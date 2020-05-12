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Сервисные центры МВД заработали, но стать в электронную очередь можно только в Киеве и Днепропетровской области

Сервисные центры МВД заработали, но стать в электронную очередь можно только в Киеве и Днепропетровской области

Предварительная регистрация в электронные очереди в сервисных центрах МВД Украины временно недоступна из-за технических проблем.

Об этом информирует Главный сервисный центр МВД в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, извиняемся за неудобства - сейчас онлайн-запись доступна только для записи в сервисные центры МВД г.Киева и Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

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Для того, чтобы записаться в очередь на получение услуги сервисного центра МВД, гражданам необходимо позвонить на справочный телефон Регионального сервисного центра МВД в том регионе, где то или иное лицо проживает.

В Главном сервисном центре МВД уверяют, что "наши специалисты работают 24/7 для того, чтобы онлайн-запись была доступна для всех регионов".

Сервисные центры МВД заработали, но стать в электронную очередь можно только в Киеве и Днепропетровской области 01

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почему то я не удивлён тому что ничего не работает
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12.05.2020 13:24 Відповісти
"Страна в смартфоне" в действии. И тут умудрились напартачить.
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12.05.2020 13:25 Відповісти
не загоняй, так всегда было...что б бало давали при личной встрече
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12.05.2020 13:45 Відповісти
О це так запрацювали! За час карантину і цю системи вбили...
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12.05.2020 13:33 Відповісти
ну вот и дали б Саакашвили проявить себя с МРЕО...хуже уже б не сделал
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12.05.2020 13:41 Відповісти
 
 