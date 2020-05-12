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Найманці РФ на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - розвідка

Найманці РФ на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"9 травня ц.р. під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти задіяли додаткову кількість транспортних засобів, в т.ч. з метою доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів", - сказано в повідомленні.

При цьому, як зазначили в українській розвідці, противник посилив контроль за підтриманням боєздатності передових підрозділів збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває в районах передових позицій.

Також читайте: Від початку доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120-мм міномети та СПГ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7523) розвідка (3896) найманці рф (2068)


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Водку они туда скрытно доставляют.
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12.05.2020 14:28 Відповісти
Ага, а потом шмаляют пустой тарой...
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12.05.2020 14:35 Відповісти
вот это новость!!!
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12.05.2020 14:35 Відповісти
А шо мы не можем "скрыто" доставлять?
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12.05.2020 14:41 Відповісти
в т.ч. с целью доставки боеприпасов для вооружения запрещенного калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделенийИсточник: https://censor.net/n3194925

- Слушай, слышал? Под землёю город строют -
Говорят, на случай ядерной войны!
- Да вы слыхали? Скоро бани все закроют,
Навсегда - и эти сведенья верны!

Если этот факт имеет место быть, то почему МО просит свою пресс-службу проинформировать об этом Цензор, а не позвонит ООСам и не скажет - "А ипаните-ка воон туда "Вільхой" или "Знаменосцем"(Байрактаром), пожалуйста" ? .... Боятся, что "легко образливі партнери по ТКГ" ************ в ОБСЕ, мол - "мы тут мирно привезли на свои передовые позиции маленькие пульки, по 152мм диаметром, а эти подлые фошызды взяли, и все их нам вероломно, без объвления, в 4 утра поломали"?

Очень странная война ...
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12.05.2020 14:56 Відповісти
.
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12.05.2020 18:55 Відповісти
 
 