Нужно учить несколько языков, а знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев, - замглавы ОП Костюк

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк отмечает, что в Украине с первого класса обязательно необходимо учить несколько языков, а знание русского языка может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Естественно украинский и английский. И может быть третий на выбор, к примеру – немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. К примеру, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированную на рынок бывшего СНГ", - сказал он

Костюк также считает, что Украина не должна кому-то "отдавать или дарить" это свое преимущество.

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"На самом деле, это же наш способ, возможность и наше оружие – доносить проукраинскую повестку и нарратив туда, где часть людей говорит на русском языке или понимает его. Я говорю сейчас о странах Балтии, Казахстане, Беларуси. Или, например, Германия и Израиль, где проживает большая русскоговорящая диаспора. Они должны узнавать об Украине от Украины, а не от телевидения другой страны", - указал он.

Напомним, осенью 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным языковую статью закона "Об образовании".

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В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.