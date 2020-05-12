Фракція "ЄС" закликає нардепів підтримати страхування всіх медпрацівників, які працюють із COVID-19, а не тільки тих, у кого підтвердиться інвалідність. ДОКУМЕНТ
Фракція "Європейська Солідарність" звернулася до лідерів депутатських груп у Верховній Раді України із закликом підтримати зміни до ухваленого закону про страхування лікарів. Фракція наполягає на страхуванні від коронавірусу всіх медпрацівників, які захворіли, а не тільки тих, у кого протягом року підтвердиться будь-який ступінь інвалідності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
У фракції нагадали, що 7 травня 2020 року відбулося позачергове засідання Верховної Ради України, ініційоване фракцією "Європейської Солідарності" і скликане на вимогу 156 народних депутатів України. Порядок денний цього засідання передбачав розгляд двох законопроєктів - про страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, і про підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби.
"Однак у переддень проведення засідання було подано альтернативні законопроєкти, один з яких – "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей) – і був ухвалений. На жаль, згідно з положеннями цього акту, медичний працівник, який захворів на коронавірусу хворобу (COVID-19), отримує право на виплату тільки у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року; а крім того розмір цих виплат залежить від групи інвалідності", – підкреслили у фракції.
У "Європейській Солідарності" вважають, що медпрацівники перебувають на передовій боротьби з пандемією, тому справедливо, якщо страхові виплати будуть виплачуватися незалежно від встановлення групи інвалідності.
Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт, який передбачає виплату 300 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо лікар захворів на COVID-19 і протягом року отримав будь-яку ступінь інвалідності.
7 травня Рада відповідний закон ухвалила.
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Пепе нужно было думать не про свой карман, а про благосостояние народа, тогда б остался президентом!
А сейчас эти же під@раси изображают из себя Чапаева!
Или много умных на их зп найдешь?
Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.
Об этом сообщается в материале американского информагентства https://apnews.com/2dd7c051b31659545ba6004c8d5434bb Associated Press , корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж из украинских больниц.
Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.
Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агентство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.
Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm
А ещё и про учителей забыли! Мало того, что дети приносят в школу всевозможные инфекции, так ещё и могут до инфаркта довести! Строители опять же таки остались без внимания. Кирпич может на голову упасть.
Фракция ЕС забыла требовать застраховать всех нас от бреда, который они несут.
Не будет конца требованиям и гаслам этого популиста. Когда его креатура гонтарева обесценивала гривну, он почему-то ничего не требовал. А в защите нуждалась наша нац валюта, и тем самым, все мы, включая обворованных им врачей.
Не воровали бы порошенко, розенблат, гонтарева и другие , наше государство сейчас имело бы возможность сейчас произвести выплаты такие, которые производятся сильными государствами.
https://biz.censor.net.ua/news/3141549/zelenskiyi_podpisal_zakon_ob_otmene_ogranicheniyi_dlya_domashnih_solnechnyh_elektrostantsiyi
А то, что приняли зелёные сволочи, ничем медикам помочь не может.
Инфекционные болезни имеют толь ДВА исхода - пациент или умирает, или выздоравливает.
Инвалидность в следствии инфекционных заболеваний не настаёт.
Соответственно, НИКТО из медиков, заразившихся на работе, никаких страховых выплат не получит.
Это просто обман и все люди, имеющие медицинское образование, это прекрасно понимают.
К пороховате это никакого отношения не имеет.
Что, бойцы в окопе под пулями рискуют меньше медика?
Тьфу, как были шоколадным гарлопанами, так и остались, только начали вонять как собачий шоколад!