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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120-мм міномети та СПГ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120-мм міномети та СПГ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби, 12 травня, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил. Свідомо порушуючи режим тиші, окупанти застосували міномети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, 4:40 понад годину ворог вів вогонь від окупованого села Пришиб по оборонцях Кримського, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. При цьому окупанти випустили по наших воїнах 8 мін 120-мм калібру.

Вдруге за сьогодні окупанти вели вогонь по захисниках Кримського з напрямку від окупованого села Сокільники. З 6:55, протягом пів години, ворог застосовував гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

"Наші мужні воїни гідно вгамовували окупантів, застосовуючи у відповідь на обстріли з боку збройних формувань РФ легке піхотне озброєння.

Також читайте: Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Кримського, - штаб ОС

На жаль, як уже повідомлялося, від початку доби один наш герой зазнав осколкового поранення під час ворожих обстрілів. Воїна оперативно було доставлено до лікарняного закладу. Стан здоров’я захисника - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати окупантів уточнюються.

Автор: 

Міноборони (7523) обстріл (29596) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Тем кто "устал от войны" и "надо дагаваривацца", есть хорошая новость: смело переезжайте в РФ из бендеровской Украины. Там вам понравится, потому что в РФ официально вводится феодализм:

"По инициативе Минюста российский официальный документооборот пополнится термином «простолюдин». Вводится он, чтобы можно было одним словом обозначать большую категорию граждан РФ, на которую распространяется действия подавляющего большинства законов и подзаконных актов.Например ранее почти к каждому законодательному акту приходилось добавлять громоздкую конструкцию: «Закон распространяется на все категории граждан за исключением…» И дальше шел длинный перечень этих исключений. Теперь же будет достаточно в преамбуле указать, что закон действует в отношении этой категории «простолюдины», без каких-либо исключений.С 1 июня 2020 года простолюдином будут считаться все граждане РФ, которые не имеют:- чинов государственной службы,- действующего мандата депутата любого уровня,- офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и ВС (за исключением офицеров запаса),- церковных чинов РПЦ,- научных званий не ниже кандидата наук,- званий народного или заслуженного артиста РФ,- спортивных званий не ниже мастера спорта.
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12.05.2020 13:58 Відповісти
+2
Да, нада дагаваривацца ! Ты - первый кандидат в холопы.

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12.05.2020 14:05 Відповісти
+2
Воины ВСУ ! Если у вас есть сомнения - за что вы воюете, то помните: чтобы не стать "простолюдинами" под каблуком у русского царя.
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12.05.2020 14:06 Відповісти
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Тем кто "устал от войны" и "надо дагаваривацца", есть хорошая новость: смело переезжайте в РФ из бендеровской Украины. Там вам понравится, потому что в РФ официально вводится феодализм:

"По инициативе Минюста российский официальный документооборот пополнится термином «простолюдин». Вводится он, чтобы можно было одним словом обозначать большую категорию граждан РФ, на которую распространяется действия подавляющего большинства законов и подзаконных актов.Например ранее почти к каждому законодательному акту приходилось добавлять громоздкую конструкцию: «Закон распространяется на все категории граждан за исключением…» И дальше шел длинный перечень этих исключений. Теперь же будет достаточно в преамбуле указать, что закон действует в отношении этой категории «простолюдины», без каких-либо исключений.С 1 июня 2020 года простолюдином будут считаться все граждане РФ, которые не имеют:- чинов государственной службы,- действующего мандата депутата любого уровня,- офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и ВС (за исключением офицеров запаса),- церковных чинов РПЦ,- научных званий не ниже кандидата наук,- званий народного или заслуженного артиста РФ,- спортивных званий не ниже мастера спорта.
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12.05.2020 13:58 Відповісти
Ну хоть не "смерд", как раньше у них было на Московии. Хотя еще не вечер))
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12.05.2020 14:11 Відповісти
Скорее всего, это только первый шаг. Аппетит приходит во время еды.
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12.05.2020 14:13 Відповісти
Выбор самого термина был сделан после длительных консультаций со специалистами в языкознании и истории русского делопроизводства.«Термин «простолюдин» является производным от устойчивого выражения «простые люди» (сокращенно «люди»), которым в нашей стране принято гордиться. Эти люди у нас как правило противопоставляются именно тем категориям граждан, которые не подпадают под определение нового термина», - объяснили в пресс-службе Минюста.Там также подчеркнули, что никакой особой дискриминации для простолюдинов в РФ не будет, даже напротив, широко распространенное выражение «забота о людях» станет более адресным. Но будут некоторые особенности в регулировании жизнедеятельности граждан, входящих в данную категорию. В частности одним из первых новшеств станет ограничение для простолюдинов круга доступных для посещения зарубежных стран."
https://newsland.com/user/4296711758/content/vot-tebe-babka-i-putin-den-v-rossii-budet-novoe-soslovie-prostoliudiny/7121884
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12.05.2020 13:59 Відповісти
Нет комментов. Почему? По качану! Да пора уж эту бойню идиотскую закрывать и покрывалком накрывать - как голую девку на пляже упитую-перепитую и мудрыми умами иже с ехними телесами, да с концами перетраханную.
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12.05.2020 14:01 Відповісти
Да, нада дагаваривацца ! Ты - первый кандидат в холопы.

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12.05.2020 14:05 Відповісти
"Идиотская бойня" - интересно вы называете оккупацию, агрессию и преступления Мокши против Украины.
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12.05.2020 14:17 Відповісти
і ви вважаєте, якщо ЗСУ припинять стріляти, ******* не підуть захоплювати Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв? Хоча, судячи з "інтелектуального коменту", у вас зовсім немає поняття, як захист держави від агресора.
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12.05.2020 14:36 Відповісти
Всем-всем-всем голосователям за пророссийскую партию ЗаЖоП: вам искренние поздравления. Ваш голос будет обязательно учтён ! Обязательно голосуйте за своих любимцев и дальше. В Украине ЗаЖоПники обязательно введут для вас особую социальную категорию, аналогично РФ. Выбор термина будет определяться на конкурсной основе.
Предлагаю такой термин (обозначающий всех русскомирцев и приравненных к ним): холоп.
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12.05.2020 14:03 Відповісти
Воины ВСУ ! Если у вас есть сомнения - за что вы воюете, то помните: чтобы не стать "простолюдинами" под каблуком у русского царя.
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12.05.2020 14:06 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієїВід початку доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120-мм міномети та СПГ, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3451
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12.05.2020 14:21 Відповісти
не зрозуміло, а чому мовчить ота істота, що зараз має називатися "головнокомандувач"?. Де його коментарі до загострення ситуації, де осуд свинособачих ********, де заклики до сторін Нормандскої групи повпливати на агресора?
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12.05.2020 14:38 Відповісти
Поцики парашкинские, овцы заблудшие, ведь верно было сказано в песне - вы кровью своей умоетесь. Уже душ идет не один год - мало? так будет и далее идти. Даже и мыла не потребуется дегтярного от кремлевских вшей, которые вас взасос засосали в ваших т.н. правдивых сми! У вас такая территория, просто колоссальная. Жлобьё крысо-тараканное и падально-педальное, вон из Украины, воняет от вас, душного зверья!
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12.05.2020 21:40 Відповісти
 
 