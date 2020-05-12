Фракція "ЄС" закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність. ДОКУМЕНТ

Фракція "Європейська Солідарність" звернулася до лідерів депутатських груп у Верховній Раді України із закликом підтримати зміни до ухваленого закону про страхування лікарів. Фракція наполягає на страхуванні від коронавірусу всіх медпрацівників, які захворіли, а не тільки тих, у кого протягом року підтвердиться будь-який ступінь інвалідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

У фракції нагадали, що 7 травня 2020 року відбулося позачергове засідання Верховної Ради України, ініційоване фракцією "Європейської Солідарності" і скликане на вимогу 156 народних депутатів України. Порядок денний цього засідання передбачав розгляд двох законопроєктів - про страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, і про підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби.

"Однак у переддень проведення засідання було подано альтернативні законопроєкти, один з яких – "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей) – і був ухвалений. На жаль, згідно з положеннями цього акту, медичний працівник, який захворів на коронавірусу хворобу (COVID-19), отримує право на виплату тільки у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року; а крім того розмір цих виплат залежить від групи інвалідності", – підкреслили у фракції.

У "Європейській Солідарності" вважають, що медпрацівники перебувають на передовій боротьби з пандемією, тому справедливо, якщо страхові виплати будуть виплачуватися незалежно від встановлення групи інвалідності.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів на COVID-19 і протягом року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

7 травня Рада відповідний закон ухвалила.

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