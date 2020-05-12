Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120-мм міномети та СПГ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби, 12 травня, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій Об'єднаних сил. Свідомо порушуючи режим тиші, окупанти застосували міномети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, 4:40 понад годину ворог вів вогонь від окупованого села Пришиб по оборонцях Кримського, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. При цьому окупанти випустили по наших воїнах 8 мін 120-мм калібру.

Вдруге за сьогодні окупанти вели вогонь по захисниках Кримського з напрямку від окупованого села Сокільники. З 6:55, протягом пів години, ворог застосовував гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

"Наші мужні воїни гідно вгамовували окупантів, застосовуючи у відповідь на обстріли з боку збройних формувань РФ легке піхотне озброєння.

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На жаль, як уже повідомлялося, від початку доби один наш герой зазнав осколкового поранення під час ворожих обстрілів. Воїна оперативно було доставлено до лікарняного закладу. Стан здоров’я захисника - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати окупантів уточнюються.