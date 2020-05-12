Громадський транспорт Києва щонайменше до 22 травня продовжить перевозити пасажирів за спецквитками, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що знімати обмеження на роботу громадського транспорту ще рано. Усе залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"Останніми днями маємо не оптимістичну динаміку захворювання. Тільки в неділю – 66 підтверджених випадків, сьогодні – 59. Тому розслаблятися зарано. І зарано знімати обмеження на роботу громадського транспорту. Він поки продовжить перевозити пасажирів за спецквитками. До 22 травня точно", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що від сьогодні місто збільшило кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, запустили додаткові маршрути з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате.

У режимi спецрейсiв курсуватимуть деякі автобусні маршрути. Проїзд у транспорті поки можливий тільки за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту.

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