деньги в контору не имеющую к государству никакого отношения.
2. Микитась начал кучу сторек без всяких разрешительных документов - без экспертиз, землеотводов и пр. Не факт что на тех землях вообще можно строить. Зеленский сказал чтобы Киевгорстрой принял на балланс стройки, а как их принять если нет разрешительных документов? Завтра построенный дом обрушится например потому что там профиль грунта не подходит, и виноват будет Киевгорстрой? Естественно КГС не хочет проблемных объектов. Должнен быть решен вопрос с документами, проведены экспертизы и т.п. Это куча денег и времени.
3. Где брать деньги на достройку? те, что скоммуниздил Микитась? По 2 разу собирать с инвесторов, или КГС должен за свои деньги строить?
В общем, Зеля как всегда "распорядился" а условий не создал.
показати весь коментар
12.05.2020 13:01 Відповісти
@https://censor.net/user/409452, @https://censor.net/user/448747, якщо ви уважно читали текст петиції, а ви її не читали, тому і пишете невідомо що, то ніхто грошей не просить - ні у вас особисто, ні у держави в цілому. Тому просто ліпити літери для видимості коменту немає потреби. Притримайте свій вентилятор і какульки при собі.
показати весь коментар
12.05.2020 13:03 Відповісти
накласть на вашу петицию.
1. Вы требуете чтобы КГС взял на балланс дома - а как взять то на что нет документов и что, по сути, незаконно?
2. Чтобы узаконить стройки, надо кучу денег потратить. У кого эти деньги забрать?
3. Достроить "на шару" не получится, надо вкладывать деньги. Вы готовы оплатить КГСу достройку?
показати весь коментар
12.05.2020 14:47 Відповісти
О, началось, царь хороший, бояре плохие...
показати весь коментар
12.05.2020 13:04 Відповісти
Видео для тех, кто собирается построить себе жилье в Украине!
https://www.youtube.com/watch?v=WXIRTGvW0JA&feature=youtu.be
показати весь коментар
12.05.2020 13:48 Відповісти
Все понимаю, но какого уя в этой схеме делает Министерстао обороны?!
показати весь коментар
12.05.2020 13:54 Відповісти
їх земля
показати весь коментар
12.05.2020 14:32 Відповісти
Короче дорулились...

Стаття 47. Конституціїї України. Кожен має право на житло.
Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
показати весь коментар
12.05.2020 13:57 Відповісти
Сами виноваты. Надо было думать и проверять куда деньги вкладывали. У нас во дворе незаконная стройка Укрбуда - документов нет, все с нарушениями и подлогами. Приходили инвесторы, смотреть на будущий дом - мы, жильцы, рассказывали, что все незаконно, идут суды. Что отвечали инвесторы - "ничего заплатят кому надо и построят". Ну что теперь?! ЕшьТЕ, намазывайТЕ на хлеб. Почему за мои налоги каким-то недолугим государство должно сторить дома? Надо было страховать риски или думать куда вкладываешь.
показати весь коментар
12.05.2020 14:14 Відповісти
Вы Конституцию читали? так там ясно написано :
"Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло"!

Ну, а налоги покупатели квартир тоже платят!
показати весь коментар
12.05.2020 14:38 Відповісти
Ну так пусть инвесторы и строят жытло, сами.
показати весь коментар
12.05.2020 14:44 Відповісти
Сразу видно, чукча не читатель, чукча писатель!
Ключевое здесь: "Держава створює умови"!
показати весь коментар
12.05.2020 14:54 Відповісти
ну умовы у тебя есть, делаешь доки, покупаешь землю, и строишь.
показати весь коментар
12.05.2020 15:26 Відповісти
там половина руководителей родом из УКО-групп, закономерный итог. мне жаль людей, у которых аферисты украли деньги. но с этой властью сдвинуть дело с мертвой точки у них нет ни малейшего шанса
показати весь коментар
12.05.2020 17:09 Відповісти
уже наверное занесли в ОП. справедливости вы не добъётесь, деньги вам никто не вернёт, но и новая элита-центр Главзебилу не нужна. Думаю, будуть кормить завтраками и гнилыми отмазками, попутно переводя стрелки на Кличка
показати весь коментар
12.05.2020 17:03 Відповісти
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ВКЛАЛИ ГРОШІ В ЖИТЛО СОБІ І ВОЄННИМ , ТОБТО МАЙЖЕ ЗБУДОВАНІ БУДІВЛІ . ЩОБ РОЗБЛОКУВАТИ БУДІВНИЦТВО ПОТРІБНО ПЕРЕПОДПИСАТИ ДОГОВІР . БЮРОКРАТИ І ЗНАЗАБНІЛИ ЧИНОВНИКИ НЕ ХОЧУТЬ БЕЗКОШТОВНО ЦЕ РОБИТИ . ТОМУ ГРОМАДА КИЄВА ЗАВТРА ПРИЇДЕ ДО НИХ І ВИМАГАТИМЕ УВАГИ ДО НАЙБІЛЬШ БОЛЮЧОГО ПИТАННЯ ДОБУДОВИ ЖИТЛА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ . НІХТО ГРОШЕЙ НЕ ПРОСИТЬ.
показати весь коментар
13.05.2020 00:14 Відповісти
 
 