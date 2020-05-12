УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7158 відвідувачів онлайн
Новини
1 620 86

Фракція "ЄС" закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність. ДОКУМЕНТ

Фракція

Фракція "Європейська Солідарність" звернулася до лідерів депутатських груп у Верховній Раді України із закликом підтримати зміни до ухваленого закону про страхування лікарів. Фракція наполягає на страхуванні від коронавірусу всіх медпрацівників, які захворіли, а не тільки тих, у кого протягом року підтвердиться будь-який ступінь інвалідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

У фракції нагадали, що 7 травня 2020 року відбулося позачергове засідання Верховної Ради України, ініційоване фракцією "Європейської Солідарності" і скликане на вимогу 156 народних депутатів України. Порядок денний цього засідання передбачав розгляд двох законопроєктів - про страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, і про підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби.

"Однак у переддень проведення засідання було подано альтернативні законопроєкти, один з яких – "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей) – і був ухвалений. На жаль, згідно з положеннями цього акту, медичний працівник, який захворів на коронавірусу хворобу (COVID-19), отримує право на виплату тільки у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року; а крім того розмір цих виплат залежить від групи інвалідності", – підкреслили у фракції.

У "Європейській Солідарності" вважають, що медпрацівники перебувають на передовій боротьби з пандемією, тому справедливо, якщо страхові виплати будуть виплачуватися незалежно від встановлення групи інвалідності.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів на COVID-19 і протягом року отримав будь-яку ступінь інвалідності.

7 травня Рада відповідний закон ухвалила.

Також читайте: Для вирішення проблеми міграції потрібно створювати робочі місця, а не закривати кордони, - фракція "ЄС"

Фракція ЄС закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність 01
Фракція ЄС закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність 02

Автор: 

ВР (15077) страхування (767) лікарі (1290) Європейська Солідарність (1093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Голосование за Зеленского было поступком настолько аморальным, таким безнравственным, что обществу понадобится десятилетие на психологическую реабилитацию. Если такова вообще возможна.
показати весь коментар
12.05.2020 13:41 Відповісти
+9
А нахрена ты избрал зелёных, да ещё зарплату платишь с налогов, если все может Порошенко?
показати весь коментар
12.05.2020 13:47 Відповісти
+8
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
показати весь коментар
12.05.2020 13:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И тут вылазят черти.......
показати весь коментар
12.05.2020 13:39 Відповісти
Голосование за Зеленского было поступком настолько аморальным, таким безнравственным, что обществу понадобится десятилетие на психологическую реабилитацию. Если такова вообще возможна.
показати весь коментар
12.05.2020 13:41 Відповісти
Голосовали не за Зе! А ПРОТИВ По...! А о моральности, нравственноси и скорее их отсутствии это к БПП и ныне шобле ЕС...там алчность, циничность, мерзость, коррупция, лжеПатриотизм и прочие "прелести" правления Порошенко.
показати весь коментар
12.05.2020 13:48 Відповісти
В бюлетні тільки дві відмітки: за Порошенка або за Зеленського. Все.
показати весь коментар
12.05.2020 13:52 Відповісти
За воду вы уже вносили?
показати весь коментар
12.05.2020 13:54 Відповісти
одних убытков сколько несем, туды его в качель.
показати весь коментар
12.05.2020 13:57 Відповісти
Зебіли знайшли відмазку "голосували против...". Не треба виляти хвостом, рік тому ви всі купившись на пусті обіцянки клоуна, голосували за Голобородька, а з тих обіцянок отримали величезну дулю під ніс. Радійте, зробили себе разом. Так вам і треба.
показати весь коментар
12.05.2020 14:03 Відповісти
Зе - это итог деятельности Пепы, его 250 -ти успешных реформ!

