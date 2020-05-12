Найманці РФ на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"9 травня ц.р. під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти задіяли додаткову кількість транспортних засобів, в т.ч. з метою доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів", - сказано в повідомленні.

При цьому, як зазначили в українській розвідці, противник посилив контроль за підтриманням боєздатності передових підрозділів збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває в районах передових позицій.

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