Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120-мм міномети та СПГ, поранено одного українського воїна, - Міноборони
Від початку поточної доби, 12 травня, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил. Свідомо порушуючи режим тиші, окупанти застосували міномети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, 4:40 понад годину ворог вів вогонь від окупованого села Пришиб по оборонцях Кримського, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. При цьому окупанти випустили по наших воїнах 8 мін 120-мм калібру.
Вдруге за сьогодні окупанти вели вогонь по захисниках Кримського з напрямку від окупованого села Сокільники. З 6:55, протягом пів години, ворог застосовував гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.
"Наші мужні воїни гідно вгамовували окупантів, застосовуючи у відповідь на обстріли з боку збройних формувань РФ легке піхотне озброєння.
На жаль, як уже повідомлялося, від початку доби один наш герой зазнав осколкового поранення під час ворожих обстрілів. Воїна оперативно було доставлено до лікарняного закладу. Стан здоров’я захисника - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що втрати окупантів уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"По инициативе Минюста российский официальный документооборот пополнится термином «простолюдин». Вводится он, чтобы можно было одним словом обозначать большую категорию граждан РФ, на которую распространяется действия подавляющего большинства законов и подзаконных актов.Например ранее почти к каждому законодательному акту приходилось добавлять громоздкую конструкцию: «Закон распространяется на все категории граждан за исключением…» И дальше шел длинный перечень этих исключений. Теперь же будет достаточно в преамбуле указать, что закон действует в отношении этой категории «простолюдины», без каких-либо исключений.С 1 июня 2020 года простолюдином будут считаться все граждане РФ, которые не имеют:- чинов государственной службы,- действующего мандата депутата любого уровня,- офицерских званий МВД, МЧС, Росгвардии и ВС (за исключением офицеров запаса),- церковных чинов РПЦ,- научных званий не ниже кандидата наук,- званий народного или заслуженного артиста РФ,- спортивных званий не ниже мастера спорта.
https://newsland.com/user/4296711758/content/vot-tebe-babka-i-putin-den-v-rossii-budet-novoe-soslovie-prostoliudiny/7121884
Предлагаю такой термин (обозначающий всех русскомирцев и приравненных к ним): холоп.
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї