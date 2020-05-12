"Слуга народу" Чернєв про фейк із публікацією персональних даних користувачів "Дії": Застосунок перетворився на інструмент політичних боїв без правил
Автори провокації досягли головної мети - розігнали паніку і завдали шкоди репутації за стосунку "Дія".
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.
"Українські політики часто готові зруйнувати цілу країну лише заради того, щоб дошкулити своїм опонентам. Для них чим гірше — тим краще, адже на людській біді можна заробити більше політичних дивідендів. Остання провокація з додатком "Дія" — з того ж розряду. Масштабний інноваційний проект, який став одним із реальних успіхів України за останній час, перетворився на інструмент політичних боїв без правил", - заявив "слуга народу".
"Так, один з анонімних телеграм-каналів злив базу з персональними даними з різних держреєстрів, начебто взятих з додатку "Дія". Але це не відповідає дійсності, оскільки "Дія" не має бази даних та не накопичує інформацію, більш того, дані, що були злиті, — застарілі. Проте головної мети автори провокації досягли — розігнали паніку та завдали шкоди репутації додатку "Дія". Звичайно, проблеми із захистом персональних даних в Україні є, і вони величезні. Саме тому наш комітет ВР зараз готує масштабну реформу законодавства у відповідності із Загальним Регламентом ЄС із Захисту Персональних Даних ("GDPR")", - додав нардеп.
"Різноманітні бази даних, які сьогодні вільно продаються в мережі, були отримані шахраями з різноманітних установ, де збір, обробка та зберігання персональних даних здійснювались за застарілими принципами та технологіями. Але всі вони не мають жодного стосунку до додатку "Дія". Ми маємо певні підозри щодо тих, хто може стояти за провокацією, але розслідування — це справа СБУ. Шкода, що навіть хороші справи в нас намагаються облити брудом та дискредитувати", - резюмував Чернєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
https://twitter.com/leusenko1/status/1260121662919499776/photo/1
«Халява» завжди закінчується кепсько. «Міжнародна IT корпорація» з білоруським корінням та офісом на Москві, котрий керує усіма офісами в СНД, зробила програму «Дія» для шмарклі безкоштовно. Отакі в нього «волонтери» з Луб'янки. Какаяразніцахуженєбудєт! twitter.com/babasyanya/sta…
3
Все, что за год сделано и введено зелеными рукожопами, слеплено из говна и палок.
Поэтому мне даже в голову не приходило тулить себе в телефон какую-то непонятную приблуду, запиленную на коленке непонятно кем.
Так не бывает.
Если человек залогинился и видит там, что данные - это его данные, то информация где-то всё-таки сохраняется.
Другое дело, что можно надёжно хранить данные, чтобы не было утечек. Но, это - другая тема.
Но, минимальная база всё равно должна быть.
Приложение должно же определить, что я - это я. Поэтому своя база тоже имеется.
А потом идёт уже запрос на внешний сервер, причём, как я понимаю, эти запросы на внешние сервисы недостаточно защищены, раз кто-то пользуется, чтобы получать массовую информацию.
А как там реализована утентификацияа, на стороне Дии или на стороне госучреждения - вопрос покрытый мраком.
То, что дубилеты скоммуниздили тот же приват24 и на его основе построили "свою" систему, секрет полишинеля.
===
І це каже один з блаЗЄнських, що прийшли на тотальній брехні та маніпуляціях до влади?