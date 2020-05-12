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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко про ситуацію в лікарнях Києва: 56 пацієнтів з COVID-19 у важкому стані, 7 з них - на ШВЛ, зростає кількість осіб, які потребують госпіталізації

Кличко про ситуацію в лікарнях Києва: 56 пацієнтів з COVID-19 у важкому стані, 7 з них - на ШВЛ, зростає кількість осіб, які потребують госпіталізації

У столиці збільшується кількість інфікованих коронавірусом, яким потрібна госпіталізація, і хворих, які перебувають у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"У нас збільшується кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. В стаціонарах міських лікарень перебувають 218 хворих на коронавірус. І 99 людей – з підозрою на це захворювання. 56 пацієнтів – у важкому стані. Семеро з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, у стаціонарах лікарень першої хвилі є близько 500 місць для хворих на коронавірус. Усього місто, в медзакладах першої та другої хвиль, передбачило майже 1 700 ліжко-місць.

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"Але, якщо у нас буде інфекційний вибух, і цього може виявитися замало. Саме тому я щоразу звертаюся до всіх: припиніть жити в ілюзіях! Вірус не відступив. Небезпека реальна! І саме від свідомості кожного із нас, від дотримання правил, залежить подальший розвиток ситуації", – наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

лікарня (1368) карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Нет,лучше на 74 года новой советской власти,которая пришла в Украину.Медведчук наш президент...
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12.05.2020 12:59 Відповісти
+3
Покажите горы трупов в Минске? Кличко -ты параноик. В отставку!
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12.05.2020 13:04 Відповісти
+3
на любого, у Кличка ухань головного мозга. Ему нужно в дурку
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12.05.2020 13:07 Відповісти
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Кожен день більше пяти сотень підтверджених випадків... Треба швидше знімати карантин, українці чомусь не виздихують...
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12.05.2020 12:57 Відповісти
Продлить карантин на 30 лет...
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12.05.2020 12:58 Відповісти
Нет,лучше на 74 года новой советской власти,которая пришла в Украину.Медведчук наш президент...
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12.05.2020 12:59 Відповісти
Это не повод парализовать движение городского транспорта, разве что за этим не скрывается истиная причина нагнетания страха и истерии - политическая
Когда власть панически боится волны массовых протестов
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12.05.2020 13:04 Відповісти
чому в країнах Західної Європи не звертають уваги на пункт карантину- припинення перевезень міським транспортом ?

тому..

Що там основний -приватний,крім того дуже багато тих,хто запрацював дистанційно..
Плюс немає дебілів,що лізуть у транспорті один іншому на голови,ще й покашлюючи...((
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12.05.2020 13:26 Відповісти
Покажите горы трупов в Минске? Кличко -ты параноик. В отставку!
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12.05.2020 13:04 Відповісти
на кого менять?
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12.05.2020 13:06 Відповісти
на любого, у Кличка ухань головного мозга. Ему нужно в дурку
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12.05.2020 13:07 Відповісти
Кличко про ситуацію в лікарнях Києва: 56 пацієнтів з COVID-19 у важкому стані, 7 з них - на ШВЛ, зростає кількість осіб, які потребують госпіталізації - Цензор.НЕТ 7492
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12.05.2020 13:28 Відповісти
пік смертності(він після піку тих,хто важкохворий) в Україні ще не пройдений,на жаль..
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12.05.2020 13:24 Відповісти
не виталя, реальная опасность-это придурок янелох и его команда.
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12.05.2020 13:24 Відповісти
Сколько лет этим тяжелым и какие патологии. А так задолбали твои фейки шут на побегушках у клоуна.
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12.05.2020 13:27 Відповісти
Віталію щира подяка і повага !
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12.05.2020 13:34 Відповісти
Зачем их госпитализировать да еще лечить за счет государства выбрасывая миллиарды на ветер? Ети люди выбрали снятие карантина, так пускай теперь гуляют в парках, бухают в рыгаловках и катаются на метро
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12.05.2020 13:34 Відповісти
я скажу так 95% заработали это положение своим отношением к пандемии...ну и...а вот оставшихся 5% реально жаль...
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12.05.2020 15:26 Відповісти
 
 