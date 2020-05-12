"Укртрансгаз" погодився погасити сумнівний борг в 40,12 млн прокладкам Януковича, - "Наші гроші"

Господарський суд Київської області затвердив мирову угоду, за якою АТ "Укртрансгаз" має сплатити ТОВ "Промінвеставтоматика" 40,12 млн грн боргу. Прокуратура Київської області оскаржила це рішення в апеляції.

Про це йдеться в матеріалі "Наших грошей", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ще з 2014 року прокуратура вела кримінальне провадження за фактами можливого розкрадання державних коштів службовими особами "Укртрансгазу". Слідство вважало, що запчастини у "Промінвеставтоматики" замовили за завищеними цінами. За специфікацією, їхнім виробником була компанія "Tyrbine Services Ltd" (США). Проте, за даними Міністерства доходів і зборів, такі запчастини на території України не розмитнювались та державний кордон в пунктах пропуску не перетинали..

У судовому реєстрі найсвіжіші ухвали по цій кримінальній справі за лютий і квітень 2019 року стосуються скарг від представника "Укртрансгазу" на бездіяльність прокуратури.

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Наприкінці 2019 року прокуратура Київської області повернула матеріали цієї справи в Господарський суд Київської області, тож він поновив провадження. Тоді ж сторони попросили суд затвердити мирову угоду, яку вони уклали ще 13 червня 2019 року.

За умовами мирової угоди, "Укртрансгаз" сплачує "Промінвеставтоматика" 40,12 млн грн. основного боргу, а та не вимагає сплатити решту боргу, інфляційні втрати і річні.

Господарський суд Київської області затвердив мирову угоду та закрив провадження в січні 2020 року. Але прокуратура Київської області не погодилась із рішенням суду та подала апеляційну скаргу до Північного апеляційного господарського суду. Розгляд скарги мав відбутися 24 березня, проте через карантин його перенесли на 19 травня.

Також наголошується, що днями "Укртрансгаз" замовив компанії KTS Engineering s.r.o. (Словаччина) італійські запчастини. Причому ціни за однаковими найменуваннями виявилися нижчими за ціни "Промінвеставтоматика" в 2012 році.