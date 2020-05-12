Завтра відбудуться автомітинги інвесторів "Укрбуду" у зв'язку з блокуванням початку будівництва ЖК
Ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" повідомляє, що 13 травня 2020 року відбудеться автомобільний мітинг інвесторів 22 ЖК "Укрбуд" у зв'язку з блокуванням чиновниками ДАБІ, Міноборони і КМДА відновлення будівництва ЖК.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Минуло вже 5 місяців, як Володимир Зеленський особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" будуть добудовані компанією "Київміськбуд", але будівництво досі не відновлено через блокування процесу з боку чиновників, які ігнорують рішення Президента", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інвестори ЖК "Укрбуд" створили електронну петицію на сайті Президента України і записали відеозвернення до Зеленського.
З огляду на карантинні обмеження в Україні, інвестори планують провести масштабний автомобільний мітинг у Києві.
13 травня 2020 року інвестори вирушать колоною автомобілів від РК "Чарівне місто" (ст. м. Червоний Хутір) о 10:30 до Київської міської державної адміністрації (Хрещатик, 36), де проведуть автомобільний мітинг о 12:30 з вимогою звільнення від сплати пайової участі для ЖК "Укрбуд".
Далі автоколона поїде до Міністерства оборони України (Повітрофлотський проспект, 6) та о 14 годині 30 хвилин проведе автомобільний мітинг біля будівлі Міністерства з вимогою якнайшвидшого підписання договорів з "Київміськбудом" на існуючих умовах та усунення штучних бюрократичних перешкод, що заважають відновленню будівництва ЖК.
Очікувана кількість автомобілів-учасників - 500 автомобілів.
Нагадаємо, раніше інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд".
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За какие заслуги должны строить квартиры шаровикам все остальные?
1. "Государственный" Микитась из государственного "Укрбуда" создал 100% частную контору "Укрбуд Девелопмент". Лохи относили деньги в контору не имеющую к государству никакого отношения.
2. Микитась начал кучу сторек без всяких разрешительных документов - без экспертиз, землеотводов и пр. Не факт что на тех землях вообще можно строить. Зеленский сказал чтобы Киевгорстрой принял на балланс стройки, а как их принять если нет разрешительных документов? Завтра построенный дом обрушится например потому что там профиль грунта не подходит, и виноват будет Киевгорстрой? Естественно КГС не хочет проблемных объектов. Должнен быть решен вопрос с документами, проведены экспертизы и т.п. Это куча денег и времени.
3. Где брать деньги на достройку? те, что скоммуниздил Микитась? По 2 разу собирать с инвесторов, или КГС должен за свои деньги строить?
В общем, Зеля как всегда "распорядился" а условий не создал.
1. Вы требуете чтобы КГС взял на балланс дома - а как взять то на что нет документов и что, по сути, незаконно?
2. Чтобы узаконить стройки, надо кучу денег потратить. У кого эти деньги забрать?
3. Достроить "на шару" не получится, надо вкладывать деньги. Вы готовы оплатить КГСу достройку?
https://www.youtube.com/watch?v=WXIRTGvW0JA&feature=youtu.be
Стаття 47. Конституціїї України. Кожен має право на житло.
Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
"Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло"!
Ну, а налоги покупатели квартир тоже платят!
Ключевое здесь: "Держава створює умови"!