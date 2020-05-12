Авіакомпанії, що відкрили бронювання на рейси з 23 травня, вводять пасажирів в оману, - Мінінфраструктури

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману, тому що про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки не йдеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила "Громадському" речниця Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова.

"Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня - такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації", - пояснила вона.

У Мінінфраструктури наголосили, що необхідно орієнтуватися на офіційні заяви та рішення уряду.

Також там нагадали, що наразі ЄС повідомив про те, що до 15 червня не рекомендоване відкриття кордонів для громадян третіх країн.

Раніше стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, "Міжнародні авіалінії України" відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair та Lufthansa рейси в червні.

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