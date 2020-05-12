"Слуга народу" Чернєв про фейк із публікацією персональних даних користувачів "Дії": Застосунок перетворився на інструмент політичних боїв без правил

Автори провокації досягли головної мети - розігнали паніку і завдали шкоди репутації за стосунку "Дія".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Українські політики часто готові зруйнувати цілу країну лише заради того, щоб дошкулити своїм опонентам. Для них чим гірше — тим краще, адже на людській біді можна заробити більше політичних дивідендів. Остання провокація з додатком "Дія" — з того ж розряду. Масштабний інноваційний проект, який став одним із реальних успіхів України за останній час, перетворився на інструмент політичних боїв без правил", - заявив "слуга народу".

"Так, один з анонімних телеграм-каналів злив базу з персональними даними з різних держреєстрів, начебто взятих з додатку "Дія". Але це не відповідає дійсності, оскільки "Дія" не має бази даних та не накопичує інформацію, більш того, дані, що були злиті, — застарілі. Проте головної мети автори провокації досягли — розігнали паніку та завдали шкоди репутації додатку "Дія". Звичайно, проблеми із захистом персональних даних в Україні є, і вони величезні. Саме тому наш комітет ВР зараз готує масштабну реформу законодавства у відповідності із Загальним Регламентом ЄС із Захисту Персональних Даних ("GDPR")", - додав нардеп.

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"Різноманітні бази даних, які сьогодні вільно продаються в мережі, були отримані шахраями з різноманітних установ, де збір, обробка та зберігання персональних даних здійснювались за застарілими принципами та технологіями. Але всі вони не мають жодного стосунку до додатку "Дія". Ми маємо певні підозри щодо тих, хто може стояти за провокацією, але розслідування — це справа СБУ. Шкода, що навіть хороші справи в нас намагаються облити брудом та дискредитувати", - резюмував Чернєв.