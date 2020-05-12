Глава Мінцифри Федоров про фейк із застосунком "Дія": Гадаю, це тільки початок

Проти Міністерства цифрової інформації почалася атака тих, хто звик "заробляти" на реєстрах і схемах із закупівлями.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив віцепрем'єр, глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Минулого тижня я заявив, що до аудиту базових реєстрів ми підключаємо СБУ і держспецзв'язок, починаємо процес їхньої централізації та створення сучасного державного дата-центру. А також підготували лист, де запропонували зупинити всі закупівлі "заліза" у всіх органах, де явно заробляють на закупівлі. І сьогодні фейк про "Дію". Гадаю, початок", - написав він.

Федоров також заявив: "Що буде, коли запустимо новий будівельний реєстр, який готовий на 80% і де фіксується кожна активність? Там була історично мільярдна корупція".

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Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Вчора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.