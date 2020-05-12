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Пойманную контрразведкой пособницу террористов "ЛНР" окончательно приговорили к 5 годам тюрьмы

Пойманную контрразведкой пособницу террористов

Суд отправил за решетку пособницу оккупантов РФ, которую Служба безопасности Украины разоблачила на передаче разведывательной информации террористам так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины. 

Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР".

Суд признал фигурантку виновной в содействии террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе ранее вынесенный приговор.

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контрразведка (470) приговор (1069) СБУ (12808) Донбасс (22355)


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Топ коментарі
+6
после тюрьмы - выслать в красноярск.
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12.05.2020 13:09
+6
Может пора принять законы о лишения гражданства Украины таким и подобным особям
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12.05.2020 13:25
+6
5 лет за такое преступление? Да за коробок конопли или пару патронов и то больше дают.
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12.05.2020 13:32
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окончательно расстреляли.
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12.05.2020 13:08 Відповісти
после тюрьмы - выслать в красноярск.
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12.05.2020 13:09 Відповісти
или сарапул или кудымкар.
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12.05.2020 13:46 Відповісти
Неужели не пыталась убежать прямо из зала суда?
Будем надеяться,что такая попытка будет предпринята.
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12.05.2020 13:18 Відповісти
Может пора принять законы о лишения гражданства Украины таким и подобным особям
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12.05.2020 13:25 Відповісти
Ага! А сколько складов на Украине взлетело в воздух? Та. Подумаешь, ерунда! Поймали какую то глупую бабу и раструбили на весь мир. Хероям слава!
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12.05.2020 13:25 Відповісти
Ну это ж не "звери" торнадовцы..., а, так, всего лишь предатель Родины... Ублюдочная власть и ублюдочные суды!!!
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12.05.2020 13:30 Відповісти
5 лет за такое преступление? Да за коробок конопли или пару патронов и то больше дают.
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12.05.2020 13:32 Відповісти
Во время войны такие статьи должны начинаться от 20 ки!!!!
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12.05.2020 13:54 Відповісти
...наверное лет 10 тому назад.. за елочку незанно срезанную под Новый Год суды давали 5 лет... наши суды самые лучшие!!!
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12.05.2020 17:54 Відповісти
" лучшие"
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12.05.2020 17:55 Відповісти
Зеленский обменяет.....
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12.05.2020 19:31 Відповісти
 
 