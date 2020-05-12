Кличко про ситуацію в лікарнях Києва: 56 пацієнтів з COVID-19 у важкому стані, 7 з них - на ШВЛ, зростає кількість осіб, які потребують госпіталізації

У столиці збільшується кількість інфікованих коронавірусом, яким потрібна госпіталізація, і хворих, які перебувають у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"У нас збільшується кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. В стаціонарах міських лікарень перебувають 218 хворих на коронавірус. І 99 людей – з підозрою на це захворювання. 56 пацієнтів – у важкому стані. Семеро з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, у стаціонарах лікарень першої хвилі є близько 500 місць для хворих на коронавірус. Усього місто, в медзакладах першої та другої хвиль, передбачило майже 1 700 ліжко-місць.

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"Але, якщо у нас буде інфекційний вибух, і цього може виявитися замало. Саме тому я щоразу звертаюся до всіх: припиніть жити в ілюзіях! Вірус не відступив. Небезпека реальна! І саме від свідомості кожного із нас, від дотримання правил, залежить подальший розвиток ситуації", – наголосив Віталій Кличко.