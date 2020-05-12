МОЗ розслідує спалахи коронавірусу в Чернівецькій області: велика кількість хворих саме серед тих, хто відвідував церкви, - Ляшко

Комісія МОЗ проведе розслідування щодо причин високої кількості хворих на коронавірус у Чернівецькій області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, спалахи коронавірусу відбуваються через недотримання карантину: "Коли ми говоримо про те, що ми утримуємо епідситуацію на належному рівні, це не означає, що можна не дотримуватись карантинних заходів. Питання в тому, що пильність до коронавірусної хвороби в суспільстві втрачається. І всі думають, що це вже може пройти "ось так", але так воно не пройде. Я ще раз всіх закликаю: соціальна ізоляція і дотримання правил особистої гігієни та носіння засобів захисту органів дихання – це пріоритетні правила, яких треба дотримуватись, тоді не буде спалаху".

"Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська області – найбільший рівень захворюваності в нас. Це пов’язано саме з тим, що українці повернулись з країн ЄС. В першу чергу це повернення з Італії, і це дало нам певний сплеск захворюваності. В подальшому в Чернівцях досить великий кластер був пов'язаний зі святкуванням Великодня. Коли були порушені певні карантинні заходи. Доволі велика кількість хворих була саме серед тих, хто відвідував церкви свого часу. Зараз проводяться розслідування випадків хвороби. В п’ятницю відправляли в Чернівецьку область комісію МОЗ подивитись, що там відбувається. Я думаю, що з понеділка в нас вже буде аналітична інформація, якісь рішення, які допоможуть Чернівцям впоратись з такою захворюваністю", - додав Ляшко.

Також дивіться: Перший етап пом'якшення карантину - тест на готовність жити за правилами. У разі різкого погіршення ситуації повернемося до обмежень, - Кличко. ВIДЕО