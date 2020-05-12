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Глава Мінцифри Федоров про фейк із застосунком "Дія": Гадаю, це тільки початок

Глава Мінцифри Федоров про фейк із застосунком

Проти Міністерства цифрової інформації почалася атака тих, хто звик "заробляти" на реєстрах і схемах із закупівлями.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив віцепрем'єр, глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Минулого тижня я заявив, що до аудиту базових реєстрів ми підключаємо СБУ і держспецзв'язок, починаємо процес їхньої централізації та створення сучасного державного дата-центру. А також підготували лист, де запропонували зупинити всі закупівлі "заліза" у всіх органах, де явно заробляють на закупівлі. І сьогодні фейк про "Дію". Гадаю, початок", - написав він.

Федоров також заявив: "Що буде, коли запустимо новий будівельний реєстр, який готовий на 80% і де фіксується кожна активність? Там була історично мільярдна корупція".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Чернєв про фейк із публікацією персональних даних користувачів "Дії": Застосунок перетворився на інструмент політичних боїв без правил

Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Вчора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

Глава Мінцифри Федоров про фейк із застосунком Дія: Гадаю, це тільки початок 01

Автор: 

Федоров Михайло (895) Мінцифри (1217) Дія (1152)


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Топ коментарі
+11
Фэйк -- это сам министр Федоров, которого никто в Украине с осени не видел. Он только фейсбуками и общается.
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12.05.2020 14:32 Відповісти
+6
О да!!! В СБУ конечно крутые спецы.

Не, если надо шото запретить или разрешить, то абонент выбран верно.
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12.05.2020 13:53 Відповісти
+6
Думаю, зебильё с парашей Билла Гейтца (с его рептилоидами) не зря склоняют насчёт персональных данных и чипов. В фейки с участием Билла я не верю, а вот то, что параша через внедрённых в Украину агентов всюду суёт свой тухэс- не сомневаюсь нисколько.
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12.05.2020 13:56 Відповісти
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О да!!! В СБУ конечно крутые спецы.

Не, если надо шото запретить или разрешить, то абонент выбран верно.
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12.05.2020 13:53 Відповісти
та нормальные там спецы...правда зелебеня их своими квартальскими разбавил.но ,думаю,некритично.
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12.05.2020 14:00 Відповісти
По ФСБ прокотилась хвиля відставок і самогубств. А все через те, що не змогли взломати "Дію"
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12.05.2020 13:55 Відповісти
Так фейк чи ні? Десь ця інфа вилізла?
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12.05.2020 13:56 Відповісти
Фэйк -- это сам министр Федоров, которого никто в Украине с осени не видел. Он только фейсбуками и общается.
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12.05.2020 14:32 Відповісти
Думаю, зебильё с парашей Билла Гейтца (с его рептилоидами) не зря склоняют насчёт персональных данных и чипов. В фейки с участием Билла я не верю, а вот то, что параша через внедрённых в Украину агентов всюду суёт свой тухэс- не сомневаюсь нисколько.
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12.05.2020 13:56 Відповісти
Так, а для чего завели дело по морякам? Чтобы сунуть нос и узнать - что есть на паРашу по этому делу...
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12.05.2020 14:52 Відповісти
А зачем создали этот орган бесполезный? Трудоустроили соих айтишников из Квартал 95 с записью в трудовой - целый МИНИСТР?!
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12.05.2020 13:57 Відповісти
Статус министра нужен для защиты от США. Там для этого типа все идет не очень здорово. И для зеленского. Так что не совсем бесполезный. Для них он очень даже полезный. Пока, по крайней мере.
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12.05.2020 14:34 Відповісти
"базовых реестров", вы меня, конечно, простите, но, что это за ахинея?
Где он такое вычитал, или, извините, сам придумал?
Ну, тогда - он Джон Нейман.
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12.05.2020 14:01 Відповісти
не случайно депитут Яценко встречался с ресторане "Велюр" с депитутом Тищенко (погоняло "Котлета") и юристом-шахматистом Пашей Куфтыревым, близким к Каломойскому..
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12.05.2020 14:02 Відповісти
«Викривачам» Дениса Єрмака спалили мотоцикл та кинули гранату в машину

https://thebabel.com.ua/news/43293-vikrivacham-denisa-yermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-mashinu
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12.05.2020 14:03 Відповісти
Начало було, коли всі ВМД імпортерів роками валялися в Інтернеті у відкритому доступі, коли зеки з тюрми отримують від СБУ всі дані для розводу пенсіонерів на гроші,...
Тепер вже не начало, а кончало.
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12.05.2020 14:03 Відповісти
Ну, может и не от СБУ.
Киевстар давно торгует данными своих клиентов и совсем не тяжело выяснить, что чаще всего я звоню маме.
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12.05.2020 14:12 Відповісти
Якби це було так просто, то армянське радіо цим питанням не займалось би

Всі розмови абонентів, а також їх переміщення з точністю до метра постійно пишуться і в режимі он-лайн доступні для СБУ.
Спецслужби будь-якої країни та мобільні оператори - блізнєци-братья, як партія і Лєнін. Ми кажемо СБУ - підрозуміваємо мобільних операторів, кажемо мобільні оператори - підрозуміваємо СБУ. Це ще комуністичний поет Маяковський знав, а ви робите вигляд, що не знаєте або не розумієте; що у вас є якесь приватне життя, що ви можете комусь про щось не сказати, кудись піти, і про це нікому не буде відомо.

Двадцяте століття-фокс вже давно бай-бай. Відколи у вас з'явилася дебілка - песець, ваше приватне життя закінчилось. А мережі 5G дадуть можливість цілодобово писати стрім не тільки всіх звуків, які є навколо вашого дебілофона, а й відео з однієї з 17-и камер, якою скоро виробники дебілок обвішають їх з усіх сторін, щоб спецслужби навіть знали, якою рукою ви витираєте сраку в туалеті, скільки разів це робите і через скільки секунд після застібання штанів звикли спускати воду в унітазі.
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14.05.2020 21:39 Відповісти
Выдали наконец-то цифровые калькуляторы Casio. Теперь всех на чистую воду выведут.
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12.05.2020 14:10 Відповісти
Привет из Таиланда. Когда домой? Ведь зарплату не виртуальную получаешь, а реальную.
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12.05.2020 14:28 Відповісти
Чому держслужбовці розмовляють і пишуть не державною мовою?
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12.05.2020 14:30 Відповісти
Вани служать тій державі котрою мовою разгаварівают!
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12.05.2020 14:39 Відповісти
Переводите все в цифру, выжигайте каленым железом коррупционеров и прихлебателей.
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12.05.2020 14:41 Відповісти
Коррупционеры и будут переводить все в цифру. Когда поймешь, что это не решает проблем(по причине, указанной выше), во что еще предложишь переводить "все"? В бумагу, или наскальные рисунки?
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12.05.2020 15:33 Відповісти
Пацанчики бабосики рубят на информации развели лохов по полной . Инфу всю про себя в страну Смартфонию ******** выложили а теперь репу чухают лохи
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12.05.2020 16:05 Відповісти
это зебанатом нужно быть, чтобы заливать свои персональные данные в приложение ДІЯ, откуда они прямиком утекают к врагу - в Российскую Федерацию
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12.05.2020 16:09 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1260193019904622600 1 ч

"Это только начало..." - сказал министр в экзиле Федоров о ситуации с "Дия". Нет, Мишенька - это конец
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12.05.2020 17:04 Відповісти
 
 