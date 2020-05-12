Глава Мінцифри Федоров про фейк із застосунком "Дія": Гадаю, це тільки початок
Проти Міністерства цифрової інформації почалася атака тих, хто звик "заробляти" на реєстрах і схемах із закупівлями.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив віцепрем'єр, глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ
"Минулого тижня я заявив, що до аудиту базових реєстрів ми підключаємо СБУ і держспецзв'язок, починаємо процес їхньої централізації та створення сучасного державного дата-центру. А також підготували лист, де запропонували зупинити всі закупівлі "заліза" у всіх органах, де явно заробляють на закупівлі. І сьогодні фейк про "Дію". Гадаю, початок", - написав він.
Федоров також заявив: "Що буде, коли запустимо новий будівельний реєстр, який готовий на 80% і де фіксується кожна активність? Там була історично мільярдна корупція".
Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Вчора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не, если надо шото запретить или разрешить, то абонент выбран верно.
Где он такое вычитал, или, извините, сам придумал?
Ну, тогда - он Джон Нейман.
https://thebabel.com.ua/news/43293-vikrivacham-denisa-yermaka-spalili-motocikl-ta-kinuli-granatu-v-mashinu
Тепер вже не начало, а кончало.
Киевстар давно торгует данными своих клиентов и совсем не тяжело выяснить, что чаще всего я звоню маме.
Всі розмови абонентів, а також їх переміщення з точністю до метра постійно пишуться і в режимі он-лайн доступні для СБУ.
Спецслужби будь-якої країни та мобільні оператори - блізнєци-братья, як партія і Лєнін. Ми кажемо СБУ - підрозуміваємо мобільних операторів, кажемо мобільні оператори - підрозуміваємо СБУ. Це ще комуністичний поет Маяковський знав, а ви робите вигляд, що не знаєте або не розумієте; що у вас є якесь приватне життя, що ви можете комусь про щось не сказати, кудись піти, і про це нікому не буде відомо.
Двадцяте століття-фокс вже давно бай-бай. Відколи у вас з'явилася дебілка - песець, ваше приватне життя закінчилось. А мережі 5G дадуть можливість цілодобово писати стрім не тільки всіх звуків, які є навколо вашого дебілофона, а й відео з однієї з 17-и камер, якою скоро виробники дебілок обвішають їх з усіх сторін, щоб спецслужби навіть знали, якою рукою ви витираєте сраку в туалеті, скільки разів це робите і через скільки секунд після застібання штанів звикли спускати воду в унітазі.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1260193019904622600 1 ч
"Это только начало..." - сказал министр в экзиле Федоров о ситуации с "Дия". Нет, Мишенька - это конец