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Новини
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"Слуга народу" Чернєв про фейк із публікацією персональних даних користувачів "Дії": Застосунок перетворився на інструмент політичних боїв без правил

Автори провокації досягли головної мети - розігнали паніку і завдали шкоди репутації за стосунку "Дія".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Українські політики часто готові зруйнувати цілу країну лише заради того, щоб дошкулити своїм опонентам. Для них чим гірше — тим краще, адже на людській біді можна заробити більше політичних дивідендів. Остання провокація з додатком "Дія" — з того ж розряду. Масштабний інноваційний проект, який став одним із реальних успіхів України за останній час, перетворився на інструмент політичних боїв без правил", - заявив "слуга народу".

"Так, один з анонімних телеграм-каналів злив базу з персональними даними з різних держреєстрів, начебто взятих з додатку "Дія". Але це не відповідає дійсності, оскільки "Дія" не має бази даних та не накопичує інформацію, більш того, дані, що були злиті, — застарілі. Проте головної мети автори провокації досягли — розігнали паніку та завдали шкоди репутації додатку "Дія". Звичайно, проблеми із захистом персональних даних в Україні є, і вони величезні. Саме тому наш комітет ВР зараз готує масштабну реформу законодавства у відповідності із Загальним Регламентом ЄС із Захисту Персональних Даних ("GDPR")", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про публікацію особистих даних користувачів застосунку "Дія" - фейк, СБУ проводить слідчі дії, - Мінцифри

"Різноманітні бази даних, які сьогодні вільно продаються в мережі, були отримані шахраями з різноманітних установ, де збір, обробка та зберігання персональних даних здійснювались за застарілими принципами та технологіями. Але всі вони не мають жодного стосунку до додатку "Дія". Ми маємо певні підозри щодо тих, хто може стояти за провокацією, але розслідування — це справа СБУ. Шкода, що навіть хороші справи в нас намагаються облити брудом та дискредитувати", - резюмував Чернєв.

Слуга народу Чернєв про фейк із публікацією персональних даних користувачів Дії: Застосунок перетворився на інструмент політичних боїв без правил 01

Автор: 

захист персональних даних (103) Чернєв Єгор (122) Дія (1152)


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Топ коментарі
+17
Вава знов крупно обісрався - розпіарена "Дія" виявилась троянським конем ФСБ. Тут вже тягне на держраду під час війни. Зашквар, обсєрон, прогон, злив, ляп, зрада… Назвіть мені хоч одну перемогу Зеленського? Обрали собі рукодупого негідника.

https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1


«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт! twitter.com/babasyanya/sta…

3
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12.05.2020 13:08 Відповісти
+12
"поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает информацию"
Так не бывает.
Если человек залогинился и видит там, что данные - это его данные, то информация где-то всё-таки сохраняется.
Другое дело, что можно надёжно хранить данные, чтобы не было утечек. Но, это - другая тема.
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12.05.2020 13:10 Відповісти
+12
Это было понятно с самого начала.
Все, что за год сделано и введено зелеными рукожопами, слеплено из говна и палок.

Поэтому мне даже в голову не приходило тулить себе в телефон какую-то непонятную приблуду, запиленную на коленке непонятно кем.
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12.05.2020 13:12 Відповісти
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Какие правила, когда Федоров который месяц(а то и год) со статусом министра в Таиланде "прячут". Это по правилам?
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12.05.2020 13:05 Відповісти
Не вірю ,ні одному слову не вірю! Забрехалися тварюки...
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12.05.2020 13:07 Відповісти
Вава знов крупно обісрався - розпіарена "Дія" виявилась троянським конем ФСБ. Тут вже тягне на держраду під час війни. Зашквар, обсєрон, прогон, злив, ляп, зрада… Назвіть мені хоч одну перемогу Зеленського? Обрали собі рукодупого негідника.

https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1


«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт! twitter.com/babasyanya/sta…

3
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12.05.2020 13:08 Відповісти
Это было понятно с самого начала.
Все, что за год сделано и введено зелеными рукожопами, слеплено из говна и палок.

Поэтому мне даже в голову не приходило тулить себе в телефон какую-то непонятную приблуду, запиленную на коленке непонятно кем.
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12.05.2020 13:12 Відповісти
"поскольку "Дія" не имеет базы данных и не накапливает информацию"
Так не бывает.
Если человек залогинился и видит там, что данные - это его данные, то информация где-то всё-таки сохраняется.
Другое дело, что можно надёжно хранить данные, чтобы не было утечек. Но, это - другая тема.
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12.05.2020 13:10 Відповісти
Так бывает) приложение делает запросы на сервисы МВД, таможни, и т.д. и от туда получает информацию. При этом всем собственных баз данных не имеет. Если не знаете как это может работать, то не нужно вводить остальных в заблуждение.
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12.05.2020 17:38 Відповісти
Я думаю, что приложение делает запрос на свой сервер, а уже сервер делает запрос на серверы МВД, таможни и т.д.
Но, минимальная база всё равно должна быть.
Приложение должно же определить, что я - это я. Поэтому своя база тоже имеется.
А потом идёт уже запрос на внешний сервер, причём, как я понимаю, эти запросы на внешние сервисы недостаточно защищены, раз кто-то пользуется, чтобы получать массовую информацию.
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13.05.2020 15:54 Відповісти
Для этого не обязательно нужна своя база) Авторизация может происходить с помощью токена, посредством oAuth, вы же точно видели, как многие сайты позволяют вам авторизироваться с помощью например google. И еще 1 момент - уже написали, что эту информацию не похитили с Дія, это старая информация, которая скорее всего была слита приватбанком - если не слышали про такое, то поищите, приватбанк слил всю базу в РФ.
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13.05.2020 17:51 Відповісти
Угу, есть такая штука - API, через которое Дия получает доступ ко всем базам данных и совсем не обязательно их все копировать на свой сервер.
А как там реализована утентификацияа, на стороне Дии или на стороне госучреждения - вопрос покрытый мраком.
То, что дубилеты скоммуниздили тот же приват24 и на его основе построили "свою" систему, секрет полишинеля.
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12.05.2020 13:19 Відповісти
"..."Українські політики часто готові зруйнувати цілу країну лише заради того, щоб дошкулити своїм опонентам..."

===
І це каже один з блаЗЄнських, що прийшли на тотальній брехні та маніпуляціях до влади?
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12.05.2020 13:43 Відповісти
А як ви "слуги" прийшли до влади? Не використовували фейки і брехню? Не руйнували інститути влади?
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12.05.2020 14:32 Відповісти
,,программа не имеет информации,но то что слили уже устарело...,, Л-логика Дядя себе противоречит в одном предложении. Может для зебилов и прокатит.
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12.05.2020 14:59 Відповісти
 
 