Пепе нужно было думать не про свой карман, а про благосостояние народа, тогда б остался президентом!
показати весь коментар
12.05.2020 14:23 Відповісти
Что такое реформа, зеб?
показати весь коментар
12.05.2020 14:29 Відповісти
Перекладати з хворої голови на здорову типово для лузерів-невдах. в мозку яких одна звивина і та самогоном пропита.
показати весь коментар
12.05.2020 16:33 Відповісти
https://censor.net/user/466107, что аморального сделал Порошенко в качестве Президента и Верховного главнокомандующего?
показати весь коментар
12.05.2020 14:31 Відповісти
А почему это в спам? Я согласен с очень многим из вышесказанного , голосовали против Порошенко , а не за Зеленского и именно порошенко своими действиями привел к власти Зеленского и обеспечил реванш. Посадил он гого то из старой власти? Реформы успешны? И так очень много в опросов! И да , выбора не было , или один или другой! Люди не захотели Порошенко и не захотят его снова! Не рвите задницы! Залогом второго срока Порошенко могли стать реальные действия , а не дымовая завеса .А так , даже если снесем Зеленского , что очень вероятно , Порошенко это не поможет!
показати весь коментар
12.05.2020 15:31 Відповісти
100% - Пецюня уже отработанный материал. И 99% всех проблем в настоящем - из-за его мудаковских поступков в прошлом и работы себе в карман, а не на благо Украины!
показати весь коментар
12.05.2020 17:00 Відповісти
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
показати весь коментар
12.05.2020 13:39 Відповісти
Странно, что під@раси не вспоминали про страхование ни волонтеров, ни добробатов в 2014 году, а просто в тихую торговали угольком с ЛДНР!
А сейчас эти же під@раси изображают из себя Чапаева!
показати весь коментар
12.05.2020 13:44 Відповісти
это потому, шо другие пид@расы, ну те, которые сейчас возвращаются к зеленым пид@расам из нарасеи, оставили в казне 109 тыс. грн.
показати весь коментар
12.05.2020 13:50 Відповісти
- Как здоровье вашей тещеньки, разрешите, такое нахальство, узнать?
показати весь коментар
12.05.2020 13:55 Відповісти
Нужно только провести переаттестацию медработников, много было случаев,когда наши врачи за границей даже на няню в больнице не тянут,не говоря о медсестре. Да с праздником Медсестры всех кто... и Гончаренко персонально
показати весь коментар
12.05.2020 13:40 Відповісти
Проведи. Полюцию -милицию переаттестовали и что?
Или много умных на их зп найдешь?
показати весь коментар
12.05.2020 13:45 Відповісти
А что им ещё там и платят?
показати весь коментар
12.05.2020 13:52 Відповісти
Просто мы ещё живём в советской Украине и с советским народом Украины у которых нет своего государства(ссср распалось) ,который не привык жить с украинским народом
показати весь коментар
12.05.2020 13:56 Відповісти
«Сделал свое дело - и уходи»
показати весь коментар
12.05.2020 13:59 Відповісти
Зачем просить зелёных?Порошенко и со своих может заплатить медидикам
показати весь коментар
12.05.2020 13:43 Відповісти
Может, но какой в этом смысл?)))
показати весь коментар
12.05.2020 13:46 Відповісти
А нахрена ты избрал зелёных, да ещё зарплату платишь с налогов, если все может Порошенко?
показати весь коментар
12.05.2020 13:47 Відповісти
Просить зелёных поднять зарплату этоивыше достоинства Порошенко,он и сам может заплатить или ты думаешь ему денег жалко?
показати весь коментар
12.05.2020 13:53 Відповісти
Якщо плісняві не бажають матеріально підтримати тих лікарів, які ризикують здоров'ям і життям, працюючи з інфікованими "ковід", то як вони піднімуть зарплату ВСІМ лікарям? Вам це так важко зрозуміти, чи аби на Пороха гавкнути
показати весь коментар
12.05.2020 13:59 Відповісти
Зебил, ты считаешь Порошенко денег жалко?Он предложил и он сам зарлатит врачам ,а не будет делать пиар
показати весь коментар
12.05.2020 14:05 Відповісти
Про те, як Порох "жаліє" власні гроші на допомогу лякарям і хворим знають всі, окрім ватанів і зебілів. Ті ніяк не можуть в це повірити і змиритися. Назви причину, з якої саме Порошенко повинен платити лікарям? Тільки не посилайся не те, що він запропонував. Він пропонує Зеленському та пліснявим платити не з власної кишені, а з буюдету країни. Чи, може там грошей немає? Були ж. Куди поділись? Ще й ЄС допоможе на 1 200 000 000 евро. Порошенко домовився. То в чому проблема
показати весь коментар
12.05.2020 14:20 Відповісти
почем пузыри для льда
показати весь коментар
12.05.2020 14:07 Відповісти
Я тебя, невменяемый, ещё раз спрашиваю: зачем ты привёл к власти зелёных дегенератов, если все должен делать вместо них Пётр Алексеевич Порошенко?))))
показати весь коментар
12.05.2020 14:18 Відповісти
Фракция "ЕС" призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность - Цензор.НЕТ 4728
показати весь коментар
12.05.2020 13:52 Відповісти
АР опубликовало фоторепортаж из перегруженных в пандемию больниц Украины

Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.

Об этом сообщается в материале американского информагентства https://apnews.com/2dd7c051b31659545ba6004c8d5434bb Associated Press , корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж из украинских больниц.

Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.
Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агентство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.
Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm
показати весь коментар
12.05.2020 13:43 Відповісти
у зеленского было 10 месяцев, чтобы навести порядок в медицине. но ему было не до этого. у него гастроли, офшоры, видосики, уничтожение всу и посадка волонтеров и атошников.
показати весь коментар
12.05.2020 14:04 Відповісти
Всех в Раде, ОП, Кабмине и прочих госструктурах надо проверить на психическую инвалидность с пристрастием!
показати весь коментар
12.05.2020 13:45 Відповісти
- Путаются, туды их в качель, под ногами.
показати весь коментар
12.05.2020 14:09 Відповісти
Справедливое предложение от Европейской солидарности. Ща Хламидия скопипастит))))
показати весь коментар
12.05.2020 13:45 Відповісти
Правильно! А для финансирования ввести 10% акциз на торты и конфеты.
показати весь коментар
12.05.2020 13:46 Відповісти
теперь они все знают и готовы опять возглавить страну,нужно было посадить гнид
показати весь коментар
12.05.2020 13:47 Відповісти
Зеленский не посадил Порошенко,потому что лох,а вот Петя вернётся и его посадит,я только за
показати весь коментар
12.05.2020 14:08 Відповісти
Він що ніколи не брав довідки в "реформованих" ним лікарнях. Прибацаний на всю голову. Уведи страхування - так всі медики вмирати будуть лише від Корони. Хіба що страховки за рахунок Рошену.
показати весь коментар
12.05.2020 13:52 Відповісти
Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело.
показати весь коментар
12.05.2020 14:03 Відповісти
"Недореформировала"
Фракция "ЕС" призывает нардепов поддержать страхование всех медработников, работающих с COVID-19, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность - Цензор.НЕТ 5610
показати весь коментар
12.05.2020 13:54 Відповісти
Классно! А ничего, что очень часто коронавирус вообще проходит бессимптомно или в легкой форме?

А ещё и про учителей забыли! Мало того, что дети приносят в школу всевозможные инфекции, так ещё и могут до инфаркта довести! Строители опять же таки остались без внимания. Кирпич может на голову упасть.

Фракция ЕС забыла требовать застраховать всех нас от бреда, который они несут.
показати весь коментар
12.05.2020 13:56 Відповісти
- Рождение? Смерть?
показати весь коментар
12.05.2020 14:01 Відповісти
Захистити лікарів, які лікують інфікованих, "бред", кажете? Ось маячня. В чистому вигляді. https://censor.net/news/3194871/koronavirus_pervyyi_krizis_v_kotoryyi_ukraina_voshla_podgotovlennoyi_shmygal
показати весь коментар
12.05.2020 14:08 Відповісти
Не гавкай на Порошенко зебил
показати весь коментар
12.05.2020 14:10 Відповісти
Ты сам с собой разговариваешь?
показати весь коментар
12.05.2020 14:35 Відповісти
Их УЖЕ застраховали. Порошенко те врачи нужны, как прошлогодний снег. Изыскиваются тема для пиара. Кстати, медведчук с оксаной марченко не слазят с экрана, помощники и меценаты , точно также и ахметов
Не будет конца требованиям и гаслам этого популиста. Когда его креатура гонтарева обесценивала гривну, он почему-то ничего не требовал. А в защите нуждалась наша нац валюта, и тем самым, все мы, включая обворованных им врачей.

