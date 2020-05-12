"Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции"

На двух жительниц Красноярска 17 и 18 лет, подвергшихся сексуальному насилию, составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Meduza со ссылкой на местные СМИ.

В городском управлении МВД сообщили, что 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего "совершил в отношении обеих действия сексуального характера" и скрылся.

Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Материалы в отношении нарушительниц переданы в красноярскую администрацию, которая рассматривает дела по статье 9.1 ("Невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий"), сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

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