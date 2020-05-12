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За год президентства Зеленский стал более жестким, прагматичным и менее доверчивым, - замглавы ОП Костюк

За год президентства Зеленский стал более жестким, прагматичным и менее доверчивым, - замглавы ОП Костюк

Президент Украины Владимир Зеленский изменился за почти год своего пребывания на посту, стал жестче, прагматичнее и менее доверчивым, но при этом не потерял необходимых базовых качеств – человечности и порядочности

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, правильнее сказать, что президент и все мы менялись в течение года. Президент стал жестче, прагматичнее, менее доверчив. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, – это человечность и порядочность", - сказал он.

Костюк считает, что у Зеленского и его команды изначально был завышенный кредит доверия к людям, но постепенно пришло понимание, что нередко люди преследуют свои собственные интересы, не думая о стране.

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"Тебе хочется в человеке сначала видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что он правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что он может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы. А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. Увы, часть политиков думает только о себе. Совесть там "не ночевала". Украина для них либо пустой звук, либо просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей", - пояснил он.

Зеленский Владимир (23798) Костюк Юрий (12) Офис Президента (2021)


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Топ коментарі
+57
Но как был тупым таким и остался.
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12.05.2020 13:23
+54
За год президентства Зеленский стал более жестким, прагматичным и менее доверчивым, - замглавы ОП Костюк - Цензор.НЕТ 5110
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12.05.2020 13:24
+36
Смеяться в каком месте? Мелкое, паскудное и мстительное ЧМО никогда не станет "жёстким" и "прагматичным", и, тем более, "человечным" и "порядочным...
А вот более "сцыкливым" - да... Потому что стал понимать - за брехню отвечать придётся, "между капельками" не проскочить...".
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12.05.2020 13:29
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Вова стал пугливым , обидчивым . мстительным , жирнее. уставшим . ОН в шоке от всего этого , на это он не подписывался . Но уйти нельзя , а то папа даст ремня и наругает .
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12.05.2020 14:45 Відповісти
Уже устал? А как же прыгал попрыгунчиком и всех чморил?
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12.05.2020 15:59 Відповісти
так он думал на Богдана и команду 95 все повесит . а сам на море загорать . А оно не так немного , страну все рвут .
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12.05.2020 16:14 Відповісти
Как интересно!
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12.05.2020 14:47 Відповісти
Бубочка изменилась за почти год своего цветения, стала менее доверчивой, но при этом не потеряла главных индивидуальных качеств - глупости и трусости.Источник:https://censor.net/n3194902
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12.05.2020 14:55 Відповісти
"Не важно!",-это никогда не помешает слить Украину!
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12.05.2020 14:57 Відповісти
Не ответили на главный вопрос, кто же обманывал бубочку все это время?
Из чего следует, что он стал менее доверчивым, как это определили?
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12.05.2020 15:01 Відповісти
А у баночку так і не попісяв, не довів всім нам, що не наркоман.
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12.05.2020 15:06 Відповісти
Вопрос остался без ответа. И стадион не помог
Если бы все хорошо было, уже давно бы гордо бы всем результат предъявил с подписью и печатью. А так позвольте, батенька, думать что угодно...
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12.05.2020 16:03 Відповісти
Та зебілам все одно байдуже нарік він чи нє. Їм па пріколу.
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12.05.2020 16:08 Відповісти
За год правления Зеленский стал более жестким, прагматичным и менее доверчивым, -но президентом Украины так и не стал,выполняя волю олигархов - замглавы ОП Костюк
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12.05.2020 15:13 Відповісти
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
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12.05.2020 15:20 Відповісти
Повертаю вам Україну ( в виконанні зеленського) ... боюсь щоб не було пророче

https://www.youtube.com/watch?v=WQWZcoo7VKw
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12.05.2020 15:32 Відповісти
Вот именно.
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12.05.2020 16:16 Відповісти
****** Зеленский стал конченым
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12.05.2020 15:59 Відповісти
Да что там, долой излишнюю скромность! Зеленский - величайший деятель современной эпохи, сравнимый разве что с Рузвельтом, Черчиллем, Ганди, Наполеоном и Александром Македонским! Не надо этого стесняться, надо говорить прямо, как есть.
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12.05.2020 16:07 Відповісти

Особенно умиляет, что у Зеленского и его команды изначально был завышенный кредит доверия к людям, но постепенно пришло понимание, что нередко люди преследуют свои собственные интересы, не думая о стране.
Йа плакаль. Не те люди оказались.
Может надо было доверится не тем 73%, которые голосовали "паприколу", а наоборот?
А Зюзенька?
Может вместе что-то и построили бы? Потому что "паприколу" только шутки юмора хорошо получаются
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12.05.2020 16:16 Відповісти
Он как был закомплексованным гомункулом-недомерком, таким и остался.
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12.05.2020 16:23 Відповісти
Собственно все та же ситуация ,что и с Ющенко и Порошенко
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12.05.2020 16:48 Відповісти
зеля был тупой стал еще тупее
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12.05.2020 17:24 Відповісти
И перестал играть на пианино по ночам.
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12.05.2020 17:33 Відповісти
И правильно. Молодец.
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12.05.2020 17:58 Відповісти
Які дріб'язкові новини зараз в Україні. Всі працюють на піар зеленського?
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12.05.2020 18:35 Відповісти
из говна пуля никогда не получится ( народная мудрость) ,что бы там не говорил заместитель руководителя Офиса Юрий Костюк ( зализыватель пятой точки гринпоца ) в интервью агентству "https://interfax.com.ua/news/general/661494.html Интерфакс-Украина " ))))))))))
судя по тому кто находится вокруг телепузика, прорыва в стране не будет. чувак досидит свой срок и весь в говне под свист и улюлюканье народа пойдет нах....... )))))
но есть еще вариант, чуваку наконец то дойдет, что рожденный ползать, летать не может, и он подаст в отставку. но тут нужны стальные яйца, и здравый ум , а с этим сложно))))
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12.05.2020 19:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QGtzYLIzY6c каким ты был, таким ты и остался ... вот вы о ком подумали я говорю? и ход мыслей ваших мне понравился, бо в них шо-та есть(общее). ЗЫ... я - про шлепера, этот мешок с лайном , от куриного яйца потерял сознание, так недоверчив был к людям ,подумал , шо подстрелили. А намацал то на груди белок с желтком от разбившегося яйца..
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12.05.2020 23:32 Відповісти


Це з тієї опери, що й "найвеличніший політик **********"

А вподобала цю новину одна-єдина особа: всім відома персона з Італії.
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13.05.2020 00:12 Відповісти
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