Не воровали бы порошенко, розенблат, гонтарева и другие , наше государство сейчас имело бы возможность сейчас произвести выплаты такие, которые производятся сильными государствами.
показати весь коментар
12.05.2020 14:23 Відповісти
ну при чём тут хозяин ПриватБанка Коломойский и офшоры Зеленского?!
Фракція "ЄС" закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність - Цензор.НЕТ 1175
показати весь коментар
12.05.2020 14:25 Відповісти
Так это не твой #противПорошенко обчистил страну на 300 Миллиардов?
показати весь коментар
12.05.2020 14:36 Відповісти
Ты после парада, смотрю, вообще потерял связь с реальностью.
показати весь коментар
12.05.2020 14:38 Відповісти
Нет, я поверил твоему новому мессии: "Лукашенко - гарант суверенитета Беларуси" ((c) Саакашвили)
показати весь коментар
12.05.2020 14:39 Відповісти
А Лукашенко торгует суверенитетом Беларуси? Просвети , а то мы ж в ваших делах - не то, что вы в наших- вас в дверь гонят, вы в форточку пролазите со своей ' любовью'
показати весь коментар
12.05.2020 14:42 Відповісти
Вот те - на! Оказывается опять у зебов Лукашенко - мессия!
показати весь коментар
12.05.2020 14:45 Відповісти
Ты ускользаешь от ответа. Боишься вопросов про бацку?
показати весь коментар
12.05.2020 14:46 Відповісти
Батька он для лукашистов и зебов, а для меня - **********.
показати весь коментар
12.05.2020 14:49 Відповісти
Ой! Какая невиданная 'смелость'! И все? Про Павла Гриба расскажи. Твоё мнение про этот штрих в биографии твоего лукашенко
показати весь коментар
12.05.2020 14:51 Відповісти
Гриб украли 300 Миллиардов за пол-года у Украины после 21 мая 2019 года.
показати весь коментар
12.05.2020 14:54 Відповісти
Мадам, з вашою істерією важко розібратися, я ж не психіатр. Та про крадіжки Порошенка, Гонтаревої та інших, будьте ласкаві привести факти. Також поясніть куди поділись гроші, залишені Порохом і його командою? Чому країна, за рік правління Зеленського, на межі дефолту? Ви ж в курсі
показати весь коментар
12.05.2020 17:16 Відповісти
отэта срач в голове. случайность и сознательное подставляние себя под "пули" вируса - это разные вещи. но зелёным придуркам - какаяразница.
показати весь коментар
12.05.2020 14:13 Відповісти
Это как у пожарников- классная работа, а если б не пожары, то вообще зашибись.
показати весь коментар
12.05.2020 14:27 Відповісти
у пожарных нет касок и огнеупорных костюмов? и они голые и босые сломя голову кидаются в огонь? сотрись.
показати весь коментар
12.05.2020 14:32 Відповісти
У медиков есть защитные костюмы , есть маски, их тестируют по закону каждые пять дней, они застрахованы по новому закону. Сотрись ты.
показати весь коментар
12.05.2020 14:37 Відповісти
так застрахованы, что страховку получить, как *********** импичмент объявить?
показати весь коментар
12.05.2020 14:39 Відповісти
Ему расскажи: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся
показати весь коментар
12.05.2020 14:45 Відповісти
Якщо тих саджати, то цих розстрілювати треба.
показати весь коментар
12.05.2020 14:02 Відповісти
- Ты что же это, с ума сошел?
показати весь коментар
12.05.2020 14:05 Відповісти
каждый раз наблюдаю одну и туже картину на цензоре, как только появляются новости с порошенко, так сразу у зебилов, шариесосов и кацапов с жопоблочниками разрываются пуканы в коментах. может вы сходите в новости про разворовывание зе-командой бюджета Украины и остудите свои пердаки?
показати весь коментар
12.05.2020 14:09 Відповісти
Ты зебил почему Порошенко с маленькой буквы написал,сразу видно кацап,иди картонный рехстаг бери пьянь
показати весь коментар
12.05.2020 14:12 Відповісти
Ты опять сам с собой разговариваешь?
показати весь коментар
12.05.2020 14:37 Відповісти
Плохи дела, значит.
показати весь коментар
12.05.2020 14:22 Відповісти
А кто эту фишку про инвалидность после вируса придумал? Чтоб поймать хайп и ничего не платить - это низость в высшей степени!
показати весь коментар
12.05.2020 14:10 Відповісти
что-то наподобие Арыхамии.
показати весь коментар
12.05.2020 14:17 Відповісти
Это точно. Ленточку перерезал и не только. После этого всем остальным кроме Ахметки законодательно запретили размещать на земле солнечные батареи и ветряки. И это все было чистый альтруизм со стороны порошенко ? Верю
показати весь коментар
12.05.2020 14:33 Відповісти
То для петелизов ну оооочень неудобная тема...

