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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розслідує спалахи коронавірусу в Чернівецькій області: велика кількість хворих саме серед тих, хто відвідував церкви, - Ляшко

МОЗ розслідує спалахи коронавірусу в Чернівецькій області: велика кількість хворих саме серед тих, хто відвідував церкви, - Ляшко

Комісія МОЗ проведе розслідування щодо причин високої кількості хворих на коронавірус у Чернівецькій області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, спалахи коронавірусу відбуваються через недотримання карантину: "Коли ми говоримо про те, що ми утримуємо епідситуацію на належному рівні, це не означає, що можна не дотримуватись карантинних заходів. Питання в тому, що пильність до коронавірусної хвороби в суспільстві втрачається. І всі думають, що це вже може пройти "ось так", але так воно не пройде. Я ще раз всіх закликаю: соціальна ізоляція і дотримання правил особистої гігієни та носіння засобів захисту органів дихання – це пріоритетні правила, яких треба дотримуватись, тоді не буде спалаху".

"Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська області – найбільший рівень захворюваності в нас. Це пов’язано саме з тим, що українці повернулись з країн ЄС. В першу чергу це повернення з Італії, і це дало нам певний сплеск захворюваності. В подальшому в Чернівцях досить великий кластер був пов'язаний зі святкуванням Великодня. Коли були порушені певні карантинні заходи. Доволі велика кількість хворих була саме серед тих, хто відвідував церкви свого часу. Зараз проводяться розслідування випадків хвороби. В п’ятницю відправляли в Чернівецьку область комісію МОЗ подивитись, що там відбувається. Я думаю, що з понеділка в нас вже буде аналітична інформація, якісь рішення, які допоможуть Чернівцям впоратись з такою захворюваністю", - додав Ляшко.

Також дивіться: Перший етап пом'якшення карантину - тест на готовність жити за правилами. У разі різкого погіршення ситуації повернемося до обмежень, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) МОЗ (5407) церква (701) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Ото посетите в первую очередь больницы, где по одной информации нет мест, а по другой - нет больных.
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12.05.2020 12:42 Відповісти
+7
Среди посетителей Эпицентра и Велюра хворих нема?
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12.05.2020 12:49 Відповісти
+3
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
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12.05.2020 12:48 Відповісти
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Ото посетите в первую очередь больницы, где по одной информации нет мест, а по другой - нет больных.
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12.05.2020 12:42 Відповісти
Китайський бог на стороні українських атеїстів?
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12.05.2020 12:54 Відповісти
нет такого
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12.05.2020 13:26 Відповісти
Хочешь заболтать проблему - создай комиссию
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12.05.2020 12:43 Відповісти
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
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12.05.2020 12:48 Відповісти
Продовжується відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.


ua Александр Айвазян
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк


ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто


Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.


aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
ua Борис Козлов 6516a265
ложь!
Считают странно, допустим 1000000 заразились, из них усопли - 100000 и еще 100000 вылечено = летальность 10%. А то шо остальные 800000 приблизительно так же распределятся(допустим что никто больше не заразится уже), т.е. усопших будет 0.5млн. и столько же инвалидов, то есть выздоровевших, т.е. летальность ВНЕЗАПНО уже 50%.
настолько примитивно крутят миром как цыган ром пиратом солнцем.
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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12.05.2020 13:31 Відповісти
Ляшко, какого ты вероисповедания? Если бы у тебя мозги были, ты бы не вгонял население в тревожное состояние. А у тебя по совместительству и заказ от властей борьбу с православными храмами ? Две ставки получаешь?
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12.05.2020 12:49 Відповісти
Среди посетителей Эпицентра и Велюра хворих нема?
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12.05.2020 12:49 Відповісти
А там уже цілують ікони "гереги"?
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12.05.2020 13:17 Відповісти
С температурой в 39 поперлись в церкву...
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12.05.2020 12:51 Відповісти
Акт о отлове прихожанина с вышеуказанной температурой есть ?
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12.05.2020 12:57 Відповісти
Здоровые сидят дома,а больные шастают по маркетам и базарам...
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12.05.2020 12:52 Відповісти
На всякого дурака довольно простоты...
Александр Островский.автор пьесы..
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12.05.2020 12:55 Відповісти
Ти диви.. кілька років "ольгінські" мочили Ілона Маска,як конкурента "Роскосмосу"..а тут -ТАКА ПІДТРИМКА !! ))
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12.05.2020 13:32 Відповісти
Якщо ти ольгінець то це твої проблеми. Дай вгадаю ти пенсіонер тому сидиш собі топиш за карантини.
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12.05.2020 13:34 Відповісти
Их послушать - они все - пенсы. Наверное, бывшие мусора.
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12.05.2020 13:53 Відповісти
Як конкурента роскосмоса? Ні, в твого роскосмоса нема конкурентів.
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12.05.2020 14:40 Відповісти
Тут важливо розуміти ЯКІ церкви відвідували хворі!Швидше за все московського сатанату!!!
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12.05.2020 14:03 Відповісти
Пусть у них в организмах рицин поищут, бо в Чехию привезли, а к нам не смогли?
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12.05.2020 14:42 Відповісти
Віруси передаються через православіє головного мозку.
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12.05.2020 14:49 Відповісти
 
 