За год президентства Зеленский стал более жестким, прагматичным и менее доверчивым, - замглавы ОП Костюк
Президент Украины Владимир Зеленский изменился за почти год своего пребывания на посту, стал жестче, прагматичнее и менее доверчивым, но при этом не потерял необходимых базовых качеств – человечности и порядочности
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, правильнее сказать, что президент и все мы менялись в течение года. Президент стал жестче, прагматичнее, менее доверчив. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, – это человечность и порядочность", - сказал он.
Костюк считает, что у Зеленского и его команды изначально был завышенный кредит доверия к людям, но постепенно пришло понимание, что нередко люди преследуют свои собственные интересы, не думая о стране.
"Тебе хочется в человеке сначала видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что он правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что он может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы. А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. Увы, часть политиков думает только о себе. Совесть там "не ночевала". Украина для них либо пустой звук, либо просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей", - пояснил он.
Будь ласка, зачекайте...
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Из чего следует, что он стал менее доверчивым, как это определили?
Если бы все хорошо было, уже давно бы гордо бы всем результат предъявил с подписью и печатью. А так позвольте, батенька, думать что угодно...
https://www.youtube.com/watch?v=WQWZcoo7VKw
Особенно умиляет, что у Зеленского и его команды изначально был завышенный кредит доверия к людям, но постепенно пришло понимание, что нередко люди преследуют свои собственные интересы, не думая о стране.
Йа плакаль. Не те люди оказались.
Может надо было доверится не тем 73%, которые голосовали "паприколу", а наоборот?
А Зюзенька?
Может вместе что-то и построили бы? Потому что "паприколу" только шутки юмора хорошо получаются
судя по тому кто находится вокруг телепузика, прорыва в стране не будет. чувак досидит свой срок и весь в говне под свист и улюлюканье народа пойдет нах....... )))))
но есть еще вариант, чуваку наконец то дойдет, что рожденный ползать, летать не может, и он подаст в отставку. но тут нужны стальные яйца, и здравый ум , а с этим сложно))))
Це з тієї опери, що й "найвеличніший політик **********"
А вподобала цю новину одна-єдина особа: всім відома персона з Італії.