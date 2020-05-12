Нужно учить несколько языков, а знание русского может быть дополнительным преимуществом для украинцев, - замглавы ОП Костюк
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк отмечает, что в Украине с первого класса обязательно необходимо учить несколько языков, а знание русского языка может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Естественно украинский и английский. И может быть третий на выбор, к примеру – немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. К примеру, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированную на рынок бывшего СНГ", - сказал он
Костюк также считает, что Украина не должна кому-то "отдавать или дарить" это свое преимущество.
"На самом деле, это же наш способ, возможность и наше оружие – доносить проукраинскую повестку и нарратив туда, где часть людей говорит на русском языке или понимает его. Я говорю сейчас о странах Балтии, Казахстане, Беларуси. Или, например, Германия и Израиль, где проживает большая русскоговорящая диаспора. Они должны узнавать об Украине от Украины, а не от телевидения другой страны", - указал он.
Напомним, осенью 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным языковую статью закона "Об образовании".
В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".
В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.
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например на каком языке вы будете разговаривать с автомеханником? слесарем? наладчиком интернетов и т.д.? на каком языке жаловаться в больнице на боли "вот тут вот"? вас выслушают, может даже поймут, но сделают по своему, как поняли.
не нужно все к английскому сводить, далеко не все его знают в должной мере чтобы говорить с вами на любые темы.
а если уже живете и работаете, то без местного никак.
Щодо науково-технічної літератури - у совкові роки я читав і на 90% розумів статті з польських, чеських та болгарських журналів. Які подавали нові матеріали набагато раніше ніж їх можна було знайти у рузгоязичних виданнях.
если бы не война 1812 года там бы до сих пор был французский и немецкий в ходу потом всякие деятели вроде пушкина и ему подобные начали моду "пиши на русском"
Мое отношение к русскому примерно как у американцев к английскому в период войн за независимость США от Британской Империи, но ни в коем случае нельзя вводить русский язык в качестве обязательного для обучения в украинских школах: влияние мордора настолько сильное, что русский на бытовом уровне будут знать даже те, кто не учил его в школе.
Зеленая власть из Кривого Рога "медленно варит лягушку", откатывая послемайданные достижения в области поддержки и развития украинского языка, культуры, государственности и обороноспособности страны до уровня времен януковича. Но "слугам соседнего народа" нужно помнить, что когда политический маятник снова качнется в противоположную сторону, им придется ответить за все их антиукраинские действия.
«Отними у народа историю - и через поколение он превратится в толпу, а ещё через поколение им можно управлять, как стадом…»;
«Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди, в итоге, в неё поверят…»;
«Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней…»;
«Худший враг любой пропаганды - интеллектуализм…»;
«Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой…»;
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё…».
Вчить своїх дітей гарному та корисному, а поганому вони й самі навчаться.
В фразе "дополнительным конкурентным преимуществом" главный смысл - дополнительным.
При этом, за счет налогоплательщиков финансируются только обязательные расходы на образование.
А всему что "дополнительное" человек обучается за собственный счет в свободное время.
При этом, предоставлять какой-либо нации дополнительное преимущество за счет налогоплательщиков - это дискриминация граждан по национальному признаку.
Виснажені, стомлені кацапські бійці покірно шли за ним. Кожен із них мав надію що задеякий час вони будуть серед своїх. А Білий зумів по рації попередити своїх: «Чекайте на гостей, хвилин за п'ять буду, і далі продовжував «шоу». - Шикуйтеся по кацапські ( мать -вашу),і робіть переоклик!. І вмить їх оточили оборонці Грозного.. Супротив ніхто не чинив.
Коли Дудаєву доповіли, що «Консул» власноруч привів у полон аж 81 морського піхотинця чорних беретів спецназа «Супутника», той відразу і не повірив, адже в таке було дуже важко повірити. Після підтвердження інформації мовив: «Представити до найвищої нагороди Героя Чеченської Республіки Ічкерія, Олександра Музичка (Сашка Білого).
Після підписання Хасавюртських мирних угод, Сашко отримав офіційне запрошення прибути на вручення вищої нагороди, яке вже проводив президент Чечні Аслан Масхадов. Але Музичко на вручення не прибув, його підло вбив українофоб і капітулянт рюкзаков -Авакян…
На украинском языке почти нет научной литературы, вся на русс и англ.
Хай той, хто бажає вчити дітей цій штучній говірці, робить це вдома, а в державних школах її не повинно бути...