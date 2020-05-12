Пойманную контрразведкой пособницу террористов "ЛНР" окончательно приговорили к 5 годам тюрьмы
Суд отправил за решетку пособницу оккупантов РФ, которую Служба безопасности Украины разоблачила на передаче разведывательной информации террористам так называемой "ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР".
Суд признал фигурантку виновной в содействии террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.
Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе ранее вынесенный приговор.
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