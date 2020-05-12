Найманці РФ на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - розвідка
Командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"9 травня ц.р. під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти задіяли додаткову кількість транспортних засобів, в т.ч. з метою доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів", - сказано в повідомленні.
При цьому, як зазначили в українській розвідці, противник посилив контроль за підтриманням боєздатності передових підрозділів збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває в районах передових позицій.
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- Слушай, слышал? Под землёю город строют -
Говорят, на случай ядерной войны!
- Да вы слыхали? Скоро бани все закроют,
Навсегда - и эти сведенья верны!
Если этот факт имеет место быть, то почему МО просит свою пресс-службу проинформировать об этом Цензор, а не позвонит ООСам и не скажет - "А ипаните-ка воон туда "Вільхой" или "Знаменосцем"(Байрактаром), пожалуйста" ? .... Боятся, что "легко образливі партнери по ТКГ" ************ в ОБСЕ, мол - "мы тут мирно привезли на свои передовые позиции маленькие пульки, по 152мм диаметром, а эти подлые фошызды взяли, и все их нам вероломно, без объвления, в 4 утра поломали"?
Очень странная война ...