Житомирський лабцентр після скандалу з припиненням тестування взяв на роботу двох нових лікарів і збільшив свої потужності до 220 тестів на добу

Житомирський обласний лабораторний центр залучив до роботи ще 2 лікарів і тепер може обробляти до 200 проб на COVID-19 на добу.

Про це під час брифінгу заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Збільшив потужності наш обласний лабораторний центр. Зараз він може робити від 180 до 220 тестів на добу. Фактично, ми бачимо, що на вихідні співробітники і самі апарати були завантажені максимально. Наш лабораторний центр провів майже 600 ПЛР-тестів", - зауважив Бунечко.

Він пояснив, що потужності лабцентру вдалося збільшити завдяки тому, що туди на роботу взяли ще 2 лікарів-інфекціоністів.

"На сьогодні маємо в черзі близько 180 відборів зразків. Практично зараз ідемо доба в добу і не допустимо збільшення черги так, як було коли мали в ній 800 зразків", - додав голова ОДА.

Бунечко додав, що не має інформації про звільнення директора Житомирського обласного лабораторного центру та одночасно головного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова, що раніше анонсував головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Минулого тижня в обласній клінічній лікарні відкрили відділ ПЛР-діагностики, де зможуть упродовж доби перевіряти до 35 проб на коронавірус.

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Як повідомлялося, Житомирський лабцентр через перевантаженість планував 7-9 травня призупинити прийом проб з підозрою на COVID-19, окрім як від малолітніх дітей та важкохворих. Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що звернеться в МОЗ та головного державного санлікаря щодо зміни керівництва центру. Після того частину проб, що були в черзі з 24 квітня передали на опрацювання до Києва. Натомість Віктор Ляшко заявив, що прийнято рішення дати розпорядження припинити виконання обов’язків Парамоновим.

На Житомирщині наразі 525 підтверджених випадків коронавірусу, 54 хворих одужало, а 12 померло.