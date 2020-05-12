Двух россиянок изнасиловали на улице в Красноярске: на них составили протоколы за нарушение самоизоляции
На двух жительниц Красноярска 17 и 18 лет, подвергшихся сексуальному насилию, составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Meduza со ссылкой на местные СМИ.
В городском управлении МВД сообщили, что 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего "совершил в отношении обеих действия сексуального характера" и скрылся.
Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
Материалы в отношении нарушительниц переданы в красноярскую администрацию, которая рассматривает дела по статье 9.1 ("Невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий"), сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
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А там точно все так и было?
Так она на него же и накатала заяву об изнасиловании.
Понятно, что менты надоумили (мужику пришлось откупаться, ну, а часть бабок менты кинули малолетке, надо полагать).
Вот и в Красноярске что-то сомнительное...
резко оборвало дедову эйфорию.
что то тут не так.....
это как в том анекдоте про курицу и петуха....
Бежит курица, за ней петух. Курица думает: «Если остановлюсь, то подумает ДОСТУПНАЯ, если убегу дурой буду! » Ладно, побегу и споткнусь!
Он что, обеих сразу оприходовал? Или пока обрабатывал первую, вторая скромно в очереди стояла?
имхо, более вероятный, чем когда одну насилуют, а вторая ждет своей очереди.
"Как сообщили «Тайге.инфо» в городском управлении МВД, 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего «совершил в отношении обеих действия сексуального характера» и скрылся.
Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него https://xn--80atblfjdfd2l.24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20026418/ возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции."
"Во вчерашний номер нашей газеты закралась досадная опечатка: вместо "сионист Пердюк" следует читать "пианист Сердюк"
Такие что ли?
Или вторая терпеливо ждала своей очереди, чтобы разделить судьбу подруги,ну, типа - "русские своих не бросают" ?
Вот, протокол за нарушение самоизоляции, это да, попадалово...
Присядьте, гражданка, сейчас мы составим на вас протокол в связи с тем что вы позволили снять с себя маску...