https://biz.censor.net.ua/news/3141549/zelenskiyi_podpisal_zakon_ob_otmene_ogranicheniyi_dlya_domashnih_solnechnyh_elektrostantsiyi
показати весь коментар
12.05.2020 22:38 Відповісти
а зачем? проще медиков в продавцов-консультантов переквалифицировать и никого не страховать. лечись как хочешь.
показати весь коментар
12.05.2020 14:37 Відповісти
Блин, сейчас практически все медики работают с потенциально зараженными пациентами. ЛОР И СТОМАТОЛОГИ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ!
показати весь коментар
12.05.2020 14:28 Відповісти
Пороховата вилизує ПЕСу під хвостом)))
показати весь коментар
12.05.2020 14:39 Відповісти
При чем тут пороховата? ЕС предлагала совершенно нормальный закон, чтобы страховые выплаты получали все медики, заразившиеся на работе.
А то, что приняли зелёные сволочи, ничем медикам помочь не может.
Инфекционные болезни имеют толь ДВА исхода - пациент или умирает, или выздоравливает.
Инвалидность в следствии инфекционных заболеваний не настаёт.
Соответственно, НИКТО из медиков, заразившихся на работе, никаких страховых выплат не получит.
Это просто обман и все люди, имеющие медицинское образование, это прекрасно понимают.
К пороховате это никакого отношения не имеет.
показати весь коментар
12.05.2020 15:15 Відповісти
Где пороховата сидела с 2014 года? Почему не выла - давайте застрахуем волонтеров и добробаты? Почему их Пеця не застраховал, конфеты были дороже добробатов?
Что, бойцы в окопе под пулями рискуют меньше медика?
Тьфу, как были шоколадным гарлопанами, так и остались, только начали вонять как собачий шоколад!
показати весь коментар
12.05.2020 19:22 Відповісти
Ага, прикинь по ПЕСиному закону такая себе медсестричка покупает позитивный анализ на Ковид гривен этак за двести, уходит на месяц домой на самоизоляцию и через месячишко оппа - гешефтик от страховой на пару лямов. Такая тупая редакция закона в реале могла прийти только в ПСИную голову, привыкшую все покупать, все продавать и на всем пиариться. И это даже не пиар, а диверсия гос масштаба, грозящая разорением страховым компаниям. Но то - такэ. ПСЫ думать не умеют. Только лай, визг и вой.
показати весь коментар
12.05.2020 22:46 Відповісти
"85% перенесут заболевание на ногах или даже не заметят этого" - этих тоже страховать?
показати весь коментар
12.05.2020 14:56 Відповісти
А чому Потрох коли був на посаді президента не застрахував військових на 1 млн? А зараз підрі%и з ПЄС вирішили попіаритись!!! А що лікар більше ризикує чим солдат, який 5 років спить в окопах?
показати весь коментар
12.05.2020 15:06 Відповісти
 
 