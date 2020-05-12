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Новини
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Авіакомпанії, що відкрили бронювання на рейси з 23 травня, вводять пасажирів в оману, - Мінінфраструктури

Авіакомпанії, що відкрили бронювання на рейси з 23 травня, вводять пасажирів в оману, - Мінінфраструктури

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману, тому що про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Громадському" речниця Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова.

"Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня - такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації", - пояснила вона.

У Мінінфраструктури наголосили, що необхідно орієнтуватися на офіційні заяви та рішення уряду.

Також там нагадали, що наразі ЄС повідомив про те, що до 15 червня не рекомендоване відкриття кордонів для громадян третіх країн.

Раніше стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, "Міжнародні авіалінії України" відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair та Lufthansa рейси в червні.

Також читайте: Лоукостер Ryanair з 1 липня планує відновити 40% рейсів

Автор: 

авіасполучення (3085) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+14
Авиакомпании, открывшие бронирование на рейсы с 23 мая, вводят пассажиров в заблуждение, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7731
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12.05.2020 14:10 Відповісти
+6
дурнувата влада сама собі риє могилу: якщо заробітчани затримаються до осені в Україні, доїдять свої накопичення, а працевлаштувати їх точно усіх не зможуть (після Європи багато хто й не піде працювати за копійки на олігархіт), от тоді буде вам, зеленим дурням, велика прочуханка..
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12.05.2020 14:32 Відповісти
+3
Сначала выездные визы получите, потом летайте. Зеробили їх разом
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12.05.2020 14:13 Відповісти
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Авиакомпании, открывшие бронирование на рейсы с 23 мая, вводят пассажиров в заблуждение, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7731
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12.05.2020 14:10 Відповісти
Германия границы для полетов с Украины не закрывала.
Это так, к слову, что бы Анна Герасимова была в курсе.
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12.05.2020 14:10 Відповісти
Она брешет как дышит
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12.05.2020 14:14 Відповісти
Вопрос в другом.
МАУ отурыло бронирование с 23 мая.
У некоторых забронированы билеты на эти даты еще с прошлого года.
Бронирование открыто, но полетов не будет.

А это означает, что МАУ не собирается возвращать деньги за эти даты всвязи с карантином.
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12.05.2020 14:23 Відповісти
/« .. только дураки платят налоги и отдают долги.» /И.Коломойский
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12.05.2020 15:15 Відповісти
У меня билеты в Прагу и назад на 28-е мая на двоих. Забронированы еще в январе. Никакой информации об отмене и возврате денег нет. И хер бы с теми 7 тысячами, но МАУ тупо кидаловом занимается.

Если заглянешь на сайт и фейсбук МАУ, то убедишься, что деньги сейчас переводят в ваучеры (это ни разу не возврат) только тем, кто должен был лететь еще в апреле. Про майских даже речи нет.
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12.05.2020 16:18 Відповісти
может иметь значение, что с гражданами США они немного по-другому общаются, чем со своим украинскими рабами


Так отож. За гражданами США вся мощь американских корпораций и адвокатов, а за украинцами ручная кукла Коломоя, играющая членом на рояле. Понятно ж на кого компании Коломоя можно болт класть.
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12.05.2020 16:29 Відповісти
Да, правда, Германия, как и многие другие европейские страньі, не пускает на свою территорию иностранньіх туристов
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12.05.2020 14:41 Відповісти
Сначала выездные визы получите, потом летайте. Зеробили їх разом
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12.05.2020 14:13 Відповісти
Во всех европейских странах авиасообщение не прекращалось.
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12.05.2020 14:14 Відповісти
ми луччє, чим всє
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12.05.2020 14:15 Відповісти
Только ты уточняй что лишь в пределах Шенгенской зоны.
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12.05.2020 14:41 Відповісти
Не знаю, из Польши самолеты практически не летают.
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12.05.2020 15:31 Відповісти
Пора Мининфрпстпуктуры разогнать,что бы не мешали украинцам жить,пусть работать идут бездельники
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12.05.2020 14:15 Відповісти
Та вони намагаються хоч трохи кешу отримати, щоб фрахт і стоянку оплатити....
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12.05.2020 14:18 Відповісти
Если Зеленский мешает жить украинцам р создано неудобства в передвижении,то нахрена он нужен?Пусть валит в одставку
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12.05.2020 14:28 Відповісти
дурнувата влада сама собі риє могилу: якщо заробітчани затримаються до осені в Україні, доїдять свої накопичення, а працевлаштувати їх точно усіх не зможуть (після Європи багато хто й не піде працювати за копійки на олігархіт), от тоді буде вам, зеленим дурням, велика прочуханка..
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12.05.2020 14:32 Відповісти
А зельоное недоразумение не вводило "людей" в заблуждение, закрывая парки и скверы "для пущего страху"?
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12.05.2020 14:36 Відповісти
Вы требуете реформ? Вот вам 4 колокола! Правда, прикольно?
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12.05.2020 14:54 Відповісти
Очередная афёра Коломойского.
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12.05.2020 15:11 Відповісти
Это чистое мошенничество, за которое надо забрать на века лицензию и право работать с людьми. Метла совок и гоняй бездомных собак.
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12.05.2020 17:27 Відповісти
 
 