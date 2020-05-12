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Новини Коронавірус і карантин
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Громадський транспорт Києва щонайменше до 22 травня продовжить перевозити пасажирів за спецквитками, - Кличко

Громадський транспорт Києва щонайменше до 22 травня продовжить перевозити пасажирів за спецквитками, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що знімати обмеження на роботу громадського транспорту ще рано. Усе залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"Останніми днями маємо не оптимістичну динаміку захворювання. Тільки в неділю – 66 підтверджених випадків, сьогодні – 59. Тому розслаблятися зарано. І зарано знімати обмеження на роботу громадського транспорту. Він поки продовжить перевозити пасажирів за спецквитками. До 22 травня точно", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що від сьогодні місто збільшило кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, запустили додаткові маршрути з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате.

У режимi спецрейсiв курсуватимуть деякі автобусні маршрути. Проїзд у транспорті поки можливий тільки за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ став у заторах у перший робочий день після пом'якшення карантину. КАРТА

Автор: 

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А педалик не хочет пояснить как жить? И за что? Никто нигде метро не закрывал,только Украина умудрилась.Зеленая нечисть не хочет тратиться на тесты/лечение/ и спецсредства - она пошла по простому пути- всех дома сидеть оставила,чтобы под окнами не бунтовали. У нас типа все хорошо.Скоты- будете в ростов бежать,жидко серясь по дороге.
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12.05.2020 12:50 Відповісти
кто оплатит это тупорылое решение?! Троллейбусы весь день ходят пустые, почему не перевозить ограниченное количество пассажиров, которые оплатят проезд? После карантина цена проезда подорожает? во сколько раз? каждый день иду от Кирилловской церкви до Почайной, проезжают несколько пустых (или 2-3 человека в салоне) троллейбусов, какого фига они катаются? потом цену поднимут и я должна буду оплатить эти издержки скудоумия власти?!!! задолбали!!!
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12.05.2020 12:51 Відповісти
Дуже класна схема,продано проїздні,транспорт не їздить,і все,чистий профіт.
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12.05.2020 14:05 Відповісти
 
 